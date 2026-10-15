Kiểm soát chất lượng ngay khâu sản xuất

Sản phẩm bơ 034 theo tiêu chuẩn hữu cơ thu hoạch quanh năm tại xã D’ran

Kiểm soát đồng bộ từ khâu sản xuất

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 9/2026, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm (ATTP), chế biến và phát triển thị trường nông sản tiếp tục được triển khai đồng bộ. Các hoạt động kiểm tra, thẩm định điều kiện sản xuất, kinh doanh, tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ kết nối thị trường được duy trì, hướng đến mục tiêu kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất.

Cụ thể, các đơn vị chuyên ngành đã kiểm tra 37 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông sản. Trong đó, xử phạt 3 cơ sở hơn 99,8 triệu đồng vi phạm liên quan đến kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng. Ở lĩnh vực sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh nông sản, kiểm tra 30 cơ sở đáp ứng yêu cầu về điều kiện ATTP; 1 cơ sở được hướng dẫn khắc phục một số tồn tại hạn chế, chưa đến mức xử phạt hành chính. Cùng với đó, ngành chức năng thẩm định, cấp giấy chứng nhận 90 cơ sở ATTP, nâng tổng số 3.381 cơ sở toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận ATTP. Ngoài ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã lấy và phân tích định tính đạt yêu cầu 45 mẫu rau, củ, quả tại các địa bàn nông nghiệp trọng điểm trong tỉnh. “Trung bình mỗi năm, ngành nông nghiệp tỉnh lấy khoảng 1.200 - 1.300 mẫu kiểm nghiệm về chất lượng ATTP, kết quả đạt trên 98% tỷ lệ mẫu an toàn”, Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Nguyễn Thùy Quý Tú cho biết thêm.

Chế biến chanh dây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tại xã Phú Sơn

Chuẩn hóa chất lượng cung ứng thị trường

Song song với quản lý chất lượng, mở rộng diện tích chuẩn hóa canh tác, ngành nông nghiệp tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) mở rộng thị trường, duy trì hoạt động 140 chuỗi cung ứng nông sản an toàn. Tại xã Nam Hà Lâm Hà, chuỗi liên kết của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Sơn Hải sau 18 tháng vận hành đã thu hút 50 nông hộ sản xuất theo chất lượng chuẩn hóa gắn với thị trường tiêu thụ với 40 ha bơ và 10 ha thanh long. “Phần lớn sản lượng thanh long và bơ được HTX giám sát, kiểm soát chuẩn hóa trong quá trình sản xuất, nên khi thu hoạch, đưa vào sơ chế, chế biến, tiêu thụ giá tốt đến phần lớn hệ thống siêu thị trong nước và xuất khẩu … ”, Giám đốc HTX Trần Thị Hải nói.

Tăng cường kiểm tra vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất theo tiêu chuẩn

Với Công ty TNHH Lucky Farm tại xã Hiệp Thạnh, hơn 10 nông hộ liên kết sản xuất, thu hoạch các loại nông sản đều “gia hạn” thời gian cách ly 1 tuần tăng lên 2 tuần, đồng thời đưa đi phân tích các chỉ số an toàn thực phẩm trong thời gian 7 ngày làm căn cứ đóng hàng nội tiêu và xuất khẩu. Bà Nguyễn Thị Phượng - Giám đốc công ty cho hay: “Hiện tại đối tác đặt hàng theo tiêu chuẩn chất lượng mỗi ngày lên đến 5 tấn chanh dây các loại, 1 tấn rau gia vị, trong khi chuỗi liên kết chúng tôi mới đáp ứng 30% sản lượng. Trong thời gian tới, chuỗi phải tăng thêm diện tích canh tác đạt chuẩn theo quy mô thị phần không ngừng mở rộng…”.

Các chuỗi liên kết trong tỉnh tạo điều kiện để nông dân tổ chức sản xuất tập trung, áp dụng quy trình canh tác thống nhất

Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Nguyễn Thùy Quý Tú nhấn mạnh, các chuỗi liên kết trong tỉnh tạo điều kiện để nông dân tổ chức sản xuất tập trung, áp dụng quy trình canh tác thống nhất, nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Đối với doanh nghiệp, việc chủ động liên kết với vùng nguyên liệu giúp kiểm soát tốt hơn sản lượng, chất lượng và thời điểm thu hoạch, qua đó nâng cao khả năng thực hiện các đơn hàng lớn trong nước và xuất khẩu.

Lũy kế đến tháng 9/2026, diện tích sản xuất an toàn, bền vững trong lĩnh vực trồng trọt của tỉnh đạt khoảng 155.100 ha. Trong đó, diện tích được chứng nhận GAP và tương đương khoảng 24.000 ha; diện tích được chứng nhận UTZ, 4C, RA và các tiêu chuẩn tương đương khoảng 127.000 ha; diện tích sản xuất hữu cơ khoảng 4.100 ha.