V-League: Ninh Bình thắng kịch tính HAGL

Tối 18/10, CLB Ninh Bình có cuộc tiếp đón HAGL trên sân nhà tại vòng 4 V-League 2026-2027.

Trước trận đấu, Ninh Bình đang có phong độ tốt với 7 điểm sau 3 vòng, trong khi HAGL vừa giành chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Đà Nẵng 3-0.

Hoàng Đức tỏa sáng trong chiến thắng của Ninh Bình trước HAGL (Ảnh: Cao Oanh).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số.

Phút 2, Quốc Việt băng lên bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Hoàng Đức dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Trung Kiên, đưa Ninh Bình vượt lên dẫn trước.

Nhận bàn thua, HAGL lập tức vùng lên tấn công đáp trả và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 4, Thanh Nhân nhận đường chọc khe từ đồng đội rồi thoát xuống đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm trước khi dứt điểm về góc xa, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sau khởi đầu tưng bừng với 2 bàn thắng chỉ trong ít phút, cả Ninh Bình và HAGL đều chủ động chơi chậm lại.

Giữa lúc trận đấu đang rơi vào thế giằng co, một bất ngờ đã diễn ra. Phút 19, Lucas Turci phạm lỗi với Matheu Lucas trong tình huống HAGL phản công nhanh. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Bùi Trung Dũng lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của trung vệ Ninh Bình.

Có lợi thế hơn người, HAGL bắt đầu đẩy cao đội hình và tăng cường sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Phút 31, Luaan Augusto xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Bị dẫn trước trong thế thiếu người, Ninh Bình gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Dù vậy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 39, Hoàng Đức thực hiện đường chuyền từ cánh trái vào khu vực trước vòng cấm để Quốc Việt tung cú sút căng, đưa bóng vào lưới HAGL, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Ninh Bình có trận đấu đầy ấn tượng trước HAGL (Ảnh: Cao Oanh).

Bước sang hiệp hai, HAGL chủ động đẩy cao đội hình nhằm tận dụng lợi thế hơn người để tìm kiếm bàn thắng vượt lên dẫn trước. Trong khi đó, Ninh Bình chủ động tổ chức phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Phút 54, Gia Bảo có tình huống đột phá rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái trong vòng cấm Ninh Bình. Bóng vượt qua tầm cản phá của thủ môn Văn Lâm nhưng lại tìm đến cột dọc rồi bật ra ngoài.

Dù có lợi thế về quân số, HAGL vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Bên phần sân đối diện, đội chủ nhà cũng không chấp nhận kết quả hòa và sẵn sàng tổ chức tấn công khi có cơ hội.

Phút 71, Ninh Bình bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của tiền đạo Lucao.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước của đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm cũng không kéo dài được quá lâu.

Phút 76, HAGL tổ chức tình huống tấn công bên cánh phải. Cầu thủ đội khách đột phá rồi thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm Ninh Bình. Trong nỗ lực phòng ngự, một cầu thủ đội chủ nhà vô tình đá phản lưới nhà, giúp HAGL gỡ hòa 3-3.

Sau khi tìm được bàn gỡ, HAGL lại bất ngờ đánh mất lợi thế chơi hơn người khi Phước Bảo phải nhận thẻ đỏ ở phút 81.

Nhưng "cơn ác mộng" của HAGL chưa dừng lại ở đó. Phút 90, Hoàng Đức thực hiện quả đá phạt để Lê Phát di chuyển rồi tung cú dứt điểm chìm, đánh bại thủ môn Trung Kiên, ấn định chiến thắng 4-3 cho Ninh Bình.