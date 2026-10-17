Độc đáo Lễ hội Trùng Cửu ở xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn cảnh di tích lịch sử-văn hóa Nhà Lớn Long Sơn. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Trong những ngày qua, hàng trăm ngàn du khách và người dân địa phương đã đến Nhà Lớn tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh để cầu nguyện, chiêm bái tại Lễ hội Trùng Cửu.

Lễ hội Trùng Cửu (tức hai số 9) diễn ra vào các ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng 9 âm lịch hằng năm. Lễ hội là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn ông Lê Văn Mưu (sinh năm 1855, mất năm 1935)-người khai sáng ra đạo Ông Trần từ hơn trăm năm trước. Ông là người khai ấp, lập làng ở Long Sơn và đã phát tâm cứu nạn người dân đói khổ.

Di tích Nhà Lớn Long Sơn nơi có đạo Ông Trần. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quan điểm sống của ông lấy “nhân-nghĩa-lễ-trí-tín” làm đầu, và hòa thuận, tu tâm, sửa tính… Sinh thời ông Lê Văn Mưu ở trần, đi chân trần, đầu không đội mũ. Người dân tôn kính nên gọi là Ông Trần.

Qua lễ hội người dân cũng tỏ lòng biết ơn những bậc tiền hiền, những người vì nước, vì dân, noi theo những tấm gương hiếu nghĩa và cầu nguyện sức khỏe, bình an cho mình và mọi người.

Dưới đây là hình ảnh ở Lễ hội Trùng Cửu năm 2026, phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại vào ngày 17/10 (nhằm ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch):

Những cụ già ở xã Long Sơn theo đạo Ông Trần thường để râu dài, tóc dài bối củ hành. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Một cụ già đi trong Nhà Lớn Long Sơn sáng 17/10. Người theo đạo Ông Trần mặc áo bà ba, chỉ có 5 nút để tượng trưng cho "nhân-nghĩa-lễ-trí-tín". (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Viết chữ thư pháp tặng du khách thập phương ở Lễ hội Trùng Cửu. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Người dân đi lễ kỉnh (cúng) Ông Trần sáng 17/10. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Du khách thập phương đến Nhà Lớn Long Sơn trưa 17/10. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Cổng vào Nhà Lớn Long Sơn sáng 17/10. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Hương chức Nguyễn Văn Túc của Nhà Lớn, Long Sơn. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Người dân và du khách đến Nhà Lớn Long Sơn được đãi cơm miễn phí. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Và được bố trí nơi nghỉ ngơi miễn phí. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Một người dân Long Sơn đang phục vụ cơm, thức ăn miễn phí cho du khách từ nơi khác đến. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quầy phục vụ thức ăn miễn phí. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Một bà cụ Long Sơn đang lấy canh cho người dân, du khách. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Người dân tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bàn thờ đặt trong Nhà Lớn Long Sơn. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)