Xây dựng văn hoá phục vụ xe buýt văn minh, thân thiện

Năm nay, Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 51 - Vì hòa bình phường Nghĩa Đô năm 2026 có hơn 200 vận động viên tiêu biểu được tuyển chọn từ các cơ sở. Các vận động viên bước vào tranh tài ở nhiều nội dung dành cho nam, nữ thuộc các khối: THCS, THPT; tổ dân phố; trường đại học; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang phường.