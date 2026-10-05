'Bình dân học vụ số' đưa người dân miền núi Thanh Hóa bước vào kỷ nguyên số

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo

Là xã biên giới đang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng xã Quang Chiểu đang đặt ra mục tiêu tiến đến xây dựng xã hiện đại, văn minh và phát triển trong kỷ nguyên số.

Xã Quang Chiểu gắn "Bình dân học vụ số" với cải cách hành chính, Đề án 06 và và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Phấn khởi khi được các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ sử dụng thiết bị thông minh, chị Lương Thị Thành, người dân bản Mường Pùng, xã Quang Chiểu nói: "Trước đây, chúng tôi chỉ biết lên nương, lên rừng làm lụng không biết gì về số hóa thủ tục. Nhưng nhờ được nghe cán bộ tuyên truyền, cầm tay chỉ việc hướng dẫn, tôi thấy rất thuận tiện. Giờ ở nhà, tôi cũng có thể làm các thủ tục hành chính".

Ngày 5/10, chia sẻ với phóng viên, ông Vi Văn Thuấn, Phó chủ tịch UBND xã Quang Chiểu cho biết: Để cụ thể hóa các nhiệm vụ của phong trào "Bình dân học vụ số" gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đề án 06 và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, xã Quang Chiểu đã có những mô hình và cách làm sáng tạo.

Như, mô hình "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người". Đây là cách làm phù hợp với đặc điểm dân cư phân tán, trình độ kỹ năng số không đồng đều ở xã. Điểm mới của mô hình là chuyển từ tuyên truyền chung, sang hướng dẫn trực tiếp theo từng đối tượng, người dân được thao tác ngay trên thiết bị của mình.

Mô hình "Cầm tay chỉ việc" cho người cao tuổi, người khuyết tật là mô hình dành riêng để hỗ trợ chuyển đổi số người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các thao tác liên quan đến VNeID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán số.

Mô hình giúp khắc phục tâm lý e ngại công nghệ, đồng thời bảo đảm các nhóm yếu thế có cơ hội tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số.

Ngoài ra, ở Quang Chiểu còn có các mô hình như: Nhóm Zalo cộng đồng; Chợ số - Nông thôn số; Thanh niên đồng hành cùng người dân chuyển đổi số.

Lấy cán bộ, đoàn viên, hội viên và tổ công nghệ số cộng đồng làm lực lượng nòng cốt để hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Từ những mô hình, cách làm sáng tạo trên, đến nay xã Quang Chiểu đã có 100% cán bộ, công chức, viên chức được yêu cầu sử dụng các nền tảng số phục vụ công việc; 125 người đã được tạo tài khoản tham gia đào tạo "Bình dân học vụ số" trên môi trường mạng; 100% việc chi trả các nhóm chính sách an sinh xã hội người có công, trợ cấp và lương hưu, trợ cấp BHXH thực hiện bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Xây dựng xã hội số

Anh Hà Văn Hướng, bản Sại, xã Tam Lư chia sẻ: "Trước đây người dân miền núi chúng tôi rất ít người biết về công nghệ thông tin, nhưng từ ngày có phong trào "Bình dân học vụ số" nhiều người được tiếp cận và biết nhiều hơn về sử dụng điện thoại thông minh".

Người dân được cán bộ xã Tam Lư hướng dẫn tích hợp giấy phép lái xe, bảo hiểm vào ứng dụng VneID (Ảnh: P.B.C).

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Bá Chiến, Chủ tịch UBND xã Tam Lư cho biết: Ngay sau khi phong trào "Bình dân học vụ số" bắt đầu triển khai, Đảng ủy xã Tam Lư đã triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Qua đó, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên, giáo viên, lực lượng công an, Quân sự, Biên phòng và các tổ công nghệ số cộng đồng khẩn trương triển khai sâu rộng hướng đến từng bản, gia đình và người dân, góp phần nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách số và xây dựng xã hội số.

Người dân được hướng dẫn những kỹ năng thiết thực như sử dụng điện thoại thông minh, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tìm kiếm thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo ông Chiến, "Bình dân học vụ số" không chỉ là việc hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại hay các ứng dụng số, mà quan trọng hơn là giúp mỗi người dân có thêm kiến thức, kỹ năng để chủ động tiếp cận và làm chủ công nghệ trong cuộc sống.

"Mục tiêu của chúng tôi đến hết năm 2026, 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản; duy trì bồi dưỡng, cập nhật hằng năm về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn bảng tin và đổi mới sáng tạo phù hợp vị trí việc làm.

Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 90% năm 2026 và 100% năm 2030; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ thuộc dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 85% năm 2026 và 95% năm 2030.

Đến năm 2030, 100% người dân đủ điều kiện có tài khoản định danh điện tử; 40% người dân trưởng thành có chữ ký số; 100% tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác", ông Chiến cho biết thêm.

Theo báo cáo sơ kết 1 năm triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có 100% xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo; 4.351 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 16.000 thành viên thực hiện chiến dịch "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số", góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân và thúc đẩy xây dựng xã hội số.