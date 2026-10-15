Tuổi trẻ Lâm Đồng sôi nổi mừng ngày truyền thống

Thanh niên Lâm Đồng phát huy tinh thần xung kích qua các công trình, phần việc vì cộng đồng

Sôi nổi các hoạt động

Chiều 12/10, hội thi “Nét đẹp hội viên” do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Nam Gia Nghĩa tổ chức, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Qua các phần thi, thí sinh có dịp thể hiện sự tự tin, năng khiếu, khả năng giao tiếp và nét đẹp của người trẻ trong học tập, lao động, hoạt động cộng đồng. Hội thi đã tạo không gian giao lưu, khích lệ hội viên phát huy năng lực, góp phần làm phong phú phương thức tập hợp thanh niên tại địa phương.

Tiếp nối không khí đó, sáng 13/10, hơn 500 vận động viên, cổ động viên tham gia hội thao Chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam do Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tại Trung tâm Thể thao Lâm Đồng. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn kéo co, cầu lông và nhảy bao bố tiếp sức trong không khí hào hứng, đề cao tinh thần đoàn kết, trung thực và giao lưu giữa các đơn vị.

Từ sân chơi dành cho hội viên ở phường Nam Gia Nghĩa đến hội thao quy mô cấp tỉnh, các hoạt động cho thấy sự hưởng ứng tích cực của thanh niên trước dấu mốc truyền thống của tổ chức Hội. Hướng về ngày kỷ niệm, các cơ sở Hội chủ động lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhu cầu của người trẻ; kết hợp hoạt động văn hóa, thể thao với giáo dục truyền thống, tình nguyện vì cộng đồng và những phần việc gắn với đời sống dân sinh.

Theo Bí thư Đoàn phường Nam Gia Nghĩa - Hà Thị Dương, địa phương chú trọng tổ chức các hoạt động gần gũi, tạo cơ hội để thanh niên giao lưu, thể hiện sở trường và phát huy tinh thần chủ động trong phong trào. Qua đó, tổ chức Hội có thêm điều kiện kết nối hội viên, khuyến khích người trẻ tham gia các hoạt động chung và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Các vận động viên thi đấu môn kéo co tại Hội thao chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

“Thông qua những hoạt động cụ thể, chúng tôi mong muốn mỗi hội viên có thêm cơ hội thể hiện khả năng, kết nối với bạn bè và nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong tập thể. Đây cũng là dịp để tổ chức Hội đổi mới cách tiếp cận, tạo sức hút với thanh niên bằng những sân chơi thiết thực, phù hợp với người trẻ”, chị Dương chia sẻ.

Đưa sức trẻ vào việc thiết thực

Theo Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, đợt cao điểm chào mừng kỷ niệm được triển khai từ tháng 9 đến ngày 15/10/2026, trong đó, tập trung các hoạt động từ ngày 1 - 15/10. Trọng tâm là đưa phong trào về cơ sở, gắn nội dung kỷ niệm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những nhu cầu cụ thể của người dân.

Theo đó, 100% Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, đặc khu đăng ký và thực hiện ít nhất một công trình hoặc phần việc thanh niên chào mừng ngày truyền thống. Các nội dung tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường; ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số phục vụ cộng đồng; chăm lo thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Hội thi “Nét đẹp hội viên” tại phường Nam Gia Nghĩa tạo sân chơi giao lưu, phát huy năng khiếu của hội viên, thanh niên

Cùng với các công trình, phần việc, công tác chăm lo và đồng hành với thanh niên tiếp tục được chú trọng. Các cấp Hội đẩy mạnh tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, kết nối nguồn vốn và mô hình kinh tế hiệu quả; quan tâm thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Đây là những nội dung góp phần đưa hoạt động Hội đến gần hơn với nhu cầu của người trẻ, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên trên nhiều địa bàn.

Chị H’Hồng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, các hoạt động kỷ niệm hướng đến khơi dậy niềm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội của thanh niên trong giai đoạn mới. Qua các phong trào, công trình và phần việc, tổ chức Hội tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường để người trẻ rèn luyện, cống hiến và chung sức xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển.