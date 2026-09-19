Giá cà phê hôm nay 19/9: Xuất khẩu cà phê Brazil tăng mạnh, hướng tới mức kỷ lục mới

Giá cà phê hôm nay ngày 19/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng hiện ở quanh mốc 93.700 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 93.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện ở mức 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện ở mức 93.600 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh cà phê gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá cà phê hôm nay ngày 19/9/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tăng nhẹ trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 5 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.366 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 5 USD/tấn, đạt 3.396 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 4 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 280,50 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 3,40 US cent/pound, đạt 271,95 US cent/pound.

Theo Cepea, dẫn số liệu và dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Brazil dự kiến xuất khẩu 49,1 triệu bao cà phê trong niên vụ 2026-2027, tăng tới 27,5% so với 38,5 triệu bao của niên vụ trước. Nếu đạt được, đây sẽ là mức xuất khẩu cao nhất trong lịch sử và vượt kỷ lục 47,46 triệu bao được thiết lập trong niên vụ 2023-2024 khoảng 3,4%.

Đáng chú ý, đà tăng đã thể hiện ngay từ đầu niên vụ mới. Trong hai tháng đầu niên vụ 2026–2027, Brazil xuất khẩu khoảng 7,2 triệu bao, tăng 21,5% so với cùng kỳ niên vụ trước. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 5,1% so với kỷ lục 7,59 triệu bao của cùng kỳ niên vụ 2024–2025, cho thấy để hoàn thành mục tiêu 49,1 triệu bao, Brazil sẽ phải duy trì tốc độ xuất khẩu cao trong những tháng tới.

Nguồn cung xuất khẩu lớn từ Brazil đang trở thành yếu tố đáng chú ý đối với diễn biến giá cà phê thế giới. Khi lượng cà phê được đưa ra thị trường quốc tế tăng mạnh, đặc biệt từ quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới, nguồn cung sẵn có cho các nhà rang xay được cải thiện, qua đó có thể tạo áp lực lên giá, nhất là đối với arabica.

Tuy nhiên, diễn biến này đang xuất hiện một nghịch lý: khối lượng xuất khẩu tăng mạnh trong khi chất lượng cà phê niên vụ mới gặp nhiều vấn đề. Mưa trong giai đoạn thu hoạch tháng 6 và tháng 7 đã gây khó khăn cho việc phơi sấy, đồng thời ảnh hưởng đến một số lô arabica tại Minas Gerais và São Paulo. Đặc biệt, những quả cà phê chín rụng hoặc tiếp xúc với mặt đất khi mưa có thể làm suy giảm chất lượng sản phẩm.

Điều này có thể khiến thị trường phân hóa giữa lượng và chất. Brazil vẫn có khả năng đẩy mạnh xuất khẩu về khối lượng, nhưng chất lượng không đồng đều có thể ảnh hưởng đến cơ cấu sản phẩm, giá bán và khả năng đáp ứng nhu cầu đối với những phân khúc cà phê chất lượng cao.

Ở góc độ thị trường, mục tiêu xuất khẩu 49,1 triệu bao của Brazil là một yếu tố gây sức ép đáng kể lên giá cà phê trong thời gian tới, nếu tốc độ xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao. Dù vậy, tác động thực tế còn phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ toàn cầu, tồn kho trên các sàn giao dịch và diễn biến sản lượng tại các quốc gia sản xuất lớn khác.