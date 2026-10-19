Công an Hà Nội bất ngờ thất bại, Ninh Bình vượt lên đầu bảng

Niềm vui của các cầu thủ đội Hà Nội FC sau khi ghi bàn thắng thứ 2 trước đội Công an Hà Nội (Ảnh: TRẦN HẢI)

Công an Hà Nội đang có ba trận toàn thắng sau ba vòng đấu, trong khi Hà Nội FC có hai trận thua và một trận thắng tối thiểu 1-0 trước tân binh Bắc Ninh. Dù phong độ không được như mong muốn, nhưng Hà Nội FC đã chủ động nhập cuộc và sớm tạo ra một số tình huống nguy hiểm.

Đội bóng công an thi đấu khá chặt chẽ, nhưng đến phút 18 lại bị đối thủ chọc thủng lưới với cú dứt điểm cận thành chính xác của Xuân Mạnh từ một tình huống đá phạt góc. Sau đó, các cầu thủ Hà Nội FC vẫn tiếp tục duy trì thế trận ép sân và có thêm một số cơ hội, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút bóng chạm cột dọc của Văn Tùng và pha đá bồi sau đó, đưa bóng đi sạt khung thành của Hùng Dũng ở phút 21. Hiệp hai là cuộc rượt đuổi tỷ số của hai đội khi ngay ở phút 46, Leo Artur gỡ hòa sau pha phối hợp với Đình Bắc.

Nhưng, cũng rất nhanh, chưa đầy ba phút sau, Hà Nội FC lại vượt lên dẫn trước 2-1 do Văn Tùng lập công. Khoảng thời gian dài còn lại của hiệp hai, Công an Hà Nội dồn lên tấn công, song cơ hội vẫn vuột qua trước mũi giày của Văn Đô và Leo Artur.

* Trận đấu giữa đội chủ nhà Ninh Bình và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tối qua là màn rượt đuổi tỷ số kịch tính với chiến thắng 4-3 của đội bóng đất cố đô cho dù phải thi đấu thiếu người từ đầu hiệp một. Ninh Bình khởi đầu thuận lợi khi Hoàng Đức dứt điểm thành bàn ở phút thứ hai sau đường căng ngang của Quốc Việt. Tuy nhiên, HAGL chỉ mất hai phút để có bàn gỡ. Thanh Nhân thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội rồi sút chéo góc đánh bại Đặng Văn Lâm.

Phút 19, đội khách có lợi thế hơn người sau khi Lucas Turci nhận thẻ đỏ và họ nhanh chóng vượt lên dẫn 2-1 ở phút 31 nhờ cú sút chéo góc của Luaan Augusto trong vòng cấm. Dù gặp bất lợi về quân số, Ninh Bình vẫn cho thấy khả năng tổ chức tấn công hiệu quả. Phút 39, Hoàng Đức kiến tạo để Quốc Việt tung cú sút xa đẹp mắt vào lưới đội bóng cũ của mình, gỡ hòa 2-2.

Sang hiệp hai, Ninh Bình gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 71, khi Lucas ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. HAGL lập tức đáp trả chỉ sau năm phút, từ một pha đột phá bên cánh phải và đường căng ngang của đội khách khiến cầu thủ Ninh Bình lúng túng phá bóng phản lưới nhà, đưa tỷ số về thế cân bằng 3-3. Những phút cuối diễn ra căng thẳng và cân bằng về quân số khi Võ Phước Bảo của HAGL bị thẻ đỏ ở phút thứ 82. Phút 90, Hoàng Đức thực hiện quả đá phạt tinh quái, đưa bóng vào vòng cấm để Lê Nguyên Phát băng xuống dứt điểm chìm, ấn định chiến thắng 4-3 cho Ninh Bình.

* Câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai đã có một điểm đầu tiên tại giải sau trận hòa 0-0 với đội chủ nhà Bắc Ninh. Với các kết quả nêu trên, Ninh Bình đã có 10 điểm đứng đầu bảng xếp hạng, thứ hai là Công an Hà Nội; HAGL mới được ba điểm, tiếp tục xếp ở nhóm cuối bảng, trong khi Hà Nội FC tạm vươn lên thứ tám với sáu điểm. Bắc Ninh có bốn điểm tạm xếp thứ mười, còn Thành phố Đồng Nai vẫn ở cuối bảng.