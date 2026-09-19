EVNCPC tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cho chặng đường phát triển mới

Quang cảnh kỳ thi

Tại lễ khai mạc, ông Ngô Tấn Cư - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC trực tiếp đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. Các Phó Tổng giám đốc EVNCPC làm Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng tham gia Hội đồng là lãnh đạo các Ban liên quan của Tổng công ty.

Năm 2026, EVNCPC tuyển dụng 38 lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc. Có 76 ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển, qua vòng sơ loại, 69 ứng viên đủ điều kiện tham gia kỳ thi chính thức.

Hồ sơ dự tuyển tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành kỹ thuật và chuyên môn phục vụ hoạt động của ngành điện, gồm kỹ sư điện, kỹ sư/cử nhân công nghệ thông tin, kỹ sư xây dựng và cử nhân kinh tế. Trong đó, có 76 hồ sơ thuộc chuyên ngành kỹ sư điện, 19 hồ sơ kỹ sư/cử nhân công nghệ thông tin, 1 hồ sơ kỹ sư xây dựng và 1 hồ sơ cử nhân kinh tế.

Ông Ngô Tấn Cư - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phát biểu khai mạc kỳ thi

Theo quy định của Hội đồng tuyển dụng, các ứng viên sẽ trải qua 5 phần thi gồm kiểm tra IQ bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, thực hành tin học, thi viết tiếng Anh, thi viết chuyên ngành đối với các khối nghề tuyển dụng và thi vấn đáp.

Để được tham gia phần thi tiếp theo, thí sinh phải đạt từ 5 điểm trở lên ở phần thi trước. Quy trình này nhằm từng bước đánh giá kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn của ứng viên, đồng thời bảo đảm tính sàng lọc trong quá trình tuyển dụng.

Đáng chú ý, phần thi vấn đáp được tổ chức với nhiều nội dung, gồm vấn đáp tiếng Anh, vấn đáp chuyên ngành, kiến thức xã hội và xử lý tình huống. Đây là phần thi nhằm đánh giá toàn diện hơn khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng giao tiếp, tư duy xử lý vấn đề và khả năng ứng xử của các ứng viên trong những tình huống thực tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Tấn Cư cho biết EVNCPC đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển dụng, bởi chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quá trình phát triển của Tổng công ty.

Theo ông Ngô Tấn Cư, EVNCPC tổ chức kỳ thi theo hướng công khai, minh bạch, khách quan; các đề thi được nghiên cứu, biên soạn bảo đảm chất lượng và có khả năng phân loại ứng viên. Đặc biệt, để bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi, toàn bộ đề thi được Ban ra đề thực hiện trong ngày 17-9-2026, ngay trước thời điểm tổ chức kỳ thi.

Phát đề thi cho thí sinh

Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh, kỳ thi tuyển dụng năm nay thu hút số lượng ứng viên khá lớn trong khi chỉ tiêu tuyển dụng có hạn, vì vậy mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh rất cao. Đây vừa là cơ hội để Tổng công ty lựa chọn những lao động có năng lực, vừa đặt ra trách nhiệm đối với Hội đồng tuyển dụng trong việc tổ chức kỳ thi nghiêm túc, hiệu quả và đánh giá đúng năng lực của từng ứng viên.

Kỳ thi tuyển dụng tập trung năm 2026 được EVNCPC tổ chức nhằm thu hút, tuyển chọn nguồn nhân lực có chất lượng, bổ sung đội ngũ lao động cho các đơn vị trực thuộc. Qua đó, Tổng công ty hướng đến xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới.

Công Hạnh