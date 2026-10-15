Doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Vũng Áng cần tuyển hơn 15.000 lao động

Nhiều dự án đầu tư đang được triển khai, cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng sôi động của các doanh nghiệp đang tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực tại KKT Vũng Áng. Đây là cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm, ổn định thu nhập ngay tại địa phương.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng sôi động tại KKT Vũng Áng kéo theo nhu cầu nguồn lao động lớn.

Theo đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, hằng tháng, doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức các phiên tuyển dụng, với nhu cầu từ 200-400 lao động/phiên. Các vị trí tuyển dụng chủ yếu là nhân viên kỹ thuật sản xuất, bảo dưỡng, phòng cháy, chữa cháy… Tùy từng vị trí, ứng viên chỉ cần tốt nghiệp THCS đến cao đẳng.

Bên cạnh cơ hội việc làm, FHS còn chú trọng chính sách tiền lương và phúc lợi cho người lao động. Doanh nghiệp đã tăng 30% mức lương cơ bản, đồng thời bố trí hệ thống nhà ở, ký túc xá phục vụ công nhân, góp phần tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc lâu dài.

FHS định kỳ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh để tuyển dụng nhân lực.

Cùng với FHS, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup đang có nhu cầu tuyển dụng trên 7.000 lao động. Nhu cầu này nhằm phục vụ hoạt động sản xuất tại các nhà máy đã đi vào vận hành như: Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ cao V-G; đồng thời đáp ứng yêu cầu nhân lực cho các dự án đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng của Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons, Công ty CP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh cũng đang có nhu cầu lớn về tuyển dụng lao động.

Theo ông Nguyễn Minh Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, ngoài các doanh nghiệp lớn, nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, may mặc và logistics tại KKT Vũng Áng cũng đang cần bổ sung nhân lực như: Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam, Công ty TNHH Vietex, Công ty CP Dịch vụ cảng quốc tế LongRiver, Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC…

Người lao động đến tham gia các phiên tuyển dụng để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

Qua khảo sát, từ nay đến cuối năm, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng ước tính hơn 15.000 lao động, trong đó hơn 11.000 người là lao động phổ thông. Con số này chiếm gần 78% tổng nhu cầu tuyển dụng lao động của toàn tỉnh. Nhu cầu nhân lực tập trung ở nhiều lĩnh vực như: may mặc, dệt, xây dựng, giao thông vận tải, điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, hóa chất, chế biến thực phẩm, kinh doanh, marketing, nhà hàng, khách sạn, kế toán, tài chính, công nghệ thông tin và viễn thông. Mức lương được các doanh nghiệp đưa ra dao động từ 8-65 triệu đồng/người/tháng, tùy ngành nghề, vị trí và trình độ chuyên môn.

Để kết nối cung – cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tuyển dụng trực tiếp tại trung tâm và đẩy mạnh các phiên lưu động tại địa phương. Thông tin tuyển dụng cũng được gửi đến các xã, phường để phổ biến rộng rãi, giúp người lao động chủ động tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp.

Lao động được doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn.

Ông Nguyễn Minh Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Bên cạnh vai trò kết nối của Trung tâm, chúng tôi mong muốn các xã, phường tăng cường thông tin, tuyên truyền để người lao động nắm bắt kịp thời nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Qua đó, giúp người dân có thêm cơ hội tìm được việc làm ổn định ngay tại quê hương”.

Thực tế, công tác kết nối việc làm trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã tổ chức 111 phiên giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng 11.000 lượt lao động, trong đó có trên 2.000 lao động Hà Tĩnh trở về quê hương. Hơn 3.600 lao động đã được tuyển dụng vào làm việc tại các dự án, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua kênh của Trung tâm. Qua khảo sát tại 115 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn, tổng số lao động là người Hà Tĩnh được tuyển dụng từ đầu năm đến nay đạt trên 14.100 người; trong đó, 2.635 người là lao động từ ngoại tỉnh, nước ngoài trở về địa phương làm việc.

Với sự sôi động trên các công trường, nhà máy, KKT Vũng Áng đang mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn cho lao động Hà Tĩnh.

Cùng với hoạt động tư vấn trực tiếp tại các phiên giao dịch việc làm, việc đẩy mạnh thông tin tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội và qua chính quyền cơ sở đang góp phần đưa cơ hội việc làm đến gần hơn với người lao động. Với nhu cầu nhân lực lớn tại KKT Vũng Áng, việc tăng cường kết nối, cung cấp thông tin và hỗ trợ tuyển dụng được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất, đồng thời tạo thêm việc làm, thu nhập cho lao động Hà Tĩnh.