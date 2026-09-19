GAS, VPBank và loạt doanh nghiệp sắp chốt quyền trả cổ tức

Ảnh minh họa. Nguồn: PV GAS

Theo lịch công bố từ các doanh nghiệp, ngày 22/9 có 5 công ty chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 21/9.

Cụ thể là CTCP Cao su Thống Nhất (mã TNC), CTCP Vận tải và Thuê tàu (mã VFR), CTCP Xuân Hòa Việt Nam (mã XHC), Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (mã SEA) và Tổng công ty Thép Việt Nam (mã TVN). Trong đó, TNC và XHC cùng có tỷ lệ cao nhất là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 2.000 đồng. VFR trả 6%, SEA 5% và TVN 3%.

Ngày 22/9, nhóm doanh nghiệp có ngày giao dịch không hưởng quyền đông nhất, với các mã LPT, DRI, DWS, GAS, AMS, PHC và HC1. Nổi bật là Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS (GAS) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong danh sách tuần tới. Thời gian thanh toán dự kiến kéo dài từ ngày 9/9 đến 20/11.

Với hơn 2,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV GAS dự kiến dành gần 6.032 tỷ đồng cho đợt phân phối lợi nhuận này.

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN), cổ đông đang sở hữu 95,76% vốn PV GAS, ước tính nhận về khoảng 5.777 tỷ đồng, tương đương gần 96% tổng số tiền cổ tức được chi trả.

Các doanh nghiệp còn lại chủ yếu trả cổ tức tiền mặt ở mức 3-10%. LPT và HC1 cùng trả 10%, DWS 6,8%, PHC 5%, AMS 3%.

VPBank phát hành gần 2,07 tỷ cổ phiếu

Ở nhóm trả cổ tức bằng cổ phiếu, Ngân hàng VPBank (mã VPB) có số lượng phát hành lớn nhất, với ngày chốt danh sách cổ đông là 25/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/9.

Cụ thể, tỷ lệ thực hiện là 10.000.000:2.604.104, tức cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu. Với hơn 7,93 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VPBank dự kiến phát hành thêm gần 2,07 tỷ cổ phiếu.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ VPBank dự kiến tăng từ hơn 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng. Đây là đợt tăng vốn điều lệ đầu tiên trong năm 2026 đã được ĐHĐCĐ VPBank thông qua ngày 22/4/2026.

VPBank còn có kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng vốn điều lệ lên gần 106.244 tỷ đồng.

CTCP Transimex (mã TMS) thực hiện đồng thời chia cổ tức tiền mặt và cổ phiếu. Doanh nghiệp trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 172,72 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến chi ra hơn 86 tỷ đồng, thời gian thanh toán vào ngày 9/10.

Bên cạnh đó, TMS còn trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 7 cổ phiếu. Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu cho đợt này.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức của các doanh nghiệp.