Lan tỏa ký ức đô thị qua nhiếp ảnh cộng đồng

Cuộc thi nhằm khuyến khích người dân ghi lại và chia sẻ hình ảnh, câu chuyện về TPHCM, góp phần gìn giữ di sản, bản sắc văn hóa cũng như phản ánh những chuyển biến của đời sống đô thị.

Du khách chụp ảnh phía trước Bưu điện TPHCM, công trình kiến trúc văn hóa và lịch sử tiêu biểu của TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cuộc thi gồm hai nội dung: ảnh trực tuyến “My City - My Story” và sáng tác thực địa “Photo Marathon”.

Với “My City - My Story”, đối tượng tham gia là công dân, du khách và kiều bào ở nước ngoài, không bao gồm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Mỗi cá nhân được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Ảnh tự chụp cần kèm câu chuyện, cảm xúc hoặc ký ức liên quan, không quá 100 từ. Ảnh sưu tầm phải ghi rõ nguồn, tên tác giả, người sưu tầm và phần giới thiệu không quá 100 từ. Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày 18-10 đến hết ngày 24-10, tại đường dẫn: https://forms.gle/63DK264Uohxc8Msr9.

Các tác phẩm được đăng tải trên fanpage Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM và fanpage “BẢN ĐỒ & KHO BÁU” để cộng đồng bình chọn ở vòng sơ kết. Mỗi lượt thích được tính 1 điểm, lượt chia sẻ tính 3 điểm. Vòng chung kết bình chọn trên ứng dụng HTVm.

Phần thi này có 2 giải thưởng, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng, gồm giải do Ban Giám khảo lựa chọn và giải do cộng đồng bình chọn.

Du khách tham quan Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở nội dung “Photo Marathon”, người yêu nhiếp ảnh, quan tâm đến đô thị và di sản, không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, có thể đăng ký tham gia cá nhân trước 24 giờ ngày 23-10-2026 tại địa chỉ: https://forms.gle/6W2soQDRr1RsBpKXA.

Hoạt động sáng tác diễn ra ngày 25-10, gồm 2 đợt: Photo Walk (6 giờ đến 10 giờ 30) và City by Night (17 giờ 30 đến 21 giờ 30). Người tham gia lựa chọn một trong các nhóm chủ đề: di sản kiến trúc, nhịp sống hẻm, đô thị ven sông, thành phố biển, xóm trọ - chung cư - ký túc xá, chợ… Nội dung này chỉ có một giải thưởng duy nhất trị giá 12 triệu đồng.

Lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra lúc 18 giờ ngày 31-10 tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (số 14, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn).