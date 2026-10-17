Hà Nội dự kiến tổ chức Festival 'Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới'

Phối cảnh cổng vào Festival ở đường Trần Hưng Đạo. Ảnh tư liệu

Theo Kế hoạch số 118/KH-BCĐCVĐTP ngày 2-10-2026 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội, Festival dự kiến được tổ chức trong 5 ngày, tại số 91 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Chương trình hướng tới tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân Thủ đô về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ hàng hóa.

Phối cảnh sân khấu trình diễn nghệ thuật. Ảnh tư liệu

Theo kế hoạch, Festival dự kiến có khoảng 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống, nông sản an toàn, đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp chủ lực và các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu. Các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm và kết nối cung - cầu được định hướng tổ chức theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.

Một trong những nội dung đáng chú ý là không gian trải nghiệm công nghệ số “Bản đồ số sản phẩm Việt Nam”. Theo phương án được đề ra, không gian này dự kiến ứng dụng màn hình LED cảm ứng, công nghệ thực tế ảo VR/AR và mã QR để giới thiệu thông tin về vùng sản xuất, làng nghề, quy trình sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm.

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm “Bản đồ tinh hoa ẩm thực Việt Nam” dự kiến giới thiệu các món ăn, nông sản, trái cây và đặc sản tiêu biểu của Hà Nội cùng các vùng miền, qua đó góp phần quảng bá giá trị văn hóa gắn với sản phẩm Việt Nam.

Trong khuôn khổ Festival, kế hoạch cũng đề xuất tổ chức 4 phiên Mega Livestream nhằm quảng bá, giới thiệu và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt Nam trên các nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử. Các phiên phát trực tiếp dự kiến diễn ra trong các ngày 12, 13, 14 và 15-11, với sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và các cá nhân có sức ảnh hưởng phù hợp.

Hội thảo “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng” dự kiến được tổ chức sáng 13-11, tập trung trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu, đổi mới phương thức quảng bá, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Khu trải nghiệm sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ. Ảnh tư liệu

Theo lịch trình trong kế hoạch, chương trình khai mạc Festival dự kiến diễn ra tối 11-11, gắn với chương trình nghệ thuật “Tự hào hàng Việt - Tinh hoa Việt Nam”. Nội dung dự kiến tập trung tôn vinh giá trị văn hóa, con người và sản phẩm Việt Nam; giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa Thăng Long - Hà Nội, các làng nghề truyền thống và sản phẩm tiêu biểu của Thủ đô, các vùng miền.

Sáng 14-11, chương trình nghệ thuật “Sức mạnh Đại đoàn kết - Tự hào Việt Nam” dự kiến được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026), hướng tới tôn vinh truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng theo kế hoạch, tối 14-11 dự kiến diễn ra chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính luận nghệ thuật “Triệu trái tim một niềm tin” tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Chương trình được định hướng kết hợp nội dung lễ kỷ niệm với các loại hình nghệ thuật, phóng sự, hình ảnh tư liệu và công nghệ trình chiếu.

Ngoài ra, lễ tôn vinh chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026 dự kiến diễn ra tối 15-11, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn.

Việc tổ chức Festival được định hướng kết hợp hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, trải nghiệm văn hóa và ứng dụng công nghệ số. Qua đó, chương trình hướng tới khuyến khích người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số.