Việt Nam đóng góp nhiều ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế mới Bloomberg 2026 tại Ấn Độ

Trong hai ngày 13-14/10, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới Bloomberg (NEF) lần thứ 8, với chủ đề “Thế giới đang chuyển đổi: Định hình những đòn bẩy quyền lực mới.”

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự và phát biểu khai mạc diễn đàn.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, diễn đàn quy tụ hơn 500 lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà sáng lập công nghệ và các chuyên gia hàng đầu thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng tham dự diễn đàn và có nhiều đóng góp cũng như tiến hành các cuộc gặp quan trọng.

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình địa chính trị, những rủi ro và cơ hội trong giai đoạn bất ổn, cũng như xác định những “đòn bẩy” định hình tương lai kinh tế toàn cầu như công nghệ, năng lượng, khoáng sản quan trọng, hệ thống thanh toán quốc tế…

Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại dịch vụ đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các ý kiến đánh giá do thế giới ngày càng gia tăng tính bất định và biến động, các nền kinh tế cần tăng cường khả năng thích ứng và năng lực tự chủ chiến lược, đồng thời xây dựng quan hệ đối tác tin cậy giữa các nước có cùng chí hướng. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ về các xu thế điều chỉnh chuỗi cung ứng và bày tỏ tiếp tục kiên trì với các quyết định đầu tư dài hạn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã tham dự Phiên ăn sáng làm việc cấp cao và phát biểu tại Toạ đàm bàn tròn về Tương lai của thương mại, chuỗi cung ứng và đầu tư toàn cầu.

Tọa đàm do Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal và cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đồng chủ trì, với sự tham dự của nhà sáng lập Tập đoàn Bloomberg, ông Michael R. Bloomberg, Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong, các quan chức cấp cao của nhiều quốc gia cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực tài chính, dược phẩm, thép, sản xuất công nghiệp.

Các đại biểu trao đổi về tác động của thuế quan và các rào cản phi thuế quan; xu hướng dịch chuyển dòng thương mại và đa dạng hóa chuỗi cung ứng; sự thiếu ổn định và khó dự đoán của chính sách thương mại, cũng như sức ép đối với hệ thống thương mại dựa trên luật lệ.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhận định bối cảnh thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng chịu tác động của cạnh tranh địa chính trị; chuỗi cung ứng đang trở thành công cụ chiến lược trong bảo đảm an ninh kinh tế; AI, công nghệ và chuyển đổi số đang định hình lại thương mại và đầu tư toàn cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh các nước đang phát triển có độ mở kinh tế lớn đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh thế giới gia tăng biến động hiện nay, đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, dựa trên luật lệ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng, điều chỉnh các quy tắc thương mại toàn cầu cần bảo đảm tính bao trùm, mang lại lợi ích rộng rãi cho tất cả các nước, nhất là các nước đang phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết kinh tế Việt Nam đã đạt các kết quả tích cực trong thời gian gần đây, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt trên 9%, tổng kim ngạch thương mại gần 890 tỷ USD, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt trên 50 tỷ USD, tăng trên 75% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó phản ánh vai trò ổn định chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam chuyển hướng thu hút FDI từ số lượng sang chất lượng, không chỉ dừng ở sản xuất, lắp ráp mà chú trọng thu hút đầu tư chất lượng cao, gắn với nâng cao giá trị gia tăng trong nước, chuyển giao công nghệ, liên kết chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cũng khẳng định Việt Nam kiên quyết kiểm soát chặt chẽ xuất xứ hàng hóa, ngăn chặn gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ, một số nước trong khu vực và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, trao đổi làm sâu sắc quan hệ hợp tác nhiều mặt, các cơ hội hợp tác, mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Trong trao đổi với nhà sáng lập Michael Bloomberg và làm việc với lãnh đạo cấp cao Tập đoàn truyền thông Bloomberg, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cảm ơn Bloomberg đã mời Việt Nam tham dự diễn đàn, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Việt Nam và Bloomberg, nhất là truyền thông, quảng bá hình ảnh và môi trường đầu tư của Việt Nam trong năm APEC 2027.

Tập đoàn Bloomberg đánh giá cao vai trò, triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động truyền thông cho năm APEC 2027./.