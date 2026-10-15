Kết nối việc làm, mở hướng sinh kế

Đoàn viên, thanh niên xã Lương Sơn được tư vấn, giới thiệu việc làm

Đưa thông tin việc làm đến gần dân

Đầu tháng 10, hơn 100 lao động tại xã Lương Sơn tham gia Hội nghị tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động và giới thiệu việc làm năm 2026 do Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức. Tại đây, người lao động được tìm hiểu vị trí tuyển dụng, mức thu nhập, chế độ phúc lợi và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp. Hội nghị ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào DTTS. Đồng thời, hướng đến học sinh, thanh niên, người xuất ngũ, người thất nghiệp hoặc chưa có việc làm ổn định.

Đối với người dân vùng đồng bào DTTS, miền núi, việc tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống giúp thu hẹp khoảng cách thông tin, mở rộng cơ hội tìm việc phù hợp. Bởi trên thực tế, nhiều người vẫn chủ yếu tìm việc qua người quen hoặc mạng xã hội, chưa nắm đầy đủ yêu cầu tuyển dụng, thu nhập và chế độ dành cho người lao động.

Chị Đoàn Ngọc Tuyền, lao động trẻ tại xã Lương Sơn cho biết, trước đây, chị thường tìm hiểu việc làm qua người quen hoặc mạng xã hội. Tham dự hội nghị, chị có thêm thông tin về vị trí tuyển dụng, thu nhập và chính sách dành cho người lao động. Việc trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng giúp chị hiểu rõ hơn về công việc, điều kiện làm việc trước khi quyết định nộp hồ sơ. Bên cạnh kết nối tuyển dụng, người lao động còn được phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, tiếp cận thông tin thị trường, dự báo nhu cầu nhân lực và được hướng dẫn kỹ năng tìm việc, chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn. Những hỗ trợ này đặc biệt hữu ích với lao động trẻ, học sinh chuẩn bị đi làm và người thất nghiệp hoặc chưa có việc làm ổn định, giúp họ nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm phù hợp, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Các em học sinh tham khảo cơ hội việc làm

Mở thêm cơ hội cho lao động miền núi

Bên cạnh kết nối tuyển dụng, hội nghị chú trọng giới thiệu các chương trình đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đây là hướng đi đáng quan tâm đối với thanh niên vùng đồng bào DTTS, miền núi, nơi lựa chọn học nghề thường gắn với những cân nhắc về chi phí, thời gian đào tạo và khả năng có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Theo thông tin ông Nguyễn Thành Đức - Giám đốc phát triển thị trường tỉnh Lâm Đồng (Công ty Khuyến học giáo dục Việt) cung cấp, doanh nghiệp đang phối hợp với Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn triển khai chương trình đào tạo kép. Trong thời gian đào tạo, học viên được hưởng tiền lương theo chương trình và các quy định liên quan. Đại diện nhà trường cũng cho biết, người học một số ngành có thể được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định.

Ngoài việc làm trong nước và đào tạo nghề, lao động còn được giới thiệu các chính sách đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có điều kiện, quy trình tham gia, quyền và nghĩa vụ của người lao động. Việc tiếp cận nguồn tư vấn chính thống giúp người dân có thêm cơ sở cân nhắc cơ hội nâng cao thu nhập, cũng như chủ động phòng tránh những lời mời chào không rõ nguồn gốc.

Đối với vùng đồng bào DTTS, miền núi, hỗ trợ việc làm cần gắn với điều kiện thực tế của người dân, từ khả năng học nghề, hoàn cảnh kinh tế đến nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Khi thông tin việc làm, chính sách hỗ trợ và chương trình đào tạo được chuyển tải đầy đủ, rõ ràng, người lao động sẽ có thêm cơ hội lựa chọn hướng đi phù hợp.