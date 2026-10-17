VEEW 2026: Cơ hội kết nối giao thương cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sự kiện, triển lãm, biểu diễn và dịch vụ cưới

Các đại biểu bấm nút khai mạc Tuần lễ tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 (VEEW 2026). (Nguồn: VEEW 2026)

VEEW 2026 do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) tổ chức, với sự tham gia của PLASE Show và WEDTECH Show. Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VECA cùng các đơn vị tổ chức chương trình, cộng đồng doanh nghiệp trong ngành và các đơn vị truyền thông báo chí.

Mang thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam - Shaping Vietnam’s Experience Economy”, VEEW được xây dựng như một nền tảng kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị, từ sáng tạo và sản xuất đến địa điểm, thiết bị, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ.

Trọng tâm giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tạo điều kiện để nhà tổ chức và khách hàng tìm hiểu giải pháp, trao đổi trực tiếp với đơn vị cung ứng và lựa chọn đối tác phù hợp. Qua đó, các bên có thể phát triển hợp tác trên cơ sở nhu cầu thực tế và sự hiểu biết về năng lực của nhau.

Trong cấu trúc này, PLASE Show mang đến các sản phẩm, công nghệ âm thanh, ánh sáng và thiết bị biểu diễn, kết nối thương hiệu, nhà phân phối với các đơn vị sản xuất và tổ chức sự kiện. WEDTECH Show mở rộng phạm vi kết nối sang ngành dịch vụ cưới, kết hợp giải pháp kỹ thuật với các xu hướng trang trí và thời trang cưới.

Qua hai chương trình, nhà cung cấp có cơ hội tiếp cận khách hàng từ sự kiện doanh nghiệp, biểu diễn đến ngành cưới, trong khi nhà tổ chức có thể tìm hiểu nhiều giải pháp phục vụ cùng một chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc VEEW 2026 ngày 17/10, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định, ngành Triển lãm và sự kiện là cầu nối giữa văn hóa với du lịch, sáng tạo với công nghệ, sản phẩm với thị trường; đồng thời góp phần xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc VEEW 2026. (Nguồn: VEEW 2026)

Để khai thác tốt những cơ hội đó, Việt Nam cần đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: Nâng cao năng lực tổ chức, thu hút các sự kiện quốc tế đến Việt Nam và phát triển những thương hiệu Triển lãm, lễ hội, chương trình biểu diễn, sự kiện thể thao do Việt Nam sáng tạo, có bản sắc, có giá trị kinh tế và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

“Tôi mong muốn doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tham gia cung cấp dịch vụ, mà ngày càng chủ động trong sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm, làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành. Đây là hướng đi quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế trải nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Theo ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA), VEEW là nơi để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn năng lực của nhau, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác phù hợp. “Chúng tôi kỳ vọng những kết nối tại đây sẽ mở ra các bước hợp tác cụ thể sau sự kiện, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và dịch vụ của ngành”, ông nói.

Trong suốt ba ngày, Triển lãm VEEW 2026 cùng các hoạt động chuyên ngành của PLASE Show và WEDTECH Show diễn ra tại Hall 6 và Sân Tây của VEC. Các phiên trình diễn luân phiên tại gian hàng và trình diễn hệ thống âm thanh Line Array cho phép khách tham quan trải nghiệm trực tiếp thiết bị, tìm hiểu giải pháp kỹ thuật và trao đổi với nhà cung cấp. Việc giới thiệu công nghệ còn gắn với kinh nghiệm triển khai thực tế qua workshop “Ứng biến xử lý các tình huống phát sinh tại sự kiện” của PLASE Show, diễn ra ngày 18/10.

VEEW cũng kết hợp hoạt động giao thương với trao đổi về định hướng phát triển ngành. Hội thảo “Công nghiệp concert và giải trí: Từ bùng nổ đến bền vững” và “VECA Summit 2026: Liên kết để vươn tầm” diễn ra ngày 18/10, tập trung vào phát triển bền vững trong lĩnh vực biểu diễn, giải trí và tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp sự kiện, Triển lãm.

Các chương trình nghệ thuật và trình diễn tiếp nối trải nghiệm tại khu Triển lãm, đồng thời tạo dịp giao lưu cho cộng đồng làm nghề. Tối 17/10, WEFEST - Rock Edition: Awaken kết nối cộng đồng ngành cưới, sự kiện và khách tham quan thông qua âm nhạc. Tối 18/10, WEDTECH Fashion Show - The New Wedding giới thiệu các xu hướng thời trang cưới trong không gian trình diễn kết hợp công nghệ sân khấu.

Ngày 19/10, Vietnam Wedding Summit trong khuôn khổ WEDTECH Show tiếp tục các hoạt động trao đổi dành cho ngành dịch vụ cưới. Cùng ngày, chương trình giao lưu “Sau cánh gà: Chuyện nghề sự kiện” đưa những câu chuyện và kinh nghiệm làm nghề đến với sinh viên, tạo cơ hội để người trẻ tìm hiểu công việc phía sau mỗi sự kiện và định hướng phát triển nghề nghiệp. Các hoạt động Triển lãm và trình diễn âm thanh tiếp tục diễn ra trong ngày cuối, tạo điều kiện để doanh nghiệp và khách tham quan gặp gỡ, tìm hiểu sản phẩm và giải pháp.