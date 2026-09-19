Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh 5 nhiệm vụ tăng tốc bứt phá trong những tháng cuối năm

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhận diện những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở và thống nhất các nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong quý IV/2026.

Tại hội nghị, các Sở KH&CN chia sẻ những mô hình, cách làm đang được triển khai tại địa phương, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, khối lượng công việc lớn trong khi một số khâu vẫn được theo dõi, xử lý thủ công. Từ thực tế này, địa phương đề xuất tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan, đồng thời nghiên cứu chuyển mạnh sang phương thức hậu kiểm dựa trên quản lý rủi ro.

Tại điểm cầu trực tuyến Sở KH&CN Nghệ An, mô hình liên kết "3 nhà" giữa Nhà nước - Trường đại học - Doanh nghiệp được triển khai nhằm kết nối nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ của cơ quan quản lý. Địa phương đã phối hợp với Trường Đại học Vinh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng thời thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo thuộc Sở KH&CN.

Mô hình tập trung vào các khâu xác định nhu cầu, đặt hàng nhiệm vụ, kết nối chuyên gia, phối hợp triển khai, đánh giá kết quả, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm. Cùng với đó là tăng cường đồng đầu tư, chia sẻ nguồn lực và xây dựng nền tảng số kết nối cung - cầu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Một trong những vấn đề được đặt ra tại hội nghị là tình trạng trùng lặp trong đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua tổng hợp báo cáo tại hội nghị, hơn 100 nhiệm vụ đã được đề xuất, trong đó một số nhiệm vụ chưa phân định rõ giữa nghiên cứu và phát triển, nghiên cứu ứng dụng với hoạt động mua sắm công nghệ. Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng khâu xác định nhiệm vụ, bảo đảm các đề xuất xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và có khả năng tạo ra kết quả cụ thể. Đồng thời, cần tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học ngay từ quá trình đề xuất, xây dựng và triển khai nhiệm vụ.

Đối với những nhu cầu tương đồng tại nhiều địa phương, việc nghiên cứu hình thành các nhiệm vụ có quy mô lớn, phạm vi liên vùng có thể góp phần tập trung nguồn lực, hạn chế tình trạng triển khai riêng lẻ. Cùng với đó, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được các đơn vị thuộc Bộ và địa phương quan tâm. Qua rà soát các quy định hiện hành, còn một số nội dung cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn triển khai.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh 5 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện nhằm tạo bứt phá trong quý IV. Thứ nhất là đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Nếu cần thiết, đầu tháng 10, Bộ KH&CN sẽ tổ chức phiên làm việc trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm, bài học của các địa phương đã làm tốt công tác này để các địa phương khác tham khảo học tập.

Tiếp đến là rà soát, hoàn thiện khung kiến trúc số địa phương. Các Sở KH&CN khẩn trương rà soát kiến trúc số của địa phương theo Khung kiến trúc số quốc gia Bộ đã ban hành; xác định bất cập, xây dựng lộ trình điều chỉnh và hoàn thành trong đầu tháng 10. Đồng thời, đổi mới cách xây dựng, triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: khẩn trương xử lý tình trạng trùng lặp, phân định rõ nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển; nghiên cứu, ứng dụng và mua sắm công nghệ.

Bộ KH&CN sẽ ban hành biểu mẫu và hoàn thiện nền tảng số dùng chung để hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ. Các nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, lấy doanh nghiệp làm hạt nhân, tăng cường sự tham gia của viện/trường, hướng tới hình thành nhiệm vụ quy mô lớn đối với những nhu cầu chung, tạo năng suất, chất lượng và đóng góp cho tăng trưởng. Tiếp đến là chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Các Sở KH&CN đồng hành chặt chẽ với Bộ trong quá trình xây dựng, sửa đổi các luật, nghị định, thông tư; chủ động nghiên cứu, góp ý các chính sách thuộc lĩnh vực quản lý.

Cuối cùng là chủ động tham gia chương trình bồi dưỡng về quản trị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bộ KH&CN phối hợp với Đại sứ quán Singapore tổ chức từ ngày 28-30/10/2026. Đây là cơ hội để lãnh đạo các Sở KH&CN trao đổi, học tập kinh nghiệm từ các nhà quản lý, hoạch định chính sách, chuyên gia giàu kinh nghiệm của Singapore.