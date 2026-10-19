Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/10 và sáng 21/10: Lịch thi đấu Cúp C1 - PSG vs Barcelona, Liverpool vs Villarreal, Man City vs Athens
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/10 và sáng 21/10: Lịch thi đấu Cúp C1 - PSG vs Barcelona, Liverpool vs Villarreal, Man City vs Athens; AFC Challenge League; VĐQG Saudi Arabia - Al Nassr vs NEOM SC...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/10 và rạng sáng 21/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu Cúp C1
- 23h45 ngày 20/10: Fenerbahçe vs Slavia Prague (TV360)
- 23h45 ngày 20/10: Sabah FK vs Dortmund (TV360)
- 02h00 ngày 21/10: AS Roma vs Slovan Bratislava (TV360)
- 02h00 ngày 21/10: FC Porto vs PSV (TV360)
- 02h00 ngày 21/10: Liverpool vs Villarreal (TV360)
- 02h00 ngày 21/10: Man City vs Athens (TV360)
- 02h00 ngày 21/10: Napoli vs Bodoe/Glimt (TV360)
- 02h00 ngày 21/10: Paris Saint-Germain vs Barcelona (TV360)
- 02h00 ngày 21/10: Stuttgart vs Atletico (TV360)
Lịch thi đấu AFC Challenge League
- 18h00 ngày 20/10: Bảng B - Al-Wathbah vs Al-Nejmeh
- 19h00 ngày 20/10: Bảng A - Paro FC vs Al-Ansar
- 20h25 ngày 20/10: Bảng C - Fortis FC vs FC Goa
- 21h00 ngày 20/10: Bảng B - FC Istiklol vs Al-Arabi
- 22h00 ngày 20/10: Bảng A - Al-Ittihad vs Ahal
- 00h30 ngày 21/10: Bảng C - Tadaz Tursunzade vs Al-Qadsia
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan vòng 28
- 22h00 ngày 20/10: Xorazm vs Buxoro
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia vòng 6
- 15h30 ngày 20/10: Isenmulang Kalteng vs Malut United
- 19h00 ngày 20/10: Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta
- 19h00 ngày 20/10: Dewa United vs Persijap Jepara
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Croatia vòng 1/18
- 23h00 ngày 20/10: NK Karlovac 1919 vs Rijeka
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Slovakia vòng 1/16
- 22h00 ngày 20/10: Liptovsky Mikulas vs Skalica
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh vòng 6
- 01h45 ngày 21/10: Wolves vs Portsmouth
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia vòng 10
- 01h00 ngày 21/10: Al Ettifaq vs Al Ittihad
- 01h00 ngày 21/10: Al Nassr vs NEOM SC
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- 07h30 ngày 21/10: BK - Vasco da Gama vs Boca Juniors
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala vòng 15
- 09h00 ngày 21/10: Deportivo Malacateco vs Comunicaciones FC
Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 15
- 04h30 ngày 21/10: Deportivo Pereira vs Chico FC
- 06h00 ngày 21/10: Internacional de Bogota vs Fortaleza FC
- 06h30 ngày 21/10: Cucuta vs Atletico Nacional
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland vòng 10
- 01h45 ngày 21/10: Larne vs Linfield
Lịch thi đấu League cup Bắc Ireland vòng 1/16
- 01h45 ngày 21/10: Annagh United vs Limavady
- 01h45 ngày 21/10: Armagh vs Harland & Wolff Welders FC
- 01h45 ngày 21/10: Ballinamallard United vs Queen's University
- 01h45 ngày 21/10: Bangor vs Dungannon Swifts
- 01h45 ngày 21/10: Carrick Rangers vs Newry City AFC
- 01h45 ngày 21/10: Dundela vs Moyola Park
- 01h45 ngày 21/10: Institute vs Loughgall
- 01h45 ngày 21/10: Newington FC vs Ballymena United
- 01h45 ngày 21/10: Portadown vs Cliftonville
- 01h45 ngày 21/10: Rathfriland Rangers vs Ards
- 01h45 ngày 21/10: Strabane Athletic vs Glenavon
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-20-10-va-sang-21-10-lich-thi-dau-cup-c1-psg-vs-barcelona-liverpool-vs-villarreal-man-city-vs-athens-456589.html