Tân Cảng Sài Gòn đẩy mạnh kết nối logistics Việt Nam – Campuchia

Cầu nối giao thương hai nước

Không khó để nhận ra gian hàng trưng bày của Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) tại Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam – Campuchia 2026 (Videx Combodia 2026) đang diễn ra tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia (từ ngày 14 đến 17-10). Khu vực trưng bày giới thiệu 5 trụ cột kinh doanh của TCSG gồm: Khai thác cảng; dịch vụ logistics vận tải; các ngành kinh tế biển; đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp; dịch vụ du lịch biển, đảo và phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi. Khách tham quan dễ dàng tham quan Cảng Tân Cảng-Cát Lái và Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép thông qua công nghệ thực tế ảo (VR360) hiện đại.

Đến với hội chợ lần này, TCSG mang tới các giải pháp logistics tích hợp, kết nối hàng hóa Campuchia với hệ thống cảng biển Việt Nam và các tuyến vận tải quốc tế. Với TCSG, hội chợ Videx Combodia 2026 là dịp tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp Campuchia, củng cố quan hệ với khách hàng, đối tác hiện hữu và tìm kiếm thêm nguồn hàng. Trong thời gian diễn ra hội chợ, gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan và các bạn hàng đến tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ logistics.

Đại tướng Tan Thanna (thứ hai từ trái sang) tham quan và nghe giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ của Tân Cảng Sài Gòn.

Đặc biệt, trong ngày khai mạc, có Ngài Đại tướng Tan Thanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Đại tướng Tan Thanna ấn tượng trước những thành tựu và kết quả đạt được của TCSG trong lĩnh vực logistics và cho biết: Những giải pháp logistics của TCSG đã và đang hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động vận tải hàng hóa và thương mại giữa hai nước Việt Nam – Campuchia; đồng thời, giúp doanh nghiệp Campuchia rút ngắn thời gian chờ đợi và cắt giảm chi phí đáng kể cho các hoạt động logistics. Đại tướng Tan Thanna hy vọng thông qua hội chợ Videx Combodia 2026 sẽ có nhiều doanh nghiệp Campuchia kết nối, tìm hiểu và sử dụng dịch vụ của TCSG.

Đẩy mạnh khai thác tiềm năng logistics

Theo Bộ Công Thương, năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm trước; riêng 8 tháng đầu năm 2026 đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD. Không chỉ là thị trường giao thương trực tiếp, Campuchia còn là nguồn phát sinh dòng hàng quá cảnh, trung chuyển thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam, trong đó có cảng Tân Cảng Cát Lái và cụm cảng Cái Mép, để tiếp tục hành trình đến các cảng đích trên thế giới. Khi hoạt động xuất nhập khẩu của Campuchia không ngừng tăng trưởng, nhu cầu kết nối thông suốt từ nội địa Campuchia ra cảng biển Việt Nam ngày càng lớn thì yêu cầu phát triển hạ tầng logistics đồng bộ, nâng cao hiệu quả vận tải đa phương thức và tăng cường liên kết giữa các cửa khẩu, trung tâm logistics với hệ thống cảng biển ngày càng trở nên cấp thiết. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp logistics phát huy vai trò kết nối liên vùng nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng giữa Việt Nam, Campuchia và các thị trường quốc tế.

Trước nhu cầu đó, những năm qua TCSG đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại Campuchia thông qua các hội thảo chuyên ngành, chương trình kết nối doanh nghiệp và ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác địa phương đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng, và phát triển mạng lưới dịch vụ logistics xuyên biên giới. Tháng 12-2025, Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài chính thức đi vào vận hành, tăng cường kết nối hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài với hệ thống cảng biển phía Nam Việt Nam, tạo nền tảng để TCSG mở rộng dịch vụ tại thị trường Campuchia.

Khách hàng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR360) tại gian hàng của Tân Cảng Sài Gòn.

Với lợi thế hệ sinh thái cảng biển và logistics tích hợp, TCSG đang triển khai vận tải đa phương trên cả 3 hướng: Đường bộ, đường sông và đường ven biển. Về đường bộ, hàng hóa được kết nối qua các cửa khẩu Hoa Lư, Bình Hiệp và đặc biệt là Mộc Bài. Tại đây, Tân Cảng Tây Ninh phát triển dịch vụ logistics xuyên biên giới thông qua Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài, phục vụ tập kết, kiểm tra và luân chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Về đường sông, TCSG khai thác tuyến dọc sông Tiền, sông Hậu, kết nối với các cảng sông của Campuchia PPAP (bao gồm các terminal LM17, TS11, UM1, UM2 và LM26). Tân Cảng Cypress và Vận tải Thủy Tân Cảng cung cấp dịch vụ vận tải sà lan trực tiếp giữa Phnom Penh và các cảng khu vực phía Nam Việt Nam, trong khi SNP Logistics khai thác mạng lưới vận tải sông pha biển, cho phép sà lan vận chuyển hàng từ cảng biển Việt Nam vào thẳng nội địa Campuchia.

Về đường ven biển, TCSG mở rộng kết nối đến cảng Keo Phos (Koh Kong) và cảng Kampot (tỉnh Kampot), bổ sung lựa chọn vận chuyển cho hàng hóa khu vực duyên hải Campuchia.

Thông qua hội chợ lần này, TCSG cũng đã tích cực giới thiệu các giải pháp logistics tích hợp đến cộng đồng doanh nghiệp và đối tác tại Campuchia, góp phần nâng cao hiệu quả vận chuyển, phục vụ nhu cầu giao thương giữa hai nước và khẳng định vai trò cầu nối giữa Campuchia với hệ thống cảng biển Việt Nam cùng các tuyến vận tải quốc tế.