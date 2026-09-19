Trao những mái ấm nghĩa tình ở làng người Việt gốc Campuchia

Ngày 19/9, UBND xã Ia Pnôn phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Pnôn và các mạnh thường quân tổ chức lễ bàn giao nhà kết nghĩa cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng Triêl.

Hai căn nhà có tổng trị giá gần 300 triệu đồng, trong đó người dân đối ứng 110 triệu đồng. Những căn nhà mới được hoàn thiện, khang trang đã mang đến niềm vui lớn cho anh Rơ Lan KLunh (SN 1991) và bà Siu H’Byit (SN 1954), cùng trú tại làng Triêl.

Lễ bàn giao nhà kết nghĩa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng Triêl

Tại buổi bàn giao, niềm vui hiện rõ trên gương mặt những người lần đầu được cầm trên tay chìa khóa căn nhà mới. Sau nhiều năm sống trong điều kiện nhà ở còn thiếu thốn, đến nay 2 gia đình đã có một mái ấm kiên cố để che mưa, che nắng.

Với anh Rơ Lan KLunh và bà Siu H’Byit, căn nhà mới không đơn thuần là một tài sản. Đó còn là điểm tựa để gia đình yên tâm lao động, sản xuất, chăm lo cuộc sống và từng bước cải thiện kinh tế.

Ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn nhấn mạnh: “Việc hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà kết nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, lực lượng biên phòng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đối với người dân vùng biên.

Đặc biệt, đối với những hộ còn khó khăn về nhà ở, một mái ấm kiên cố sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống, có thêm điều kiện tập trung lao động sản xuất, cải thiện thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Căn nhà trị giá 200 triệu đồng của gia đình anh Rơ Lan KLunh

Làng Triêl, còn được người dân quen gọi là “làng Cam”, cách trung tâm Pleiku khoảng 80km, là nơi sinh sống của đông đảo người Việt gốc Campuchia. Năm 1976, trước sự bức hại của chế độ diệt chủng Pol Pot, nhiều người dân Campuchia phải rời bỏ quê hương, tìm đến khu vực biên giới Đức Cơ và được bộ đội, người dân Việt Nam cưu mang, giúp đỡ.

Qua nhiều năm, những người từng tìm đến vùng đất này đã gây dựng cuộc sống mới. Từ những ngày đầu gian khó, bà con tích cực lao động, phát triển các loại cây trồng như điều, cà phê, cao su; đời sống từng bước ổn định, nhiều gia đình xây dựng được nhà cửa khang trang.

Làng Triêl (xã Ia Pnôn) hay còn gọi là "làng Cam"

Dẫu vậy, vẫn còn những hộ dân gặp khó khăn, chưa đủ khả năng xây dựng nhà ở kiên cố. Vì thế, những căn nhà kết nghĩa được trao đúng lúc không chỉ giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ ở mà còn gửi gắm sự sẻ chia, tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng.

Từ những mái nhà mới, người dân làng Triêl có thêm một điểm tựa để an cư, tiếp tục gắn bó với vùng đất biên giới và từng bước xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.