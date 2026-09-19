Xây dựng văn hoá phục vụ xe buýt văn minh, thân thiện
Sáng 19/9, 2 đơn vị xe buýt trực thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội đã tổ chức Hội thi xây dựng văn hoá phục vụ xe buýt cấp cơ sở. Hội thi nhằm tạo ra sân chơi để các công nhân lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt giao lưu, học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hướng tới xây dựng hình ảnh xe buýt Hà Nội văn minh và thân thiện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-van-hoa-phuc-vu-xe-buyt-van-minh-than-thien-418387.htm