Đồng Tháp luôn đồng hành, phục vụ doanh nghiệp

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm và động viên sự phát triển của doanh nghiệp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương

Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang (phường Sa Đéc) có hơn 20 năm gắn bó với con cá tra và ngành thủy sản ở tỉnh Đồng Tháp. Những năm gần đây, ngành thủy sản đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách của biến động kinh tế thế giới, áp lực dịch chuyển sang phát triển xanh, bền vững; cùng những yêu cầu khắt khe về chuyển đổi số nhưng doanh nghiệp đã cố gắng vượt qua.

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang Ong Hàng Văn cho biết, hiện nay, doanh nghiệp thiếu hụt sản phẩm xuất khẩu do vùng nguyên liệu hạn chế, chi phí như: thức ăn, cá giống, năng lượng và cước vận tải vẫn duy trì ở mức cao. Vì vậy, tỉnh Đồng Tháp cần tăng quy hoạch diện tích nuôi cá tra tập trung, hỗ trợ liên kết chuỗi cung ứng nguyên liệu nhằm giúp các nhà máy chủ động nguồn cung ổn định, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang cam kết sẽ thượng tôn pháp luật, kinh doanh bằng cái tâm, sự tử tế, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất thiết bị và tối ưu hóa năng lượng để giảm giá thành sản phẩm, duy trì thu nhập ổn định cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, chung tay cùng tỉnh Đồng Tháp phát triển kinh tế bền vững.

Tỉnh Đồng Tháp luôn đồng hành, phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp. (NGUYỄN SỰ)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lốp Advance Việt Nam là doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Phước 3 (tỉnh Đồng Tháp) có tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 14.600 tỷ đồng, với diện tích hơn 36ha. Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ lốp, cao su và các sản phẩm liên quan, với tổng công suất hơn 210.000 tấn sản phẩm/năm. 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu công ty đạt trên 6.800 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 260 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lốp Advance Việt Nam Phó Hồng Giang cho biết, những kết quả đạt được thời gian qua là động lực để doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp gặp nhiều thuận lợi và không ít khó khăn. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Đồng Tháp đã luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển tại địa phương.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lốp Advance Việt Nam cam kết, tiếp tục nỗ lực duy trì sản xuất ổn định, từng bước hoàn thiện và phát huy hiệu quả các hạng mục đầu tư, nghiên cứu các cơ hội mở rộng sản xuất phù hợp định hướng của doanh nghiệp và quy hoạch phát triển của tỉnh Đồng Tháp.

Địa phương luôn đồng hành, phục vụ

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đồng Tháp thu hút 17 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 8.700 tỷ đồng; thành lập mới hơn 2.430 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký gần 11.500 tỷ đồng; có 363 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên gần 14.600 doanh nghiệp. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 13.200 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng gần 19%, chiếm 73,6% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Hoạt động của các doanh nghiệp góp phần tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động, ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm doanh nghiệp trên địa bàn. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp Trần Thanh Đức nhấn mạnh: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng sâu rộng, áp lực và thách thức đối với doanh nghiệp ngày càng trực tiếp.

Vì vậy, doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phải nhạy bén trước những biến đổi của thời cuộc, thường xuyên tái cấu trúc và đổi mới mô hình quản trị của doanh nghiệp; chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số mạnh mẽ trong sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm gia tăng sức cạnh tranh của thương hiệu Đồng Tháp trên thương trường quốc tế”.

Theo đồng chí Trần Thanh Đức, doanh nhân không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn phải thấm nhuần tính nhân văn và sự chia sẻ cộng đồng, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham quan nhà máy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Bellinturf Việt Nam, chuyên sản xuất sản phẩm từ Plastic (sợi nhân tạo và thảm cỏ nhân tạo). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Tỉnh Đồng Tháp phát triển có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh: Giai đoạn 2026-2030, địa phương phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xác định doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải, việc làm và động lực tăng trưởng; chính quyền có trách nhiệm kiến tạo môi trường thuận lợi, đồng hành và phục vụ doanh nghiệp phát triển.

Tỉnh Đồng Tháp cam kết công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Đồng thời, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, vốn, lao động và các thủ tục đầu tư; chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết để doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi, đúng pháp luật; thực hiện đầy đủ, công khai và công bằng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế.

Tinh thần xuyên suốt của tỉnh Đồng Tháp là: Chính quyền đồng hành bằng hành động cụ thể; lấy sự phát triển của doanh nghiệp, hiệu quả đầu tư và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Nhà máy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Bellinturf Việt Nam, chuyên sản xuất sản phẩm từ Plastic (sợi nhân tạo và thảm cỏ nhân tạo). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nói về sự đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp cho tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: Đối với Đồng Tháp, doanh nghiệp, doanh nhân chính là lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, là hạt nhân sáng tạo, là động lực quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu, đổi mới công nghệ, khởi nghiệp, phát triển sản phẩm địa phương, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, đóng góp tích cực vào an sinh xã hội.

Tỉnh Đồng Tháp có thế mạnh nông nghiệp như: thủy sản, trái cây, hoa kiểng đến công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch.

Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đang góp phần chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của địa phương thành giá trị kinh tế cụ thể. Nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc Đồng Tháp đã từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế, đưa hình ảnh đất và người Đồng Tháp đến gần hơn với bạn bè, đối tác.

Mỗi nhà máy đi vào hoạt động, mỗi đơn hàng được ký kết, mỗi sản phẩm được nâng tầm giá trị, mỗi người lao động có việc làm ổn định đều góp phần làm cho quê hương phát triển và cuộc sống của nhân dân Đồng Tháp ngày càng tốt đẹp hơn.

Đồng chí Ngô Chí Cường tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào sự phát triển địa phương. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Trước sự cạnh tranh gay gắt, yêu cầu của thị trường ngày càng cao; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đang trở thành những đòi hỏi tất yếu, đồng chí Ngô Chí Cường mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tăng gia sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tối ưu hóa quản trị để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa; biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, biến khát vọng thành những kết quả cụ thể và mỗi doanh nghiệp, bằng thế mạnh, kinh nghiệm, khát vọng của mình sẽ góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Tháp.

Mỗi doanh nghiệp trên địa bàn vươn lên là một động lực cho Đồng Tháp phát triển. Mỗi doanh nhân thành công là một nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Mỗi đóng góp hôm nay sẽ góp phần kiến tạo một Đồng Tháp thịnh vượng, phát triển bền vững trong tương lai.