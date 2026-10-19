Dàn ứng viên tiềm năng thay Carrick tiếp quản MU

Eddie Howe: Ông được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford từ lâu. cũng bày tỏ sự quan tâm đến cựu thuyền trưởng Bournemouth và Newcastle United.

Sau khi chia tay "Chích chòe" (biệt danh Newcastle) và dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, Howe đang khao khát một thử thách mới. Ảnh: Reuters.

Fabian Hurzeler: Huấn luyện viên đương nhiệm của Brighton & Hove Albion đang được đánh giá là một trong những cái tên nổi bật nhất nếu Manchester United quyết định thay đổi người trên băng ghế chỉ đạo. Hurzeler cũng từng nằm trong danh sách cân nhắc của đội bóng. Dù còn trẻ, dấu ấn chiến thuật cùng lối chơi hiện đại mà Hurzeler xây dựng tại "Chim mòng biển" gây ấn tượng mạnh với ban lãnh đạo Manchester United. Ảnh: Reuters.

Antonio Conte: Sau khi rời Napoli, Conte hiện là huấn luyện viên tự do. Nhà cầm quân người Italy từng nhiều lần khẳng định tài năng khi vô địch Premier League cùng Chelsea và giành hàng loạt danh hiệu Serie A danh giá. Người đại diện của ông cũng đã chủ động liên hệ với phía Manchester United để sẵn sàng tiếp quản công việc nếu chiếc ghế huấn luyện viên trưởng bị bỏ trống. Ảnh: Reuters.

Julian Nagelsmann: Cựu thuyền trưởng Bayern Munich hiện cũng tìm kiếm bến đỗ mới sau khi chia tay đội tuyển Đức. Với triết lý bóng đá tân tiến và khả năng phát triển các đội hình trẻ, Nagelsmann luôn là cái tên được săn đón hàng đầu châu Âu. Ông nằm ở vị trí cao trong danh sách rút gọn của Manchester United và là cái tên nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ Giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell, người từng có thời gian làm việc tại Đức. Ảnh: Reuters.

Kieran McKenna: Kể từ khi chia tay Ipswich Town vào cuối mùa giải 2025/26 để tạm nghỉ ngơi, McKenna liên tục được liên kết với nhiều đội bóng lớn. Vị chiến lược gia người Anh không hề xa lạ với Old Trafford, khi ông từng là cánh tay đắc lực trong ban huấn luyện Manchester United nhiều năm. Ảnh: Reuters.

Cesc Fabregas: Một cái tên mang tính bất ngờ nhưng đầy tiềm năng nằm trong tầm ngắm của Manchester United là Fabregas. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đang tạo dựng tiếng vang lớn trên băng ghế chỉ đạo tại Como. Mặc dù Fabregas vẫn còn hợp đồng với Como đến năm 2028 và chưa có ý định sớm trở lại Anh, tư duy chơi bóng hiện đại cùng tố chất thủ lĩnh giúp ông vẫn được giới thượng tầng "Quỷ đỏ" theo dõi sát sao như một phương án đột phá cho tương lai. Ảnh: Reuters.

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