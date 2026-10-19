Barcelona nhận tin dữ trước đại chiến PSG

Eric Garcia lỡ hẹn trận gặp PSG vì chấn thương.

Barcelona đang đối mặt với bài toán nhân sự ở hàng phòng ngự khi cùng lúc mất Eric Garcia và Jules Kounde vì chấn thương. Tổn thất đến vào thời điểm nhạy cảm, buộc HLV Hansi Flick phải tính toán lại phương án bố trí đội hình trước hai cuộc đối đầu quan trọng với PSG tại Champions League và Real Madrid ở trận El Clasico.

Chiến thắng 5-2 trước Real Betis giúp Barcelona nối dài chuỗi toàn thắng từ đầu mùa lên 11 trận. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng xứ Catalunya nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi những vấn đề về lực lượng, khi hai hậu vệ quan trọng lần lượt gặp chấn thương ngay trước giai đoạn thi đấu đầy thử thách.

Theo thông báo y tế của Barcelona, Eric Garcia bị tổn thương cơ thẳng đùi bên phải và dự kiến phải nghỉ từ 3 đến 4 tuần. Trong khi đó, Jules Kounde bị bong gân mắt cá chân trái. Đội bóng chưa xác định thời điểm hậu vệ người Pháp có thể trở lại, đồng thời sẽ tiếp tục đánh giá tiến triển hồi phục trong những ngày tới.

Sự vắng mặt của Garcia và Kounde khiến Barcelona gặp khó trong việc bố trí nhân sự ở hành lang phải trước chuyến làm khách trên sân PSG tại Champions League. Garcia chắc chắn không thể góp mặt ở trận El Clasico ngày 25/10, trong khi khả năng ra sân của Kounde vẫn chưa được xác nhận.

Đáng chú ý, Eric Garcia không chỉ là phương án dự phòng mà còn đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành hàng thủ của HLV Hansi Flick nhờ khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí. Hậu vệ 25 tuổi đã đá chính 7 trong 9 trận tại La Liga mùa này, cho thấy mức độ tin tưởng mà Ban huấn luyện dành cho anh.

Ở trận gặp Real Betis, Garcia vào sân thay Gerard Martin sau giờ nghỉ, trong bối cảnh người đồng đội gặp vấn đề về thể trạng. Bởi vậy, tình trạng của Martin cũng trở thành yếu tố cần được theo dõi sát sao trước chuyến hành quân đến Paris.

Nếu Martin chưa đạt trạng thái tốt nhất, Flick sẽ phải tính toán thêm phương án cho trung tâm hàng phòng ngự. Khó khăn càng lớn khi Andreas Christensen vẫn đang điều trị chấn thương cơ đùi trái gặp phải từ tháng 9, khiến số lựa chọn sẵn sàng cho hàng thủ tiếp tục bị thu hẹp.