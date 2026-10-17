Rào chắn 'mỏm đá sống ảo' ở Quảng Ninh sau video chen chúc thót tim

Du khách kể trải nghiệm leo mỏm đá chênh vênh ở Quảng Ninh Lần đầu leo núi Đá Chồng, Lê Đồng Sinh thừa nhận khá liều lĩnh khi trèo lên những phiến đá sát vực sâu. Hành trình đi bộ 16 km còn tiềm ẩn nguy cơ mất sức, lạc đường.

Ngày 17/10, UBND xã Quảng La (TP Quảng Ninh) cho biết đã liên hệ đơn vị quản lý rừng cùng các xã, phường lân cận để phối hợp rào chắn khu vực núi Đá Chồng, khuyến cáo người dân và du khách không leo trèo, chụp ảnh.

Núi Đá Chồng nằm trên địa bàn xã Quảng La, giáp ranh phường Đông Mai. Nơi đây thuộc rừng phòng hộ, nằm sâu trong rừng, cách xa trung tâm xã và chỉ có thể tiếp cận bằng đường đi bộ. Đây không phải điểm du lịch chính thức, các hoạt động trekking, leo núi và chụp ảnh chủ yếu mang tính tự phát.

Rào chắn, cảnh báo nguy hiểm

Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh nhóm du khách chật vật leo lên những phiến đá chênh vênh để chụp ảnh tại núi Đá Chồng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Trong video, nhiều người bám vào các phiến đá nghiêng để trèo lên vị trí cao nhất. Các khối đá nằm sát mép vực, phía dưới là thung lũng sâu, trong khi khu vực không có lan can hay hệ thống bảo vệ chắc chắn. Du khách chủ yếu dựa vào các điểm bám tự nhiên và một số sợi dây hỗ trợ để di chuyển.

Hàng chục phiến đá lớn xếp chồng tự nhiên, tạo thành khối đá cao hàng trăm mét. Ảnh: Lê Đồng Sinh.

Những cảnh báo về mức độ nguy hiểm tại núi Đá Chồng đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Năm 2017, khi hình ảnh các nhóm phượt thủ chinh phục mỏm đá bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, khu vực này đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm và biển cấm leo trèo.

Đến năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản về quản lý hoạt động du lịch tại khu vực mỏm Đá Chồng, cảnh báo du khách về mức độ nguy hiểm, đồng thời ngăn chặn các hoạt động du lịch mạo hiểm có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Tuy nhiên, địa hình độc đáo cùng những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội vẫn thu hút một bộ phận người thích khám phá.

Cận cảnh khu vực núi Đá Chồng ở Quảng Ninh hút du khách đến trekking. Ảnh: Huy Lô.

Lần đầu leo mỏm đá chênh vênh

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lê Đồng Sinh (21 tuổi, phường Mạo Khê, Quảng Ninh), cho biết đã cùng nhóm bạn lần đầu leo núi Đá Chồng vào ngày 13/10. Nhóm có 4 người, nhưng một thành viên quyết định không leo lên mỏm đá vì lo ngại nguy hiểm.

Ban đầu, anh khá lo lắng khi nhìn những phiến đá chênh vênh giữa vực sâu. Tuy nhiên, thấy các thành viên lần lượt leo núi thành công, anh cũng muốn thử sức.

"Lúc đó tôi nghĩ đã mất công đến tận đây thì cũng nên thử một lần. Thực sự khá liều lĩnh, nhất là khi lên phía trên gió thổi rất mạnh. Nhìn xuống phía dưới, ai sợ độ cao có thể sẽ choáng", Sinh kể.

Theo nam du khách, cảm giác lo lắng chủ yếu xuất hiện khi đứng quan sát người khác leo. Khi tự mình lên được mỏm đá, nỗi sợ phần nào nhường chỗ cho sự phấn khích vì vượt qua giới hạn bản thân và được ngắm cảnh núi rừng từ trên cao.

Nhóm du khách leo núi Đá Chồng, Quảng Ninh, ngày 13/10. Ảnh: Lê Đồng Sinh.

Dù vậy, Sinh thừa nhận hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngay từ khi phải đi bộ khoảng 8 km đường núi mỗi chiều, tổng cộng 16 km cả đi lẫn về. Địa hình rừng núi kéo dài khiến người thiếu thể lực hoặc mất tập trung có nguy cơ đi lạc.

Trong chuyến đi, một thành viên trong nhóm của Sinh suýt lạc đường vì không theo kịp những người còn lại. Cả nhóm phải di chuyển lên vị trí cao hơn, nơi có sóng điện thoại, để liên lạc và hướng dẫn người này tìm đúng đường.

"Du khách không nên đi một mình mà cần có ít nhất 2 người đồng hành để hỗ trợ khi gặp sự cố", Sinh nói, bất ngờ khi biết khu vực núi Đá Chồng được tăng cường kiểm soát, hạn chế tiếp cận.

Tính đến sáng 17/10, nhiều hội nhóm trekking tại Quảng Ninh đăng thông báo dừng các chuyến leo núi Đá Chồng nhằm bảo đảm an toàn.

Du khách leo núi Đá Chồng, Quảng Ninh, ngày 13/10. Ảnh: Lê Đồng Sinh.

Châu Sa - Quỳnh Trang