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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/10 và sáng 21/10: Lịch thi đấu Cúp C1 - PSG vs Barcelona, Liverpool vs Villarreal, Man City vs Athens

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/10 và sáng 21/10: Lịch thi đấu Cúp C1 - PSG vs Barcelona, Liverpool vs Villarreal, Man City vs Athens; AFC Challenge League; VĐQG Saudi Arabia - Al Nassr vs NEOM SC...

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/10 và rạng sáng 21/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.

Lịch thi đấu Cúp C1

- 23h45 ngày 20/10: Fenerbahçe vs Slavia Prague (TV360)

- 23h45 ngày 20/10: Sabah FK vs Dortmund (TV360)

- 02h00 ngày 21/10: AS Roma vs Slovan Bratislava (TV360)

- 02h00 ngày 21/10: FC Porto vs PSV (TV360)

- 02h00 ngày 21/10: Liverpool vs Villarreal (TV360)

- 02h00 ngày 21/10: Man City vs Athens (TV360)

- 02h00 ngày 21/10: Napoli vs Bodoe/Glimt (TV360)

- 02h00 ngày 21/10: Paris Saint-Germain vs Barcelona (TV360)

- 02h00 ngày 21/10: Stuttgart vs Atletico (TV360)

Lịch thi đấu AFC Challenge League

- 18h00 ngày 20/10: Bảng B - Al-Wathbah vs Al-Nejmeh

- 19h00 ngày 20/10: Bảng A - Paro FC vs Al-Ansar

- 20h25 ngày 20/10: Bảng C - Fortis FC vs FC Goa

- 21h00 ngày 20/10: Bảng B - FC Istiklol vs Al-Arabi

- 22h00 ngày 20/10: Bảng A - Al-Ittihad vs Ahal

- 00h30 ngày 21/10: Bảng C - Tadaz Tursunzade vs Al-Qadsia

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan vòng 28

- 22h00 ngày 20/10: Xorazm vs Buxoro

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia vòng 6

- 15h30 ngày 20/10: Isenmulang Kalteng vs Malut United

- 19h00 ngày 20/10: Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta

- 19h00 ngày 20/10: Dewa United vs Persijap Jepara

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Croatia vòng 1/18

- 23h00 ngày 20/10: NK Karlovac 1919 vs Rijeka

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Slovakia vòng 1/16

- 22h00 ngày 20/10: Liptovsky Mikulas vs Skalica

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh vòng 6

- 01h45 ngày 21/10: Wolves vs Portsmouth

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia vòng 10

- 01h00 ngày 21/10: Al Ettifaq vs Al Ittihad

- 01h00 ngày 21/10: Al Nassr vs NEOM SC

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- 07h30 ngày 21/10: BK - Vasco da Gama vs Boca Juniors

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala vòng 15

- 09h00 ngày 21/10: Deportivo Malacateco vs Comunicaciones FC

Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 15

- 04h30 ngày 21/10: Deportivo Pereira vs Chico FC

- 06h00 ngày 21/10: Internacional de Bogota vs Fortaleza FC

- 06h30 ngày 21/10: Cucuta vs Atletico Nacional

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland vòng 10

- 01h45 ngày 21/10: Larne vs Linfield

Lịch thi đấu League cup Bắc Ireland vòng 1/16

- 01h45 ngày 21/10: Annagh United vs Limavady

- 01h45 ngày 21/10: Armagh vs Harland & Wolff Welders FC

- 01h45 ngày 21/10: Ballinamallard United vs Queen's University

- 01h45 ngày 21/10: Bangor vs Dungannon Swifts

- 01h45 ngày 21/10: Carrick Rangers vs Newry City AFC

- 01h45 ngày 21/10: Dundela vs Moyola Park

- 01h45 ngày 21/10: Institute vs Loughgall

- 01h45 ngày 21/10: Newington FC vs Ballymena United

- 01h45 ngày 21/10: Portadown vs Cliftonville

- 01h45 ngày 21/10: Rathfriland Rangers vs Ards

- 01h45 ngày 21/10: Strabane Athletic vs Glenavon

Lưu ý: Lịch thi đấu và trực tiếp có thể thay đổi vì lý do khách quan!

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Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-20-10-va-sang-21-10-lich-thi-dau-cup-c1-psg-vs-barcelona-liverpool-vs-villarreal-man-city-vs-athens-456589.html