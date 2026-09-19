Trung đoàn Pháo binh 4 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) khánh thành, bàn giao Nhà đồng đội​

Dự khánh thành, bàn giao có lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn Pháo binh 4; đại diện cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đăk Cấm; gia đình và nhân dân địa phương.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn Pháo binh 4 trao quyết định hỗ trợ xây Nhà đồng đội cho gia đình Thiếu tá QNCN Phạm Công An.

Ngôi Nhà đồng đội được xây dựng với diện tích sử dụng 110m², tổng kinh phí khoảng 450 triệu đồng, trong đó Quân đoàn 34 hỗ trợ 80 triệu đồng. Trong quá trình thi công, Trung đoàn Pháo binh 4 huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hơn 240 ngày công hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san nền, thi công, hoàn thiện công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Hồ Ngọc Sang, Phó chính uỷ Trung đoàn Pháo binh 4 nhấn mạnh: Hỗ trợ xây dựng Nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là một chủ trương, chính sách nhân văn, phản ánh rõ nét bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta.

Những năm qua, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn 34, Sư đoàn 10, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Pháo binh 4 luôn lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai rà soát, hỗ trợ xây dựng Nhà đồng đội tặng các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, quan tâm chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn Pháo binh 4, Ban Hậu cần - Kỹ thuật và đại diện địa phương trao quà tặng gia đình Thiếu tá QNCN Phạm Công An.

“Công trình Nhà đồng đội hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp đồng chí An và gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, góp phần gắn kết tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân. Đây là một trong những việc làm cụ thể của Trung đoàn Pháo binh 4 chào mừng kỷ niệm 54 năm Ngày thành lập Sư đoàn 10 anh hùng (20-9-1972 / 20-9-2026) và hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân", Thượng tá Hồ Ngọc Sang nhấn mạnh.