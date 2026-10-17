Lãnh đạo Lâm Đồng khảo sát 2 dự án lớn, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Ngày 17/10, hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh và Võ Ngọc Hiệp trực tiếp khảo sát thực địa dự án kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm, tại phường Phan Thiết; đồng thời kiểm tra tiến độ dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn – Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường.

Khảo sát thực địa, rà soát tiến độ dự án

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Minh và ông Võ Ngọc Hiệp di chuyển dọc sông Cà Ty để kiểm tra khu vực triển khai dự án kè.

Tại đây, đoàn xem bản vẽ tổng thể, kiểm tra hiện trạng tuyến kè nhằm nắm rõ phạm vi thực hiện và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai.

Hai phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh và Võ Ngọc Hiệp đã trực tiếp khảo sát thực địa dự án kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm, tại phường Phan Thiết.

Dự án kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm, được triển khai tại phường Phan Thiết với tổng mức đầu tư 486,391 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 360,2 tỷ đồng, còn chi phí xây dựng hơn 68,4 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh, chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, dự án thực hiện trong 4 năm, từ năm 2025 đến năm 2028.

Ngày 17/9/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết đã phê duyệt thiết kế triển khai sau khi dự án được phê duyệt.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án hiện phụ thuộc đáng kể vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị quỹ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết cho biết, toàn dự án dự kiến phải thu hồi đất, giải tỏa trắng và bố trí tái định cư cho 567 hộ dân.

Phương án dự kiến gồm 137 lô đất nền và 430 căn hộ tại dự án Chung cư sông Cà Ty. Trong đó, 77 lô đất hai mặt tiền thuộc khu dân cư Văn Thánh 3A; các lô đất còn lại được bố trí tại dự án Chung cư sông Cà Ty.

Dự án kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm, tại phường Phan Thiết

Tuy nhiên, dự án chung cư này chưa hoàn thành, dự kiến đến ngày 30/12/2026 mới hoàn thành. Bên cạnh đó, giá bán, giá thuê và giá thuê mua nhà ở tái định cư chưa được phê duyệt, ảnh hưởng đến việc xây dựng phương án bố trí tái định cư cho người dân.

Theo kế hoạch vốn năm 2026, dự án được bố trí 21 tỷ đồng, nhưng số vốn giải ngân đến thời điểm báo cáo mới đạt 63 triệu đồng, tương đương 0,30%.

Sau khi khảo sát, lãnh đạo tỉnh làm việc với các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương tại trụ sở UBND tỉnh khu vực Đông Lâm Đồng nhằm rà soát tiến độ, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu tại cuộc họp vào chiều ngày 17/10, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết tập trung triển khai dự án kè sông Cà Ty, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Trong đó, cần ưu tiên xây dựng kè, tuyến đường ven sông và công viên hai bên bờ, từng bước hình thành không gian cảnh quan, chỉnh trang đô thị.

Theo ông Hiệp, khi các hạng mục được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị được cải thiện, người dân sẽ thấy rõ lợi ích của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận cao hơn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Khu vực sẽ giải phóng mặt bằng dự án.

Đường hơn 4.700 tỷ đồng ở Lâm Đồng phấn đấu khởi công trong tháng 11

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Minh và ông Võ Ngọc Hiệp trực tiếp kiểm tra, xem bình đồ hướng tuyến dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường.

Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 4.712 tỷ đồng, chiều dài khoảng 12,05km. Dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối trung tâm đô thị Phan Thiết với cao tốc Bắc - Nam, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển logistics tại địa phương.

Ông Nguyễn Minh và Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo sở, ngành, đã trực tiếp kiểm tra, xem bình đồ hướng tuyến dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn – Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc Ban QLDA – ĐTXD số 2, cho biết đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Hiện đơn vị đang hoàn thiện công tác thẩm tra thiết kế, phấn đấu hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt theo kế hoạch.

Theo Ban QLDA – ĐTXD số 2, dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường phấn đấu khởi công trong tháng 11/2026.

Khu vực thực hiện dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn – Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường.

Theo phương án triển khai, công tác giải phóng mặt bằng do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng diện tích thu hồi khoảng 226,24ha, liên quan 480 hộ dân và 3 tổ chức.

Đến nay, toàn bộ 483 hồ sơ đã được ban hành thông báo thu hồi đất. Trong đó, đoạn 4km cuối tuyến, từ khu vực đường sắt tốc độ cao đến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, được ưu tiên thực hiện trước.

Quang cảnh cuộc họp vào chiều ngày 17/10.

Để phục vụ bố trí tái định cư, dự án Khu tái định cư Hàm Hiệp (khu 1) có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 696 tỷ đồng, diện tích 22,26ha. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 8/10/2026.

Hiện Ban QLDA số 2 đang triển khai bước thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xây dựng phương án ứng vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất cho dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường.

Ông Võ Ngọc Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ những vướng mắc về kỹ thuật, thủ tục đầu tư công, đồng thời xác định rõ giải pháp và cam kết tiến độ giải ngân.

Theo ông Minh, thời gian qua, các ngành và địa phương đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; nhìn chung, nhiều địa phương đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện các phần việc được giao.

Đối với dự án kè sông Cà Ty, ông Nguyễn Minh đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tăng cường hỗ trợ các phường, xã trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh.

Các địa phương có dự án đi qua cần chủ động tham gia giám sát quá trình thi công, kịp thời phản ánh những bất cập, nhất là các vấn đề liên quan đến mặt bằng, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án số 2 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết quyết liệt đôn đốc các nhà thầu, bám sát hiện trường, huy động đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.