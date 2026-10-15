Cơ hội mới để đón khách Trung Quốc

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn đến Khánh Hòa qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Đây là cơ hội để ngành du lịch tỉnh khôi phục thị trường khách tỷ dân, một thời từng dẫn đầu về khách quốc tế.

Đoàn famtrip Trung Quốc đến khảo sát du lịch Khánh Hòa.

Cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội

Trung Quốc từ lâu là thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Khánh Hòa. Năm 2019, tỉnh đón 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 70% tổng lượng khách quốc tế, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng hàng không, lưu trú và dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến lượng khách này sụt giảm mạnh, đến nay việc phục hồi vẫn còn nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, khi lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam liên tục tăng thì lượng khách đến Khánh Hòa lại giảm. Nhiều hãng hàng không đã cắt giảm chuyến bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến Khánh Hòa.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi tăng mạnh trong năm 2024 với gần 797.000 lượt, năm 2025 lượng khách Trung Quốc đến Khánh Hòa đạt khoảng 677.000 lượt, giảm hơn 15%. Ước tính, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đón khoảng 470.000 lượt, giảm gần 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, thị trường khách Trung Quốc xếp sau Hàn Quốc và Nga.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 325 của Chính phủ vừa ban hành đã mở ra cơ hội để tỉnh phục hồi thị trường khách Trung Quốc. Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Trung Quốc là thị trường khách trọng điểm của du lịch Khánh Hòa. Việc Chính phủ cho phép khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn được miễn thị thực khi đến và du lịch trong phạm vi tỉnh là cơ hội để thu hút khách đến du lịch, nghỉ dưỡng. Việc không phải xin thị thực sẽ giúp du khách rút ngắn thời gian chuẩn bị và giảm chi phí, nên lượng khách sẽ tăng cao. Khi lượng khách tăng, các hãng hàng không sẽ mở thêm đường bay thẳng đến Khánh Hòa, mở ra cơ hội cho các nhóm khách khác, từ đó thúc đẩy toàn thị trường khách Trung Quốc. Ngành du lịch tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp (DN) để nắm bắt cơ hội này, đẩy mạnh phát triển thị trường khách Trung Quốc, góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế”.

Chung nhận định, ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cho rằng, chính sách mới đến đúng thời điểm và đúng nơi. Khánh Hòa là địa phương duy nhất được chọn thí điểm, trong khi chỉ vài tháng nữa là mùa nghỉ đông và Tết Nguyên đán 2027, cao điểm du lịch nước ngoài của người Trung Quốc. Tuy vậy, hơn 14 tháng thí điểm không phải là dài. Kết quả đạt được trong khoảng thời gian này sẽ là cơ sở để chính sách được duy trì và mở rộng, vì thế tỉnh cần sớm tạo chuyển biến ngay từ những đoàn khách đầu tiên.

Hãng hàng không Ruili Airlines bay từ Côn Minh (Trung Quốc) đến Cam Ranh.

Chính sách mới về thị thực dành cho khách đoàn đến Khánh Hòa nhanh chóng tạo không khí phấn khởi trong cộng đồng DN chuyên khai thác thị trường Trung Quốc. "Các đối tác ở Trung Quốc rất quan tâm, liên tục gọi điện trao đổi để nắm rõ hơn về chính sách mới. Sản phẩm, nhân sự, phương tiện của chúng tôi đều đã sẵn sàng. Tôi tin rằng lượng khách Trung Quốc sẽ tăng lên”, bà Đỗ Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Khang Thái Vietnam Travel cho biết.

“Cú hích” từ chính sách mới

Thời gian qua, ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động kết nối trực tiếp với các đối tác Trung Quốc. Giữa tháng 7-2026, đoàn famtrip gồm đại diện các hãng hàng không: China West Air, Spring Airlines, 9 Air và các DN lữ hành Trung Quốc đã khảo sát các điểm du lịch, cơ sở lưu trú tại Khánh Hòa. Đoàn đánh giá cao sức hấp dẫn của xứ Trầm Hương với nhiều bãi biển đẹp, văn hóa độc đáo, ẩm thực phong phú, trái cây ngon, mùa đông ấm áp, rất phù hợp với thị hiếu khách Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các đối tác, để thu hút khách trở lại, Khánh Hòa cần có chính sách thị thực thuận lợi hơn, mở rộng mạng lưới đường bay và tăng cường quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc. Đồng thời, biến những thế mạnh sẵn có thành sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn hơn, nhất là về văn hóa, ẩm thực, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe và hoạt động về đêm.

Yêu cầu về thị thực nay đã được Nghị quyết số 325 của Chính phủ đáp ứng; các vấn đề về sản phẩm, xúc tiến và đường bay cần sớm có lời giải. Liên quan vấn đề này, bà Thái Thị Lệ Hằng cho biết: “Sắp tới, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành, DN lữ hành, hãng hàng không... để chuẩn bị tốt nhất cho việc đón làn sóng khách Trung Quốc quay trở lại. Ngành du lịch Khánh Hòa sẽ đổi mới về tour tuyến, sản phẩm, công tác truyền thông, quảng bá. Hiện ngành đang xây dựng kế hoạch, ý tưởng để phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ về đêm như phố đi bộ, làng ẩm thực, điểm trình diễn nghệ thuật...”.

Riêng về công tác xúc tiến du lịch, ông Trương Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết, sau chuyến đón đoàn famtrip vừa qua, trung tâm đang tiếp tục kết nối với các hãng hàng không và hãng lữ hành lớn của Trung Quốc từng đến khảo sát Khánh Hòa, cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh và DN lữ hành quốc tế đẩy mạnh quảng bá du lịch Khánh Hòa và chính sách miễn thị thực theo Nghị quyết số 325 của Chính phủ. Trung tâm sẽ tham mưu tỉnh tổ chức các đoàn xúc tiến du lịch tại Trung Quốc trong thời gian tới.

Khách Trung Quốc hào hứng khám phá du lịch Nha Trang.

Ở góc độ hàng không, ông Phạm Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh cho biết, 6 tháng đầu năm, khách từ 94 thành phố của Trung Quốc đã mua vé đến Cam Ranh, nhưng 36% phải nối chuyến, mất thêm 4-6 giờ. Đây là nguồn khách sẵn có để các hãng mở đường bay thẳng. Đơn vị kỳ vọng, với nghị quyết miễn thị thực cho khách đoàn bay thẳng đến Khánh Hòa, số chuyến bay thẳng sẽ tăng đáng kể. Bước đầu sẽ là các chuyến bay thuê chuyến phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2027, sau đó tiến tới bay thường lệ. Bên cạnh đó, công ty sẽ sớm áp dụng chương trình khuyến khích đường bay, ưu tiên đường bay thẳng từ Bắc Kinh và Thượng Hải. Đồng thời, phối hợp với đơn vị liên quan để chuẩn bị luồng làm thủ tục riêng cho khách đoàn miễn thị thực tại Nhà ga T2, tăng cường nhân viên nói tiếng Trung và theo dõi hằng tháng lượng khách để tỉnh đánh giá kết quả thí điểm.

Theo các chuyên gia, chính sách miễn thị thực cho khách đoàn Trung Quốc đến Khánh Hòa có hiệu lực đến hết năm 2027 là “cú hích” lớn, nhưng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, DN và hãng hàng không để chính sách thí điểm phát huy hiệu quả. Để phục hồi bền vững thị trường khách Trung Quốc, bên cạnh khai thác tốt khách đoàn, Khánh Hòa cần chuẩn bị điều kiện thu hút cả những nhóm khách không thuộc diện miễn thị thực như khách lẻ tự đi tour, khách đoàn đi tour liên tỉnh hay nhập cảnh qua cửa khẩu khác.

Ngày 12-10-2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 325 về việc miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027. Theo đó, khách du lịch Trung Quốc (không bao gồm người mang hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao) đi theo đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói không quá 30 ngày do DN lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức được miễn thị thực khi đi du lịch tại Khánh Hòa. Khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này. Chính sách được áp dụng từ ngày 12-10-2026 đến hết ngày 31-12-2027.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao hướng dẫn quy trình triển khai, tiêu chí lựa chọn DN lữ hành quốc tế tham gia; Bộ Công an hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú cho khách.