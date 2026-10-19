Đô cử Bình An xếp hạng tư, 6 'kình ngư' Việt Nam vào chung kết

Cũng trong ngày thi đấu này, dù đô cử Nguyễn Bình An tiếc nuối dừng bước ở vị trí thứ tư nội dung cử tạ hạng 54kg nam, nhưng đội tuyển Bơi Việt Nam lại tạo nên điểm sáng lớn khi toàn bộ 6 VĐV tham dự vòng loại đều xuất sắc giành quyền vào loạt trận chung kết.

Ở môn Cử tạ, Nguyễn Bình An đạt mức tạ 160kg, xếp thứ tư chung cuộc với thành tích kém người giành HCĐ 5kg. HCV ở nội dung này thuộc về lực sĩ David Degtyarev của Kazakhstan với thành tích 191kg, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của đại hội. Đô cử Yang Jinglang (Trung Quốc) giành HCB với mức tạ 189kg, còn Hilman (Indonesia) giành HCĐ với 165kg.

Nguyễn Bình An là gương mặt giàu kinh nghiệm của đội tuyển Cử tạ Người khuyết tật Việt Nam. Tại Asian Para Games 2018 ở Indonesia, anh từng giành HCV hạng 54kg nam với thành tích 178kg. Tuy nhiên, ở kỳ đại hội năm nay, lực sĩ Việt Nam chưa thể trở lại bục nhận huy chương.

Trước đó, Lê Văn Công đã giành HCB hạng 49kg nam với mức tạ 171kg, mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại đại hội.

Trong ngày 19/10, “đường đua xanh” ghi nhận thành công tuyệt đối của các “kình ngư” Việt Nam, khi 100% VĐV tham dự vòng loại (6/6 VĐV) đều giành quyền vào chung kết. Danh sách các tuyển thủ đi tiếp gồm có Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải, Võ Thanh Tùng, Hà Văn Hiệp, Vi Thị Hằng và Hồ Văn Đao. Kết quả ấn tượng này được kỳ vọng sẽ mang về những tấm huy chương đầu tiên cho đội tuyển Bơi ngay trong ngày thi đấu mở màn.