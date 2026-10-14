Nhịp sống mới ở Lao Chải

Mô hình trồng cà chua trái vụ liên kết tiêu thụ sản phẩm đang tạo ra nguồn thu ổn định cho người dân Lao Chải.

Cán bộ bám, nắm cơ sở

Những vệt sạt lở từ các đợt mưa lũ trước đây vẫn còn hiện rõ trên các vách đá tuyến đường dẫn vào các thôn bản như Tả Ván hay Lùng Chu Phùng. Những ngày giao thông chia cắt, cán bộ xã trực tiếp đến hiện trường nắm tình hình, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, đội ngũ cán bộ cơ sở luôn bám sát thực tế để tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân. Các nguồn lực hỗ trợ được chi trả công khai, minh bạch dưới sự giám sát của Thường trực HĐND xã, giúp người dân yên tâm tham gia các phong trào thi đua.

Sự sâu sát của cán bộ không chỉ thể hiện trên những dốc đá trơn trượt, mà còn hiện diện rõ nét trên môi trường số. Ở một xã vùng cao mà việc đi lại còn nhọc nhằn, chuyển đổi số không phải là phong trào bề nổi, mà là “đòn bẩy” thiết thực giúp đồng bào bớt đi hàng giờ đồng hồ lội suối, băng rừng mang giấy tờ lên xã.

Chỉ trong những tháng đầu năm, bộ phận một cửa của Lao Chải đã tiếp nhận trên một nghìn hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt tới 99,78%, 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn hoặc đúng hạn. Từ chỗ e ngại công nghệ, người dân giờ đây đã làm quen với việc thao tác trên điện thoại thông minh. Lý giải về bước đột phá này, đồng chí Nông Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: “Xã được tỉnh cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị để phục vụ tốt nhất cho người dân. Chúng tôi tăng cường tập huấn, trực tiếp hướng dẫn nhân dân thao tác để thực hiện thuận lợi và nhanh nhất trên môi trường số. Mọi vướng mắc của người dân khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã đều được giải quyết nhanh gọn, đáp ứng đúng nguyện vọng của bà con”.

Dấu ấn từ các mô hình kinh tế và giảm nghèo

Trong những tháng đầu năm, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục duy trì ổn định. UBND xã phân công cán bộ chủ động hướng dẫn nhân dân phòng chống rét, sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh trên vật nuôi. Cán bộ chuyên môn thường xuyên xuống tận các thôn bản kiểm tra, chuyển giao kỹ thuật trực tiếp. Đơn cử như địa phương đã tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho gia súc với 180 lượt người tham gia theo cụm thôn.

Xã đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất như Dự án hỗ trợ chăn nuôi gà bản địa (gà H’Mông) thương phẩm có sử dụng đệm lót sinh học với quy mô 4.320 con tổng số, mỗi hộ tham gia nuôi 540 con. Bên cạnh đó, xã phát triển các loại cây có giá trị kinh tế như đan sâm, gừng trâu với diện tích 1 ha tại các thôn Tả Ván, Cáo Sào và Bản Phùng.

Đáng chú ý nhất là mô hình trồng cà chua trái vụ liên kết tiêu thụ sản phẩm diễn ra từ tháng 4 đến tháng 9 tại hộ ông Bồn Văn Hồng (xóm Nhìu Sang, thôn Nậm Lầu) trên diện tích 0,4 ha với 9.000 cây giống. Nhìn những giàn cà chua sai trĩu quả, tôi mới thấy rõ hiệu quả từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và đối ứng của Nhân dân. Nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm từ HTX Dược liệu Sơn Ý, tỷ lệ cây sống đạt khoảng 80%, sản lượng ước đạt 6 tấn trên diện tích 0,4 ha, doanh thu đạt 120 triệu đồng và mang lại lợi nhuận hơn 64 triệu đồng/vụ sau khi trừ chi phí.

Đồng chí Bồng Văn Ơn, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ rằng mô hình này đã thực sự thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có liên kết bao tiêu ổn định. Cùng với đó, 4 lớp đào tạo nghề nuôi và cung ứng sản phẩm từ trâu, bò, ngựa cho 132 lao động nông thôn tại Nậm Lầu, Cáo Sào và Tả Ván đã mở thêm hướng đi vững chắc để bà con tự tạo việc làm.

Nhìn lại hành trình vừa qua, kết quả rà soát thực tế cho thấy tỷ lệ nghèo đa chiều của xã đã giảm từ 48,65% xuống còn 42,87%. Tiếp đà bứt phá đó, kế hoạch năm 2026 đề ra mục tiêu giảm thêm 49 hộ nghèo đa chiều. Chia tay Lao Chải khi hoàng hôn buông xuống mây mù, tôi tin rằng với cách làm thiết thực và sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, mảnh đất biên cương này sẽ ngày càng đổi thay.