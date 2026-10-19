YBA Dĩ An: Kết nối trên sân tennis, sẻ chia với cộng đồng

Ngày 18/10, Giải Tennis YBA Dĩ An mở rộng lần thứ 3 năm 2026 diễn ra tại sân tennis Lê Gia, TP.HCM, quy tụ 82 vận động viên, tương đương 41 cặp đấu. Giải do Chi hội Doanh nhân trẻ Dĩ An (YBA Dĩ An), trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, tổ chức.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao 30 suất quà cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Kết nối doanh nhân qua sân chơi thể thao

Giải với sự tham gia đông đảo của các doanh nhân và khách mời

Giải đấu năm nay có hai nội dung thi đấu: đôi nam lãnh đạo và doanh nghiệp, đôi nam trình 1230. Sau hai lần tổ chức, chương trình tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nhân, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và sự đồng hành của hơn 30 doanh nghiệp tài trợ.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó chủ nhiệm YBA Dĩ An phát biểu tại lễ khai mạc

Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó chủ nhiệm YBA Dĩ An, Trưởng ban tổ chức, cho biết giải tennis là một trong những hoạt động nhằm kết nối hội viên, tạo điều kiện để các doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Theo bà Hoa, bên cạnh việc duy trì phong trào rèn luyện thể thao, Ban tổ chức mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cộng đồng và chính quyền địa phương. Hoạt động hỗ trợ học sinh khó khăn cũng là cách để những kết nối được hình thành qua giải đấu tạo ra giá trị thiết thực ngoài phạm vi kinh doanh.

Các nhà tài trợ nhận hoa tri ân từ BTC

Sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp tài trợ góp phần tạo nguồn lực tổ chức giải, đồng thời thể hiện tinh thần chung tay vì cộng đồng. Đây cũng là hướng hoạt động có ý nghĩa đối với các tổ chức doanh nhân trẻ, bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ hội viên phát triển doanh nghiệp và mở rộng quan hệ hợp tác.

Tiếp sức học sinh khó khăn đến trường

Trong khuôn khổ giải đấu, 30 suất quà được trao đến học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại ba phường Dĩ An, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa.

Ông Nguyễn Thanh Huy - Chủ tịch UBND Phường Tân Đông Hiệp nhận bảng tượng trưng quà cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Với mỗi suất gồm một xe đạp và 1 triệu đồng tiền mặt, chương trình hướng đến việc hỗ trợ những nhu cầu thiết thực trong học tập và sinh hoạt. Một chiếc xe đạp giúp các em thuận tiện hơn trên đường đến trường, trong khi khoản tiền hỗ trợ góp phần san sẻ một phần chi phí với gia đình.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa, hoạt động trao quà thể hiện mong muốn của Ban tổ chức trong việc kết hợp giao lưu thể thao, kết nối doanh nghiệp với những đóng góp cụ thể cho xã hội, đưa tinh thần sẻ chia thành hành động thiết thực.

Đối với cộng đồng doanh nhân, những chương trình như vậy mở ra cơ hội chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh cần giúp đỡ tại địa phương. Các mối quan hệ được xây dựng qua hoạt động chung không chỉ phục vụ giao lưu, hợp tác kinh doanh mà còn có thể trở thành nguồn lực cho những chương trình an sinh xã hội.

Giải đấu đã khép lại với thật nhiều cảm xúc, những trận tranh tài hấp dẫn, những pha bóng đẹp mắt và tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết. Kết thúc các nội dung tranh tài, Ban tổ chức trao cúp, tiền thưởng và quà tặng cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Theo đó, nội dung lãnh đạo, vô địch thuộc về: Ms. Duyên (Công ty QP Holdings) & Mr. Tình (Công ty QP Holdings); Giải Nhì: Mr. Lộc (ĐHQG HCM) & Mr. Hữu; Đồng giải Ba: Mr. Thành Em (Công an Bình Chiểu) & Mr. Toàn (Trường CSND số 2), Mr. Thắng (ĐHQG HCM) & Mr. Thúy (ĐHQG HCM).

Nội dung đôi nam trình 1230, vô địch thuộc về: Mr. Huy (Công ty Hùng Cường Nguyễn) & Mr. Tùng (Quán Tùng Vịt Cỏ); Hạng Nhì: Mr. Đức & Mr. Thái; Đồng hạng Ba: Mr. Thuận (Công ty Anh Linh) & Mr Tú (Công ty Anh Linh), Mr. Sửu (Viện Kinh tế Xây dựng) & Mr. Thiện (Công ty Thiên Minh).

Tại sự kiện trao giải, trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ban tổ chức cũng trao quà tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nữ doanh nhân trong gia đình và xã hội.