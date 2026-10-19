MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

Rạng sáng 19/10 (giờ Việt Nam), MVK Esports đối đầu Karmine Corp (KC) trong trận đấu quyết định tấm vé cuối cùng vào vòng Swiss của CKTG 2026 (Worlds 2026). Dù nỗ lực tìm kiếm chiến thắng, đại diện Việt Nam tiếp tục để thua đối thủ châu Âu với tỷ số 0-3, qua đó chính thức dừng bước tại giải đấu.

Trước đó, hai đội từng gặp nhau tại chung kết nhánh thắng vòng Play-In. KC giành chiến thắng 3-0, buộc MVK phải tìm kiếm cơ hội đi tiếp ở trận đấu cuối cùng của vòng loại.

MVK Esports đối đầu trước Karmine Corp ở chung kết vòng Play-In CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports.

Karmine Corp áp đảo trong cả ba ván đấu

Bước vào ván đầu tiên, KC nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận nhờ khả năng phối hợp và tổ chức giao tranh. Kyeahoo sử dụng Cassiopeia tạo sức ép tại đường giữa, trong khi Caliste liên tục gây sát thương bằng Zeri. MVK gặp khó khăn trong việc kiểm soát các mục tiêu và tổ chức phản công. Sau khoảng 28 phút, KC kết thúc ván đấu với tỷ số hạ gục 13-2, vươn lên dẫn trước 1-0.

Ở ván thứ hai, KC tiếp tục duy trì lợi thế. Người đi rừng Yike sử dụng Qiyana liên tục xâm nhập phần rừng đối phương, hạn chế khả năng phát triển của Gury. Đại diện châu Âu tận dụng lợi thế tài nguyên để mở rộng khoảng cách về lượng vàng. MVK không thể tìm ra phương án ngăn chặn các đợt tấn công của đối thủ. KC giành chiến thắng với tỷ số hạ gục 17-4, nâng tỷ số loạt trận lên 2-0.

Trong ván đấu thứ ba, MVK thay đổi cách tiếp cận bằng đội hình có khả năng tạo đột biến. Harky lựa chọn Twitch, còn Kratos sử dụng Yone nhằm tăng khả năng giao tranh và tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Đại diện Việt Nam chủ động tấn công từ giai đoạn đầu trận. Kratos có tình huống hạ gục đơn Canna, giúp MVK tạo ra một số lợi thế.

Tuy nhiên, KC nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát nhờ khả năng phối hợp đồng đội. Sau khi chiếm được Baron và liên tiếp thắng giao tranh, đội tuyển châu Âu kết thúc ván đấu với tỷ số hạ gục 25-12, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0.

MVK Esports thất bại trước Karmine Corp ở chung kết vòng Play-In CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports.

Team Secret Whales trở thành hy vọng duy nhất của Việt Nam

Với kết quả này, Karmine Corp giành tấm vé cuối cùng vào vòng Swiss, hoàn thiện danh sách 16 đội tuyển tiếp tục tranh tài tại CKTG 2026.

Trong khi đó, MVK Esports kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 17 chung cuộc. Đại diện Việt Nam khép lại lần đầu tham dự sân chơi thế giới với hai chiến thắng trước FURIA và hai thất bại trước Karmine Corp.

Dù không thể vượt qua vòng Play-In, MVK đã có cơ hội đối đầu các đội tuyển quốc tế và tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại giải đấu lớn nhất của Liên Minh Huyền Thoại.

Sau khi MVK bị loại, Team Secret Whales trở thành đại diện Việt Nam duy nhất còn góp mặt tại CKTG 2026. Đội tuyển sẽ tiếp tục hành trình tại vòng Swiss, dự kiến khởi tranh ngày 24/10 theo giờ Việt Nam.