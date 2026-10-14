5 điểm đến đẹp như tranh vẽ ở Goa trong mùa mưa

Goa, tiểu bang nằm ở phía tây Ấn Độ, thường được biết đến là thiên đường nghỉ dưỡng với những bãi biển tuyệt đẹp và không khí sôi động.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng vùng đất này còn sở hữu những khu rừng nhiệt đới rậm rạp, thác nước hùng vĩ và các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Bồ Đào Nha.

Mùa mưa ở Goa thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, mang đến diện mạo hoàn toàn khác biệt cho vùng đất ven biển này. Những cơn mưa giúp thảm thực vật trở nên xanh tốt, các dòng thác chảy mạnh hơn, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đầy sức sống.

Nếu có kế hoạch khám phá Goa vào mùa mưa, du khách có thể cân nhắc 5 điểm đến nổi bật dưới đây:

Thác Dudhsagar

Nằm gần ranh giới giữa hai bang Goa và Karnataka, thác Dudhsagar là một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng nhất khu vực.

Tên gọi Dudhsagar có nghĩa là "biển sữa" trong tiếng Konkani, bắt nguồn từ hình ảnh dòng nước trắng xóa đổ xuống vách đá.

Thác Dudhsagar đã trở thành một điểm tham quan nổi tiếng ở Goa. Nguồn ảnh: Anushka/Pexels

Với chiều cao khoảng 310 m, Dudhsagar nằm trong số những thác nước cao nhất Ấn Độ. Thác gồm bốn tầng, đặc biệt ấn tượng vào mùa mưa khi lượng nước tăng mạnh, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ giữa núi rừng xanh thẳm.

Một trong những hình ảnh đặc trưng của Dudhsagar là cây cầu đường sắt chạy ngang khu vực thác.

Khung cảnh này từng xuất hiện trong bộ phim Bollywood Chennai Express (2013), với sự tham gia của hai ngôi sao Shah Rukh Khan và Deepika Padukone.

Khu bảo tồn động vật hoang dã Cotigao

Nằm tại Canacona, phía nam Goa, khu bảo tồn động vật hoang dã Cotigao được thành lập năm 1968, có diện tích khoảng 86 km².

Đây là điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu thiên nhiên và muốn khám phá hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Nhiều loài chim có thể được tìm thấy trong Khu bảo tồn Cotigao. Nguồn ảnh: CC BY-SA 4.0 , qua Wikimedia Commons

Khu bảo tồn có thảm thực vật phong phú, những tán cây cao và là nơi sinh sống của hơn 250 loài chim theo thông tin giới thiệu về địa điểm này.

Du khách có cơ hội bắt gặp nhiều loài chim đặc trưng của vùng Western Ghats như chim mỏ sừng Malabar, chim gõ kiến bụng trắng, chim trogon Malabar và chim drongo đuôi vợt lớn.

Vào mùa mưa, khu rừng trở nên xanh tươi, không khí mát mẻ và cảnh quan tràn đầy sức sống. Một trong những trải nghiệm đáng chú ý là quan sát khu rừng từ tháp quan sát trên cao, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng những tầng tán cây trải rộng.

Theo thông tin tham khảo, phí vào cửa khu bảo tồn từng được niêm yết ở mức 5 rupee Ấn Độ (INR)(khoảng 2000 đồng), cộng thêm 25 INR nếu mang theo máy ảnh. Một số hình thức lưu trú trong khu vực cũng được giới thiệu với mức giá khoảng 300–1.500 INR mỗi đêm.

Fontainhas

Nếu yêu thích kiến trúc và văn hóa, du khách không nên bỏ qua Fontainhas, khu phố Latin lịch sử nằm tại Panaji, thủ phủ bang Goa.

Nơi đây nổi bật với những con đường nhỏ quanh co, các ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Bồ Đào Nha cùng những bức tường được sơn bằng các gam màu rực rỡ như vàng, xanh, đỏ và cam.

Khu phố cổ thời thuộc địa ở Panaji nổi bật với những tòa nhà rực rỡ sắc màu. Nguồn ảnh: Prathamesh More/Unsplash

Khi mùa mưa đến, những con phố ướt nước phản chiếu màu sắc của các ngôi nhà, tạo nên khung cảnh lãng mạn, cổ kính và đầy chất nghệ thuật.

Đây cũng là một trong những khu vực được nhiều du khách yêu thích khi muốn tìm hiểu dấu ấn văn hóa Bồ Đào Nha tại Goa.

Bên cạnh việc dạo bộ và chụp ảnh, du khách có thể ghé những quán cà phê nhỏ để thưởng thức bánh ngọt, món ăn nhẹ đặc trưng của Goa hoặc khám phá các quán ăn, quán rượu địa phương.

Thác Harvalem

Không nổi tiếng bằng Dudhsagar nhưng thác Harvalem, còn được gọi là Arvalem, vẫn là một trong những thắng cảnh đáng khám phá tại Goa vào mùa mưa.

Mùa mưa là mùa tốt nhất để đến thăm thác Harvalem. Nguồn ảnh: Chirayu Sharma/Unsplash

Với chiều cao khoảng 50 m, thác nước này gây ấn tượng bởi dòng nước đổ mạnh xuống hồ phía dưới, bao quanh là cây cối xanh tươi và những vách đá tự nhiên.

Điểm thuận lợi của Harvalem là du khách có thể tiếp cận khu vực ngắm thác tương đối dễ dàng, không cần thực hiện hành trình leo núi hoặc đi bộ đường dài như tại một số thác nước khác.

Mùa mưa được xem là thời điểm thác Harvalem đẹp nhất, bởi lượng nước dồi dào tạo nên khung cảnh hùng vĩ. Ngược lại, vào mùa khô, dòng chảy có thể giảm đáng kể.

Nằm cách Panaji khoảng 31 km, Harvalem phù hợp cho chuyến tham quan trong ngày. Du khách cũng có thể kết hợp khám phá đền Rudreshwar, hồ Mayem và hệ thống hang động Arvalem gần đó.

Đảo Divar

Với những ai muốn tránh xa sự náo nhiệt của các khu du lịch đông đúc, đảo Divar là lựa chọn đáng cân nhắc khi đến Goa vào mùa mưa.

Nằm trên sông Mandovi, cách trung tâm Panaji khoảng 10 km, hòn đảo thanh bình này có thể tiếp cận bằng phà.

Đảo Divar đưa chúng ta thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật. Nguồn ảnh: Kenneth Christopher/Pexels

Khác với những bãi biển sôi động, Divar mang vẻ đẹp yên bình với những cánh đồng lúa xanh mướt, con đường nhỏ quanh co và các ngôi nhà cổ mang dấu ấn kiến trúc Bồ Đào Nha.

Hòn đảo còn lưu giữ nhiều công trình tôn giáo lâu đời, trong đó có các nhà thờ cổ và những dấu tích lịch sử liên quan đến đền Saptakoteshwar dưới thời Kadamba.

Những công trình này góp phần tạo nên không gian cổ kính, khiến du khách có cảm giác như thời gian trôi chậm lại.

Đến Divar vào mùa mưa, du khách có thể thong thả khám phá các ngôi làng, ngắm nhìn những cánh đồng phủ màu xanh và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Một trải nghiệm văn hóa địa phương đáng chú ý là tìm hiểu về Urak, loại rượu truyền thống được chưng cất từ dịch quả điều, thường có nồng độ cồn thấp hơn Feni, loại rượu nổi tiếng khác của Goa.

Không chỉ có biển xanh và những khu nghỉ dưỡng, Goa còn sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên cùng di sản văn hóa đặc sắc.

Mùa mưa mang đến cơ hội khám phá một Goa khác biệt, nơi những thác nước hùng vĩ, khu rừng xanh thẳm và các con phố cổ cùng tạo nên bức tranh đầy màu sắc.