Đảng dẫn đường - Ðồng Nai bứt phá (Bài 1)

Thành phố Đồng Nai đang đứng trước thời cơ phát triển lớn. Sân bay Long Thành, mạng lưới cao tốc, cảng nước sâu, các hành lang kinh tế cùng nền tảng công nghiệp quy mô lớn đang mở ra dư địa phát triển mà không phải địa phương nào cũng có. Tuy nhiên, lợi thế chưa đồng nghĩa với sức bật. Điều quyết định là khả năng kết nối, tổ chức và chuyển hóa những lợi thế ấy thành động lực phát triển mới.

Đô thị Long Khánh hiện đại và xanh nhờ quy hoạch bài bản và giữ gìn mỹ quan tốt. Ảnh: Công Nghĩa

Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 (gọi tắt là Nghị quyết số 16) ra đời trong thời điểm đó. Không chỉ đặt ra những mục tiêu cao hơn, nghị quyết còn xác lập tầm nhìn mới cho Đồng Nai: phát triển thành đô thị sân bay quốc tế, cực tăng trưởng chiến lược, đầu mối kết nối quan trọng của quốc gia, khu vực và quốc tế; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các động lực tăng trưởng mới.

Vì vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là Đồng Nai có những lợi thế gì hay sẽ phát triển nhanh đến đâu, mà quan trọng hơn là tổ chức những lợi thế ấy theo tư duy nào để tạo thành sức mạnh phát triển mới. Ở bước ngoặt này, vai trò dẫn đường của Đảng trước hết thể hiện ở tầm nhìn vượt lên những lợi thế trước mắt, nhận diện đúng những giới hạn hiện tại, xác lập hướng đi và mở ra quỹ đạo phát triển mới.

Nhìn đúng để đi xa

Lãnh đạo phát triển trước hết phải bắt đầu từ việc nhìn đúng thực tiễn. Đồng Nai có nền tảng công nghiệp phát triển sớm, quy mô lớn, vị trí chiến lược, hệ thống kết cấu hạ tầng đang được đầu tư mạnh và nhiều lợi thế liên kết vùng. Tuy nhiên, tiềm năng lớn cũng đặt ra yêu cầu phát triển cao hơn. Chất lượng tăng trưởng, hàm lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực, phát triển đô thị và hiệu quả khai thác các nguồn lực vẫn là những vấn đề cần tiếp tục giải quyết. Nghị quyết số 16 cũng chỉ rõ những hạn chế về giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ, hạ tầng, phát triển đô thị, năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Nhận diện đúng những giới hạn hiện tại là cơ sở để xác lập hướng đi mới.

Tại hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 8-1-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ: Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống suy giảm và cách làm cũ không còn đáp ứng yêu cầu mới, giai đoạn tới đòi hỏi đổi mới căn bản tư duy phát triển, phương thức quản trị và phân bổ nguồn lực.

Theo tinh thần đó, Nghị quyết số 16 không chỉ nâng tầm mục tiêu phát triển của Đồng Nai mà còn đặt ra cách nhìn mới về chính địa phương. Từ một địa phương có thế mạnh nổi bật về công nghiệp, Đồng Nai được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sân bay, đô thị đa trung tâm, xanh, thông minh; phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế hàng không, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Điểm mới không chỉ nằm ở quy mô mục tiêu, mà sâu hơn là sự chuyển đổi trong tư duy phát triển, không dừng ở khai thác lợi thế hiện có mà phải chủ động kiến tạo những lợi thế mới cho tương lai.

Thời gian qua, Đảng bộ thành phố luôn nhận thức sâu sắc, xác định đúng và kiên định con đường phát triển; từng bước cụ thể hóa chủ trương, quyết liệt hành động, tạo nền tảng để Đồng Nai thực sự bứt phá, vươn xa, vươn cao.

Từ lợi thế riêng lẻ đến sức mạnh tổng hợp

Sân bay Long Thành nếu đứng riêng chỉ là một công trình hàng không. Sông Đồng Nai nếu nhìn riêng chỉ là một lợi thế tự nhiên. Đường cao tốc, cảng nước sâu, khu công nghiệp, cửa khẩu nếu vận hành rời rạc cũng khó tạo thành sức mạnh đủ lớn.

Khi được đặt trong một chỉnh thể phát triển, những nguồn lực ấy có thể hình thành hệ sinh thái mới: sân bay kết nối với logistics, giao thông và dịch vụ; đô thị gắn với công nghiệp và thương mại; các hành lang giao thông mở rộng không gian liên kết vùng; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao tạo thêm động lực tăng trưởng.

Vì thế, điều cần thay đổi không chỉ là không gian quy hoạch mà trước hết là tư duy lãnh đạo phát triển: từ riêng lẻ sang liên kết, từ khai thác lợi thế sẵn có sang kiến tạo lợi thế mới, từ tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, đất đai, lao động sang tăng trưởng ngày càng dựa vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong quá trình đó, vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện ở năng lực nhìn xa hơn những lợi thế trước mắt, xác lập đúng hướng đi, lựa chọn đúng khâu đột phá và tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Hạ tầng giao thông, đô thị ở phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Tầm nhìn phải được chuyển thành kết quả

Tầm nhìn đúng mới là điểm khởi đầu. Khoảng cách từ định hướng chiến lược đến diện mạo phát triển thực tế phụ thuộc vào năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Quán triệt quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” đã đặt ra yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, đo đếm được về kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu đặt ra rất rõ tầm nhìn phải được cụ thể hóa thành chương trình; chương trình phải chuyển thành công việc; công việc phải tạo ra sản phẩm và kết quả.

Đồng Nai đang đứng trước những cơ hội lớn, nhưng cơ hội không tự chuyển hóa thành sức bật. Sân bay lớn không tự tạo nên đô thị sân bay; hạ tầng hiện đại không tự hình thành một cực tăng trưởng. Những lợi thế sẵn có cũng không tự kết nối thành sức mạnh. Tất cả đòi hỏi tầm nhìn đủ xa và năng lực tổ chức thực hiện đủ mạnh.

Đảng dẫn đường trước hết là xác định đúng hướng đi, mở ra không gian phát triển mới và tổ chức sức mạnh để biến những khả năng hôm nay thành diện mạo Đồng Nai ngày mai.

Tiến sĩ Tạ Văn Soát - Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương