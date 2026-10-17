Độc đáo Lễ hội Trùng Cửu ở xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh
Ở xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh có di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Nhà Lớn Long Sơn thờ đạo Ông Trần. Hằng năm, vào ngày 9/9 âm lịch, bà con xã cùng đông đảo du khách thập phương lại về đây để ghi nhớ công ơn của những bậc tiền hiền khai hoang, lập ấp, vì nước, vì dân.
Trong những ngày qua, hàng trăm ngàn du khách và người dân địa phương đã đến Nhà Lớn tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh để cầu nguyện, chiêm bái tại Lễ hội Trùng Cửu.
Lễ hội Trùng Cửu (tức hai số 9) diễn ra vào các ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng 9 âm lịch hằng năm. Lễ hội là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn ông Lê Văn Mưu (sinh năm 1855, mất năm 1935)-người khai sáng ra đạo Ông Trần từ hơn trăm năm trước. Ông là người khai ấp, lập làng ở Long Sơn và đã phát tâm cứu nạn người dân đói khổ.
Quan điểm sống của ông lấy “nhân-nghĩa-lễ-trí-tín” làm đầu, và hòa thuận, tu tâm, sửa tính… Sinh thời ông Lê Văn Mưu ở trần, đi chân trần, đầu không đội mũ. Người dân tôn kính nên gọi là Ông Trần.
Qua lễ hội người dân cũng tỏ lòng biết ơn những bậc tiền hiền, những người vì nước, vì dân, noi theo những tấm gương hiếu nghĩa và cầu nguyện sức khỏe, bình an cho mình và mọi người.
Dưới đây là hình ảnh ở Lễ hội Trùng Cửu năm 2026, phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại vào ngày 17/10 (nhằm ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch):
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/doc-dao-le-hoi-trung-cuu-o-xa-long-son-thanh-pho-ho-chi-minh-post996091.html