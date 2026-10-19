Vòng 4 V.League 2026/27: Ngôi đầu đổi chủ

Trong khi đó, Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước Công an Hà Nội, khiến cuộc đua ở nhóm đầu thêm hấp dẫn.

Ninh Bình thắng nghẹt thở, vươn lên dẫn đầu

Tâm điểm vòng 4 LPBank V.League 2026/27 là cuộc đối đầu giữa Ninh Bình FC và Hoàng Anh Gia Lai.

HAGL và Ninh Bình tạo nên bữa tiệc bàn thắng trên sân Ninh Binh Arena chiều 18/10. Ảnh: VPF.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, 7 bàn thắng được ghi cùng 2 tấm thẻ đỏ, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ.

Với lợi thế sân nhà và phong độ ấn tượng, Ninh Bình cho thấy sức tấn công đáng gờm. Hoàng Đức là người mở điểm cho Ninh Bình ngay phút thứ 2, thế nhưng Thanh Nhân san bằng cách biệt 1-1 đúng 1 phút sau đó.

Trận đấu them phần kịch tính khi ngoại binh Ninh Bình Lucas Henrique nhận thẻ đỏ trực tiếp phút 20. Lợi thế hơn người HAGL vươn lên dẫn 2-1, thế nhưng khép lại hiệp 1, Quốc Việt san bằng 2-2.

Thêm một kịch bản điên rồ được tạo ra hiệp 2, 1 thẻ đỏ cho HAGL và 3 bàn thắng được tạo ra. Chung cuộc Ninh Bình giành chiến thắng 4-3 trước đội bóng phố núi.

Đánh bại HAGL 4-3, Ninh Bình chiếm ngôi đầu bảng sau 4 vòng đấu. Ảnh: VPF.

Ba điểm quan trọng giúp Ninh Bình nâng tổng số điểm lên 10 sau 4 vòng đấu, qua đó vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Màn trình diễn thuyết phục của Hoàng Đức và các đồng đội tiếp tục khẳng định tham vọng cạnh tranh ngôi vương ở giải đấu năm nay.

Ở trận cầu tâm điểm khác, Hà Nội FC tạo dấu ấn khi đánh bại Công an Hà Nội với tỷ số 2-1.

Chiến thắng trong trận derby Thủ đô giúp đội bóng áo tím giành thêm 3 điểm, đồng thời tạo bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc đua ở nhóm dẫn đầu.

Hà Nội FC có chiến thắng nghẹt thở 1-2 trước Công an Hà Nội. Ảnh: VPF.

Thất bại ngay trên sân nhà khiến Công an Hà Nội lỡ cơ hội duy trì vị trí số một. Sau 4 vòng đấu, đội bóng này có 9 điểm và tạm xếp thứ hai, kém Ninh Bình 1 điểm.

Bắc Ninh chia điểm với Đồng Nai, nhóm cuối chưa đổi vị trí

Ở trận đấu còn lại trong ngày 18/10, Bắc Ninh FC hòa TP. Đồng Nai với tỷ số 0-0. Với Đồng Nai, kết quả hòa giúp đội bóng có thêm điểm số nhưng chưa đủ để cải thiện vị trí ở nhóm cuối bảng.

Đồng Nai FC dưới thời HLV Nguyễn Việt Thắng đã có điểm số đầu tiên tại V.League 2026/27. Ảnh: Đồng Nai FC.

Sau vòng 4 chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý ở nhóm đầu khi Ninh Bình vươn lên dẫn đầu với 10 điểm, theo sau là Công an Hà Nội với 9 điểm. Chiến thắng của Hà Nội FC cũng giúp đội bóng thủ đô tiếp tục bám đuổi các đối thủ cạnh tranh.

Với khoảng cách điểm số sít sao, cuộc đua ở nhóm đầu V.League 2026/27 hứa hẹn còn nhiều biến động trong những vòng đấu tới.