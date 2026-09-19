Khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, khơi thông nguồn lực phát triển

Khẩn trương hoàn thiện 8 dự án luật, nghị quyết

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP ngày 18/9/2026 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu và định hướng hoàn thiện 8 dự án luật, nghị quyết được trình tại Phiên họp, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026.

Đây là các dự án quan trọng, phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là những lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, cần khẩn trương hoàn thiện để khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Với yêu cầu thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển; xử lý dứt điểm chồng chéo, bất cập; khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo không gian và dư địa phát triển mới; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Công an trực tiếp chỉ đạo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến xác đáng của Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp.

Khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án luật, nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, lấy ý kiến Thành viên Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ; báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách xem xét, quyết định trước ngày 21 tháng 9 năm 2026 để trình Quốc hội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.

Bộ Công Thương được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng

Về một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, để hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026, tại Nghị quyết số 278/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; tận dụng tối đa thời cơ, các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, hạn chế, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực.

Trong đó, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định vĩ mô. Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, báo cáo tham mưu các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách chỉ đạo các địa phương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tồn đọng đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm đưa vào vận hành, khai thác; khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc xử lý các dự án, công trình trọng điểm, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, khoa học công nghệ, năng lượng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước, vốn đầu tư nước ngoài.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương rà soát, đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, đề xuất giải pháp tăng cường liên kết và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Tập trung thực hiện các giải pháp kiểm soát lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Giao các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực được phân công trực tiếp chỉ đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… phối hợp chặt chẽ, linh hoạt và đồng bộ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; theo dõi sát diễn biến giá dầu thô, xăng dầu và các loại năng lượng chủ chốt trên thị trường thế giới; điều hành giá xăng dầu trong nước, giá điện, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, giá vật liệu xây dựng... bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát như mục tiêu đã được Quốc hội thông qua.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan đánh giá toàn diện về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; kịp thời đề xuất, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời về định hướng chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân, hộ kinh doanh dự kiến sẽ trình Quốc hội, góp phần củng cố niềm tin, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Về điều hành thị trường xăng dầu và điện, Chính phủ giao Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước, quốc tế, nhất là thị trường năng lượng; chủ động các giải pháp bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống; khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, đề xuất cơ cấu lại EVN và ngành điện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng điện.

Tại Nghị quyết số 278/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho Bộ Công Thương nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường xăng dầu, điện... nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.