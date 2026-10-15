Ngăn tái nghiện - câu chuyện của cả cộng đồng

Công an xã Hàm Thuận Nam phối hợp với đơn vị chức năng giải ngân vốn ưu đãi tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy để phát triển sinh kế. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Không để sau cai trở thành khoảng trống

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình, an ninh, trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, từ nắm tình hình, quản lý địa bàn đến phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc, đường dây liên quan đến ma túy. Phía sau mỗi vụ án được phát hiện vẫn còn một vấn đề cần giải quyết lâu dài.

Xã Đạ Tẻh 2 hiện đang quản lý 16 trường hợp sau cai nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện tự nguyện và điều trị bằng thuốc thay thế. Mỗi trường hợp 1 hoàn cảnh khác nhau, vì vậy không thể chỉ áp dụng một cách quản lý giống nhau mà cần phân loại, theo dõi và có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Trung tá Nguyễn Tiến Công - Trưởng Công an xã Đạ Tẻh 2 cho rằng, quản lý người sau cai nghiện nếu chỉ dừng ở việc kiểm tra, nhắc nhở là chưa đủ. Điều quan trọng là phải nắm được từng hoàn cảnh, nhận diện những khó khăn họ đang gặp phải để kịp thời kết nối các nguồn lực hỗ trợ. Công an xã trực tiếp nắm tình hình, quản lý địa bàn nhưng để giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống cần sự tham gia của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thôn và người dân.

“Điều Công an xã hướng đến không chỉ là quản lý để người sau cai nghiện không tái phạm, mà còn phải biết họ đang thiếu gì, cần hỗ trợ gì để có thể ổn định cuộc sống. Khi có việc làm, có thu nhập và gia đình cùng đồng hành, khả năng đứng vững của họ sẽ tốt hơn”, Trung tá Nguyễn Tiến Công chia sẻ.

Từ cách tiếp cận này, công tác sau cai nghiện đang được đặt trong một bài toán rộng hơn: quản lý để phòng ngừa, nhưng đồng thời hỗ trợ để tái hòa nhập.

Ở xã Hàm Thuận Nam, thực hiện Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, Công an xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát từng trường hợp, xác định nhu cầu và hướng dẫn những người đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Mới đây, 1 người sau cai nghiện trên địa bàn đã được giải ngân 100 triệu đồng để đầu tư phát triển sinh kế.

Không để người sau cai nghiện phải tự bước một mình

Nếu nguồn vốn tạo “điểm tựa” về kinh tế thì gia đình và cộng đồng lại là điểm tựa về tinh thần. Tại xã Tà Hine, Công an xã đã trực tiếp làm việc với những người sau cai nghiện, lắng nghe những khó khăn về sức khỏe, tâm lý và các rào cản trong giao tiếp xã hội. Cùng với việc nhắc nhở chấp hành quy định quản lý, lực lượng công an hướng tới giúp người sau cai nghiện tránh xa môi trường xấu, tìm việc làm và ổn định cuộc sống.

Hiện nay, tại các địa phương, ngành y tế giúp người nghiện tiếp cận dịch vụ cai nghiện. Công an và chính quyền cơ sở nắm tình hình, quản lý và hỗ trợ. Gia đình là nơi gần gũi nhất để động viên. Ngân hàng mở thêm cơ hội tiếp cận vốn. Các trung tâm tổ chức học nghề, việc làm tạo hướng đi lâu dài. Các đoàn thể và cộng đồng góp phần giúp người sau cai nghiện có môi trường để trở lại.

Phòng, chống ma túy vì thế không chỉ là dựng lên những “hàng rào” để ngăn ma túy xâm nhập cộng đồng, mà còn phải mở ra những “cánh cửa” để người từng lầm lỡ có thể trở về. Khi phía sau một người sau cai nghiện có gia đình, việc làm, sinh kế, có chính sách và một cộng đồng sẵn sàng đồng hành, cơ hội để họ đứng vững và không quay lại con đường cũ là rất khả quan.

Tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề đang được chú trọng như một giải pháp chuẩn bị cho người cai nghiện trở lại cuộc sống.