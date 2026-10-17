Nâng tầm ngành tổ chức sự kiện và triển lãm, phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Tham dự Lễ khai mạc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong ngành…

Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam

Diễn ra từ ngày 17 - 19/10, Tuần lễ Tổ chức sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 kết hợp triển lãm chuyên ngành, kết nối giao thương và trao đổi chuyên môn, mở ra cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sự kiện, triển lãm, biểu diễn và dịch vụ cưới. Sự kiện do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) tổ chức, với sự tham gia của PLASE Show và WEDTECH Show.

Với thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam - Shaping Vietnam's Experience Economy”, VEEW được xây dựng như một nền tảng kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị, từ sáng tạo và sản xuất đến địa điểm, thiết bị, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình. Ảnh: Trần Huấn

Trong suốt ba ngày, triển lãm VEEW 2026 cùng các hoạt động chuyên ngành của PLASE Show và WEDTECH Show diễn ra tại Sảnh 6 và Sân Tây của VEC. Khách tham quan sẽ được thưởng thức những màn trình diễn luân phiên liên tiếp từ 32 cụm trưng bày và 25 dàn loa treo - line array.

Đáng chú ý, PLASE Show thu hút hàng loạt thương hiệu toàn cầu, nhà phân phối âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp danh tiếng, đội ngũ kỹ sư âm thanh cùng cộng đồng chuyên môn trên cả nước, như: L Acoustics, RCF, Adamson, Yamaha, JBL, db technologies, Audio Center, EAW, Bose, Electro-Voice, 4Acoustic…; Ba Sao, Sao Mai, CK audio, Bảo Châu, Yamaha, Techsound, POJ, Vân Lam, ProAVL Việt Nam...

Đây là dịp để các thương hiệu, đơn vị kỹ thuật, rental, production và khách tham quan cùng cập nhật những giải pháp mới, đồng thời trực tiếp trải nghiệm cách công nghệ được đưa vào vận hành trong thực tế.

Bên cạnh đó còn có nhiều hội thảo chuyên ngành, tọa đàm định hướng như: "Công nghiệp concert và giải trí: Từ bùng nổ đến bền vững", hội thảo "Ứng biến xử lý các tình huống phát sinh tại sự kiện"...

Với sự kết hợp giữa giao thương, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm trực tiếp, VEEW hướng tới trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng sự kiện và triển lãm Việt Nam. Sự kiện tạo cơ sở để các doanh nghiệp duy trì kết nối, cùng nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng dịch vụ, qua đó gia tăng đóng góp của ngành vào nền kinh tế trải nghiệm.

Đưa Việt Nam trở thành điểm đến của sự kiện văn hóa, nghệ thuật

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Chính phủ đặt ra những định hướng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Trong đó, việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới mở ra nhiều cơ hội cho ngành triển lãm và tổ chức sự kiện.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trần Huấn

Ngành triển lãm và sự kiện là cầu nối giữa văn hóa với du lịch, sáng tạo với công nghệ, sản phẩm với thị trường; đồng thời góp phần xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Để khai thác tốt những cơ hội đó, chúng ta cần đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: nâng cao năng lực tổ chức, thu hút các sự kiện quốc tế đến Việt Nam và phát triển những thương hiệu triển lãm, lễ hội, chương trình biểu diễn, sự kiện thể thao do Việt Nam sáng tạo, có bản sắc, có giá trị kinh tế và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tham gia cung cấp dịch vụ, mà ngày càng chủ động trong sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm, làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành. Đây là hướng đi quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế trải nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chương trình góp phần thúc đẩy ngành triển lãm và tổ chức sự kiện, phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Ảnh: Th. Nguyên

Đánh giá cao việc VEEW 2026 kết nối 3 chương trình chuyên ngành: VEEW do VECA chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Le Bros, PLASE Show do Công ty Nam Bình tổ chức và WEDTECH Show do Công ty Delavu tổ chức, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, sự kết hợp này tạo không gian giao lưu, chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm và mở rộng hợp tác giữa các cộng đồng chuyên ngành.

Là sáng kiến lần đầu được tổ chức, VEEW cần hướng tới những kết nối thực chất, những cơ hội hợp tác cụ thể và giá trị lâu dài, từng bước khẳng định vai trò là nền tảng kết nối, thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và hội nhập của ngành triển lãm, sự kiện Việt Nam.

Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Th. Nguyên

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường liên kết, phát triển hệ sinh thái triển lãm và sự kiện; lấy tính chuyên nghiệp và chất lượng làm nền tảng phát triển; thúc đẩy sáng tạo, phát triển thương hiệu và tài sản trí tuệ Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập; chủ động mở rộng thị trường, tăng cường phối hợp giữa Nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, sự phát triển của ngành triển lãm và tổ chức sự kiện đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, năng lực chuyên nghiệp, tinh thần hợp tác và khát vọng sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp cần phát huy thế mạnh riêng, đồng thời sẵn sàng liên kết để tạo nên những sản phẩm và chương trình có quy mô, chất lượng và sức lan tỏa lớn hơn…