Dự lễ khởi công có Trung tướng Nguyễn Song Phi, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316, Trưởng Ban liên lạc Hội truyền thống Sư đoàn 316 khu vực Hà Nội; Đại tá Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn Đặc công Bộ 198.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Công trình Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316 có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong trận đánh Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Tây Nguyên.

Theo thiết kế, công trình gồm các hạng mục chính: Nhà bia trung tâm, bia ghi danh, sân lễ và khuôn viên cảnh quan. Nhà bia được thiết kế theo kiến trúc mái đao truyền thống, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép kết hợp gỗ, đá và các vật liệu bền vững. Bia ghi danh bằng đá hoa cương, khắc chữ chìm mạ vàng, ghi tên 215 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 và 80 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Bộ 198 hy sinh trong Chiến dịch Tây Nguyên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Lâm Dũng Tiến khẳng định: Trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 316 đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Sư đoàn 316 được giao nhiệm vụ tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, phối hợp cùng các lực lượng tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột - trận đánh có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, mở đầu cho bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại tá Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 phát biểu tại lễ khởi công.

Các đại biểu tại Lễ khởi công xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316.

Trong trận đánh lịch sử ấy, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 đã sát cánh cùng Trung đoàn 198 Đặc công (nay là Lữ đoàn Đặc công bộ 198), các đơn vị bạn và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk chiến đấu mưu trí, dũng cảm, góp phần đập tan hệ thống phòng thủ của địch, đưa Chiến dịch Tây Nguyên đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đồng thời, tạo thế và thời cơ chiến lược để quân và dân ta tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Việc xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316 không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.