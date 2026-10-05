Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn thu hút từ 250-350 đại biểu đến từ 15 quốc gia, tập trung thảo luận về vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao, đặt con người vào vị trí trung tâm của quá trình tạo năng suất, đổi mới sáng tạo, nâng sức cạnh tranh và hình thành những động lực tăng trưởng mới. CEF III 2026 được kỳ vọng sẽ mở thêm một không gian đối thoại thiết thực, gắn phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu tăng trưởng của Hà Nội và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên cả nước.

Đầu tư mạnh cho các môn thể thao trọng điểm

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND về phát triển các môn thể thao trọng điểm, chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026-2045. Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu tiếp tục đóng góp lực lượng nòng cốt cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại đấu trường quốc tế, nhất là ASIAD, Olympic. Giai đoạn 2026-2030, thành phố chú trọng đầu tư những môn trọng điểm, có thế mạnh như: Bắn cung, bắn súng, cử tạ, đua thuyền, điền kinh, judo, cầu mây, karate, wushu... Những vận động viên có khả năng giành thành tích cao sẽ được tham gia tập huấn, thi đấu quốc tế, tăng cường dinh dưỡng, thiết bị luyện tập... Sau đó, thành phố sẽ rà soát thế mạnh, tiềm năng để đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Tập trung chống gian lận thương mại những tháng cuối năm

Chín tháng qua, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 4.201 vụ việc liên quan sở hữu trí tuệ, nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc..., với giá trị hàng hóa tịch thu hơn 14,5 tỷ đồng; giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 41,7 tỷ đồng; tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,4 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm 2026, nhất là dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Chi cục Quản lý thị trường thành phố phân công 11 địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm, giao các đội quản lý thị trường tập trung kiểm tra, kiểm soát các nhóm hàng: Lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thời trang, điện tử, điện gia dụng và hàng thiết yếu.