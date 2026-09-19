Những chiến sĩ trong nhà máy

Từ dây chuyền sản xuất đến thao trường

Buổi sáng ở Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, trong những phân xưởng rộng lớn, hàng nghìn công nhân vào ca, mỗi người một vị trí, một công việc. Ít ai biết rằng, trong số họ có những người khi cần thiết sẽ tạm rời dây chuyền, khoác lên mình bộ quân phục, đứng vào đội hình tự vệ của doanh nghiệp.

Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường Tiền Phong hướng dẫn lực lượng tự vệ Công ty Shin Sung Vina sử dụng công cụ hỗ trợ trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Tại Công ty Shin Sung Vina, những ca tuần tra, canh gác của Tiểu đội tự vệ đã trở thành một phần quan trọng trong phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho doanh nghiệp. Ngay trong đầu tháng 8 vừa qua, Tiểu đội tự vệ đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại doanh nghiệp. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch, các chiến sĩ tự vệ phát hiện dấu hiệu bất thường trong khu vực Công ty, tổ tuần tra nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra và phát hiện đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp. Các chiến sĩ tự vệ lập tức khống chế, giữ đối tượng và phối hợp với lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Anh Thân Đức Đồng, chiến sĩ tự vệ Công ty Shin Sung Vina, chia sẻ: “Khi tham gia lực lượng tự vệ, tôi thấy trách nhiệm của bản thân với Công ty lớn hơn. Ngoài công việc sản xuất, tôi còn có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, bảo vệ đồng nghiệp, vì vậy, bản thân luôn xử lý đúng nhiệm vụ được giao”.

Lực lượng tự vệ được doanh nghiệp tạo điều kiện về trang bị và tham gia huấn luyện. Nội dung huấn luyện được xây dựng sát với những tình huống có thể xảy ra trong môi trường doanh nghiệp. Trong khu công nghiệp tập trung đông người, máy móc, nguyên liệu, hóa chất và tài sản có giá trị lớn, mỗi sự cố nếu không được xử lý kịp thời đều có thể gây hậu quả khó lường. Bởi vậy, một tiếng còi báo động trong nhà máy là tín hiệu để lực lượng chuyên môn hành động, đồng thời cũng là lúc những chiến sĩ tự vệ phát huy vai trò của mình.

Theo anh Đỗ Quý Nhâm, Tiểu đội trưởng Tiểu đội tự vệ Công ty Shin Sung Vina, công việc hằng ngày của anh gắn với sản xuất, nhưng khi doanh nghiệp có yêu cầu hoặc địa phương huy động, anh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ như những người lính thực thụ.

Xây dựng lực lượng tự vệ phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp

Cái khác của người chiến sĩ tự vệ trong nhà máy là họ vừa tham gia sản xuất, vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, hai công việc đan xen. Một bên là năng suất, tiến độ, chất lượng sản phẩm; một bên là điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố và bảo đảm an ninh. Thực tế đã chứng minh, khi doanh nghiệp xảy ra tình huống phức tạp, sự có mặt nhanh chóng của lực lượng tự vệ có ý nghĩa rất lớn.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế VietPans Pacific từng xảy ra vụ việc công nhân ngừng việc tập thể. Khi tình hình có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, lực lượng tự vệ của Công ty đã được huy động, phối hợp với dân quân và công an địa phương bảo vệ người lao động, tài sản, máy móc, nhà xưởng, góp phần giữ ổn định tình hình. Nhờ đó, lực lượng tự vệ từng bước trở thành một bộ phận quan trọng trong bảo vệ doanh nghiệp.

Bắc Ninh hiện có hàng chục nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Khu vực doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách và giải quyết việc làm. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và quốc phòng tại cơ sở ngày càng đặt ra cao hơn. Trong bối cảnh đó, xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp không đơn thuần là thực hiện một nhiệm vụ quân sự địa phương. Đó còn là xây dựng “lá chắn” an ninh ngay từ nơi sản xuất. Tỉnh đã lựa chọn, xây dựng các mô hình điểm lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp FDI như Công ty trách nhiệm hữu hạn Jaeyoung Vina tại Khu công nghiệp Quế Võ và Công ty trách nhiệm hữu hạn MIKADO tại xã Hợp Thịnh.

Bắc Ninh hiện có hàng chục nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Khu vực doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách và giải quyết việc làm. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và quốc phòng tại cơ sở ngày càng đặt ra cao hơn.

Trước đó, tại các doanh nghiệp FDI như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Vietpans pacific; Công ty Shin Sung Vina; Công ty Sung Woo Vina; Công ty Birz Việt Nam đã xây dựng các tiểu đội tự vệ. Lực lượng này duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với công an, dân quân địa phương nắm tình hình, tuần tra, canh gác, bảo vệ doanh nghiệp và Nhân dân, đồng thời tham gia bảo vệ các sự kiện, ngày lễ, Tết.

Trung tá Nguyễn Văn Luận, Trưởng Ban Dân quân tự vệ, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) đánh giá, việc xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI có ý nghĩa thiết thực đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Lực lượng này không chỉ bảo vệ thành quả sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần tạo môi trường ổn định để doanh nghiệp phát triển lâu dài. Vì vậy, điều quan trọng là phải xây dựng lực lượng tự vệ phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp. Công nhân trong các nhà máy thường làm việc theo ca, dây chuyền, lao động biến động, trong khi người đứng đầu nhiều doanh nghiệp FDI là người nước ngoài... khiến việc tổ chức, duy trì lực lượng tự vệ có những yêu cầu riêng. Thay vì áp dụng một mô hình cứng nhắc, cơ quan quân sự địa phương chú trọng tuyên truyền, đối thoại, vận động để chủ doanh nghiệp hiểu rằng xây dựng lực lượng tự vệ là góp phần bảo vệ môi trường sản xuất an toàn, ổn định.