'Cá voi' Bitcoin bất ngờ 'thức giấc' sau 6 năm

Theo CoinDesk, một “cá voi Bitcoin” vừa gây chú ý khi di chuyển lượng Bitcoin trị giá khoảng 378 triệu USD sau nhiều năm gần như không có hoạt động giao dịch.

Nhà đầu tư này đã nắm giữ Bitcoin từ trước đợt lao dốc của thị trường tài chính toàn cầu vào tháng 3/2020, thời điểm đại dịch Covid-19 khiến giá nhiều loại tài sản giảm mạnh.

Điều đáng chú ý là lượng Bitcoin nói trên được giữ trong suốt hơn 6 năm, bất chấp những biến động lớn của thị trường tiền số. Việc tài sản bất ngờ được chuyển đi khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu chủ sở hữu có đang chuẩn bị hiện thực hóa khoản lợi nhuận tích lũy trong nhiều năm hay không.

Theo dữ liệu blockchain dẫn từ Arkham và mempool.space, ví Bitcoin trên đã chuyển khoảng 4.582 Bitcoin đến 5 địa chỉ khác trong ngày 12/10.

Trong đó, 4 ví nhận được 1.000 Bitcoin mỗi ví, còn ví thứ năm nhận khoảng 582 Bitcoin. Tại thời điểm ghi nhận, toàn bộ số Bitcoin này vẫn nằm trong các ví nhận, chưa tiếp tục được chuyển đi.

Khối tài sản tăng giá trị hơn 9 lần

Dữ liệu giao dịch cho thấy lượng Bitcoin nói trên được chuyển vào ví từ ngày 3/3/2020, khi tổng giá trị chỉ khoảng 40,8 triệu USD.

9 ngày sau, thị trường tiền số trải qua một trong những đợt bán tháo mạnh nhất lịch sử khi đại dịch Covid-19 làm gia tăng tâm lý hoảng loạn trên thị trường tài chính. Bitcoin khi đó mất hơn 40% giá trị, có thời điểm rơi xuống dưới 4.000 USD.

Dù vậy, chủ sở hữu ví vẫn giữ phần lớn lượng Bitcoin trong nhiều năm tiếp theo.

Đến thời điểm chuyển tiền ngày 12/10/2026, khối tài sản đã tăng lên khoảng 377,6 triệu USD, tương đương hơn 9 lần giá trị ban đầu. Chênh lệch giá trị lên tới gần 337 triệu USD, dù đây chưa phải khoản lợi nhuận đã được hiện thực hóa.

Đáng chú ý, ví Bitcoin này gần như không phát sinh giao dịch chuyển tiền ra ngoài trong hơn 4 năm đầu tiên. Đến tháng 8/2024, ví mới ghi nhận một giao dịch nhỏ khoảng 0,009 Bitcoin, trong khi phần lớn số tiền được chuyển trở lại chính ví ban đầu.

Hoạt động chuyển lượng lớn Bitcoin sau nhiều năm nắm giữ vì vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người theo dõi giao dịch trên blockchain.

"Cá voi" Bitcoin có đang chuẩn bị bán tháo?

Trên thị trường tiền số, những ví nắm giữ lượng Bitcoin lớn thường được giới đầu tư theo dõi sát sao do các giao dịch có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

CoinDesk cho biết các nhà phân tích dữ liệu blockchain thường sử dụng những chỉ báo để theo dõi hoạt động của các đồng Bitcoin đã được nắm giữ lâu năm.

Khi lượng lớn Bitcoin nằm im trong nhiều năm bất ngờ được chuyển đi, diễn biến này đôi khi được xem là tín hiệu chủ sở hữu đang chuẩn bị bán tài sản, qua đó có thể làm gia tăng biến động giá.

Tuy nhiên, việc chuyển Bitcoin không đồng nghĩa với hoạt động bán ra. Chủ sở hữu có thể chỉ đang phân bổ lại tài sản giữa những ví do mình kiểm soát hoặc thay đổi phương thức lưu trữ nhằm tăng cường bảo mật.

Trong trường hợp này, chưa có bằng chứng xác nhận số Bitcoin trị giá gần 378 triệu USD đã được đưa lên sàn giao dịch để bán. Mục đích thực sự của đợt chuyển tiền vẫn chưa được xác định.

Đây cũng không phải giao dịch lớn duy nhất gần đây. Những giao dịch quy mô hàng trăm triệu USD diễn ra trong bối cảnh Bitcoin giao dịch quanh vùng 83.000 USD sau giai đoạn thị trường chịu áp lực điều chỉnh.