Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/10 và sáng 21/10: Lịch thi đấu Cúp C1 - PSG vs Barcelona, Liverpool vs Villarreal, Man City vs Athens

Đăng quang Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 trước 2 vòng đấu, CLB nữ TP.HCM I tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu với chức vô địch thứ 15 trong lịch sử và là lần thứ 8 liên tiếp đăng quang. Kỷ lục ấy không chỉ phản ánh sức mạnh của đội bóng thành phố mang tên Bác, mà còn cho thấy giá trị của bản lĩnh, kinh nghiệm và khát vọng chiến thắng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.