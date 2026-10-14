Cô gái chi hơn 60 triệu đồng cho hành trình 12 ngày 11 đêm khám phá mùa thu nước Nga

Hành trình 12 ngày 11 đêm khám phá nước Nga mùa thu của nhân vật đưa du khách qua Moscow, Saint Petersburg và những thị trấn cổ thuộc vùng Golden Ring. Từ lịch trình tham quan, kinh nghiệm di chuyển, lựa chọn nơi lưu trú đến chi phí và những lưu ý khi chuẩn bị cho chuyến đi, những chia sẻ từ trải nghiệm thực tế này cung cấp thêm thông tin cho du khách có kế hoạch khám phá nước Nga theo hình thức tự túc.

Mới đây, tài khoản có nickname Be Bive đã chia sẻ hành trình khám phá mùa thu đáng nhớ tại nước Nga. "Phần làm mình nhớ nhất lại là mấy ngày chạy xe xuyên qua vùng Golden Ring – Vành đai vàng, đi qua những thị trấn nhỏ như Suzdal, Plyos, Rostov Veliky rồi mới quay lại Moscow", nhân vật viết.

KHÁM PHÁ NHỮNG THỊ TRẤN NHỎ

Ngày đầu tiên, Be Bive dành phần lớn thời gian di chuyển từ Việt Nam đến Moscow. Cô lựa chọn Sichuan Airlines, quá cảnh tại Thành Đô trước khi hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo lúc khoảng 20h20. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, cả nhóm di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình khám phá nước Nga.

Theo Be Bive, du khách không nên cố gắng sắp xếp thêm hoạt động tham quan trong ngày đầu tiên, bởi thời gian bay, làm thủ tục và di chuyển về nơi lưu trú có thể khiến cơ thể mệt mỏi. Trong chuyến đi, nhân vật lựa chọn lưu dưỡng tại Cosmos Smart Moscow Dubininskaya Hotel. Vị trí này thuận tiện cho việc bằng tàu điện ngầm.

Với kinh nghiệm của mình, cô cho rằng du khách nên hạn chế mang vali quá lớn, bởi những ngày tiếp theo có lịch trình di chuyển bằng ô tô và khoang hành lý có giới hạn. Mức hành lý ký gửi khoảng 20–23kg/người cùng 8kg hành lý xách tay là tương đối phù hợp.

Ngày thứ hai, cả nhóm rời Moscow, di chuyển khoảng 3 tiếng rưỡi để đến Suzdal. "Càng ra khỏi thủ đô, khung cảnh hai bên đường càng khác. Không còn những tòa nhà cao tầng nữa mà bắt đầu xuất hiện những căn nhà nhỏ, rừng cây và những hàng bạch dương đang chuyển màu", nữ du khách kể.

Những ngôi nhà gỗ, nhà thờ cổ và con đường phủ lá vàng tạo nên vẻ bình yên đặc trưng của những thị trấn nhỏ nước Nga vào mùa thu

Theo Be Bive, Suzdal nhỏ hơn cô tưởng tượng, không mang dáng vẻ của một điểm du lịch đông đúc. Những ngôi nhà gỗ, nhà thờ cổ cùng các con đường nhỏ tạo nên vẻ bình yên, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm dừng đáng nhớ của hành trình.

Trong thời gian ở Suzdal, cả nhóm tham quan Suzdal Kremlin, quảng trường trung tâm và tu viện Euthymius. Buổi chiều, Be Bive đi bộ quanh khu trung tâm, ngắm những con đường phủ đầy lá vàng trong tiết trời se lạnh. Đêm đó, cả nhóm nghỉ tại Sokol Hotel, nằm ở Torgovaya Ploshchad 2A, ngay trung tâm thị trấn.

Theo Be Bive, Suzdal phù hợp với những người yêu thích du lịch thư thả và không gian yên tĩnh. Tuy nhiên, thị trấn khá vắng vẻ vào buổi tối, vì vậy những người thích phố xá đông vui có thể cảm thấy ít hoạt động để trải nghiệm hơn.

Ngày thứ ba, cả nhóm tiếp tục đến Plyos sau khoảng 3 tiếng di chuyển từ Suzdal. Đây là điểm đến để lại ấn tượng đặc biệt với Be Bive. Trước chuyến đi, nhóm du khách gần như chưa biết nhiều về thị trấn nằm bên sông Volga, gắn liền với danh họa Levitan.

Tại Plyos, cả nhóm lên đồi Levitan, ngắm dòng Volga từ trên cao, đi bộ dọc bờ sông và khám phá những con phố nhỏ. Be Bive cho rằng đây là nơi du khách nên dành thời gian đi bộ thay vì chỉ dừng lại chụp ảnh rồi nhanh chóng rời đi.

Theo nhân vật, khung cảnh Plyos đặc biệt ấn tượng khi trời có nắng nhẹ, những hàng cây chuyển vàng và mặt sông phẳng lặng. Cảm giác đứng trên cao nhìn xuống dòng Volga, phía sau là thị trấn đang vào thu, cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi.

Đêm đó, cả nhóm nghỉ tại Le’Vitan Gallery Guest House, địa chỉ 14A Ostrovskogo Street. Đây là nhà nghỉ kiểu nhà gỗ, phù hợp với không khí của thị trấn. Do Plyos không có nhiều hàng quán mở muộn, Be Bive khuyên du khách nên ăn tối sớm và tranh thủ đi bộ ven sông trước khi trở về phòng.

Ngày thứ tư, hành trình tiếp tục đến Rostov Veliky sau khoảng 3 tiếng di chuyển. Nếu Plyos mang vẻ thơ mộng thì Rostov Veliky lại tạo cảm giác trầm mặc, cổ kính hơn.

Điểm tham quan chính là Rostov Kremlin, với những bức tường trắng, mái vòm bạc và các công trình cổ nằm giữa thị trấn. Be Bive nhận xét không gian nơi đây mang đến cảm giác thời gian trôi chậm lại, đặc biệt khi những con đường nhỏ được phủ đầy lá vàng.

Cả nhóm lựa chọn lưu trú tại Usadba Pleshanova, địa chỉ 34 Leninskaya Street. Theo Be Bive. Theo nhân vật, nơi lưu trú không quá sang trọng nhưng phù hợp với tinh thần khám phá vùng quê Nga.

Ngày thứ năm, cả nhóm ghé Sergiev Posad để tham quan Trinity-Sergius Lavra, quần thể tu viện nổi tiếng của Chính Thống giáo Nga. Be Bive ấn tượng với những mái vòm xanh, vàng nổi bật giữa khung cảnh mùa thu. Cô cho biết, những người yêu thích lịch sử và kiến trúc nên dành thời gian khám phá địa điểm này, dù nếu ưu tiên ngắm cảnh và chụp ảnh mùa thu thì Plyos vẫn là lựa chọn được đánh giá cao hơn.

Chiều tối, cả nhóm quay lại Moscow. Sự khác biệt giữa những thị trấn nhỏ yên tĩnh và thủ đô đông đúc, hiện đại khiến Be Bive cảm nhận rõ nét hai sắc thái khác nhau của nước Nga.

MOSCOW VÀ SAINT PETERSBURG QUA TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

Ngày thứ sáu, Be Bive cùng nhóm bạn dành thời gian khám phá các điểm tham quan nổi tiếng tại Moscow, gồm Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, Nhà thờ Thánh Basil, cầu Lơ lửng ở Zaryadye, phố Arbat và hệ thống tàu điện ngầm.

Theo Be Bive, Quảng trường Đỏ mang đến cảm giác khác biệt khi trực tiếp trải nghiệm so với những hình ảnh thường thấy trên mạng. Tuy nhiên, điều khiến nữ du khách này bất ngờ nhất lại là hệ thống Metro Moscow.

“Trước khi đi mình nghĩ đơn giản "tàu điện thôi mà". Đến lúc xuống ga mới thấy có những nơi nhìn giống cung điện dưới lòng đất”, Be Bive chia sẻ.

Những chi tiết như đá cẩm thạch, đèn chùm và tranh khảm tạo nên nét đặc trưng của các nhà ga. Vì vậy, nhân vật khuyên du khách tự túc nên dành riêng một buổi để khám phá những ga tàu điện ngầm có kiến trúc đẹp.

Sắc vàng của hàng cây hòa cùng mặt sông phẳng lặng, tạo nên khung cảnh thơ mộng trên hành trình rong ruổi qua những miền quê nước Nga

Về ăn uống, Be Bive cho rằng Moscow có nhiều lựa chọn hơn các thị trấn nhỏ. Dù vậy, du khách không nhất thiết phải chọn nhà hàng ngay sát Quảng trường Đỏ, bởi việc đi xa khu vực trung tâm một chút có thể mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn về giá cả và không gian.

Ngày thứ bảy được dành cho những hoạt động nhẹ nhàng hơn tại Moscow. Cả nhóm đến Kolomenskaya, khu Đại học Lomonosov và Đồi Chim Sẻ. Be Bive yêu thích lịch trình này bởi không phải liên tục di chuyển giữa các điểm tham quan mà có thể đi bộ, ngắm cây cối, chụp ảnh và nghỉ ngơi.

Theo nhân vật, đây cũng là ngày phù hợp với những người thích chụp ảnh hoặc sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, việc đi bộ nhiều đòi hỏi du khách phải chuẩn bị giày phù hợp.

"Trong chuyến đi, thời tiết tháng 10 tại Moscow ban ngày khoảng 7–12 độ C, buổi tối có thể giảm xuống 2–6 độ C. Các khu vực thuộc Golden Ring còn lạnh hơn, có nơi nhiệt độ ban đêm xuống gần 0 độ C. Do đó, du khách nên mặc nhiều lớp, gồm áo giữ nhiệt, áo len hoặc áo nỉ và áo khoác chống gió hoặc áo phao nhẹ, thay vì chỉ sử dụng một chiếc áo thật dày trong suốt ngày dài", Be Bive nói.

Ngày thứ tám, cả nhóm ra ga bắt tàu cao tốc Sapsan đến Saint Petersburg. Nhân vật cho biết, đây là trải nghiệm khá dễ chịu nhờ không gian ngồi thoải mái, ít tạo cảm giác căng thẳng như khi di chuyển bằng máy bay.

Nếu Moscow mang vẻ rộng lớn, hiện đại thì Saint Petersburg lại gây ấn tượng bởi những kênh đào, quảng trường và kiến trúc châu Âu cổ điển. Trong ngày đầu tại thành phố, cả nhóm tham quan Nhà thờ Kazan và Cung điện Mùa đông, nơi đặt Bảo tàng Hermitage.

Theo Be Bive, Hermitage là địa điểm có quy mô lớn, có thể mất cả ngày nếu muốn xem kỹ. Với lịch trình dài ngày nhưng nhiều điểm đến, du khách nên xác định trước những khu vực ưu tiên thay vì kỳ vọng có thể khám phá toàn bộ bảo tàng trong một buổi.

Đêm đó, cả nhóm nghỉ tại Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel, địa chỉ Ploshchad Pobedy 1. Dù đánh giá khách sạn ở mức ổn, Be Bive cho biết nếu quay lại Saint Petersburg, tài khoản này sẽ lựa chọn nơi lưu trú gần trung tâm hơn để thuận tiện đi bộ vào buổi tối.

Ngày thứ chín, cả nhóm đến Pushkin để tham quan Catherine Palace. Bên trong cung điện, Phòng Hổ Phách là một trong những điểm thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, điều khiến nhân vật yêu thích nhất lại là công viên Catherine bên ngoài.

Cung điện Mùa Thu Catherine Palace

Vào mùa thu, những lối đi trong công viên được phủ đầy lá vàng, cây cối chuyển màu và không gian rộng lớn tạo điều kiện để du khách thong thả khám phá. Nữ du khách cho rằng, nếu đến đây đúng thời điểm cảnh sắc đẹp, du khách nên dành nhiều thời gian cho khu vực ngoài trời.

Buổi chiều, cả nhóm tiếp tục đến Pavlovsk Park trước khi trở về Saint Petersburg. Đây cũng là ngày phải đi bộ nhiều, vì vậy việc chuẩn bị giày phù hợp tiếp tục là kinh nghiệm được tài khoản này nhấn mạnh.

Ngày thứ mười, hành trình đưa cả nhóm đến Peterhof, cung điện Mùa hè nằm bên vịnh Phần Lan, nổi tiếng với khu vườn rộng và hệ thống đài phun nước. Be Bive cảm nhận mùa thu mang đến vẻ đẹp riêng cho nơi này khi những hàng cây cổ thụ bắt đầu chuyển vàng, đỏ, nổi bật bên các công trình kiến trúc quy mô lớn.

Buổi chiều, cả nhóm trở lại trung tâm Saint Petersburg để tham quan Nhà thờ Đổ Máu. Công trình gây ấn tượng với những mái vòm nhiều màu và kiến trúc đặc trưng của Nga. Be Bive khuyên du khách có thể ghé thăm vào cuối buổi chiều để tận dụng ánh sáng đẹp hơn so với giữa trưa.

Đến ngày thứ mười một, cả nhóm chủ động giảm nhịp độ sau gần hai tuần di chuyển liên tục. Lịch trình gồm Nhà thờ Thánh Isaac, khu vực mái nhà thờ để ngắm toàn cảnh Saint Petersburg và sông Neva, sau đó là trải nghiệm du thuyền trên sông.

Theo Be Bive, đây là cách kết thúc chuyến đi phù hợp khi không cần cố gắng bổ sung quá nhiều điểm tham quan mà có thể ngồi trên thuyền, ngắm thành phố hai bên bờ trước khi ra sân bay Pulkovo làm thủ tục trở về Việt Nam.

KINH NGHIỆM DI CHUYỂN, LƯU TRÚ VÀ CHI TIÊU

Từ hành trình thực tế, Be Bive cho rằng quần áo là một trong những yếu tố cần chuẩn bị kỹ khi đến Nga vào tháng 10. Ngoài áo giữ nhiệt, áo len hoặc áo nỉ và áo khoác ngoài cản gió, du khách nên mang theo khăn, tất dày và giày có độ bám tốt. Những con đường tại các thị trấn cổ có thể trở nên trơn trượt khi gặp mưa phùn hoặc lá ướt.

Về cách thức thanh toán, Be Bive cho biết trong chuyến đi, cả nhóm không phụ thuộc vào thẻ Visa hoặc Mastercard phát hành tại Việt Nam mà chuẩn bị phương án tiền mặt và đồng ruble từ trước. Cô khuyên du khách nên kiểm tra kỹ các phương án thanh toán trước khi khởi hành, đồng thời có phương án dự phòng thay vì đợi đến khi đến nơi mới tìm cách xoay xở.

Đối với Internet và các ứng dụng hỗ trợ, Be Bive khuyến nghị chuẩn bị kết nối mạng từ trước chuyến bay. Một số ứng dụng được sử dụng trong hành trình gồm Yandex Maps để tìm đường, địa chỉ, nhà hàng và khách sạn; Yandex Go để gọi taxi; Yandex Translate để hỗ trợ giao tiếp.

Theo Be Bive, việc sử dụng ứng dụng dịch đặc biệt hữu ích khi rời Moscow để đến các thị trấn nhỏ, nơi tài xế hoặc người lớn tuổi có thể không sử dụng tiếng Anh. Tài khoản này cũng cho biết những người có bằng lái xe quốc tế có thể cân nhắc phương án tự thuê xe, tùy điều kiện và kế hoạch di chuyển.

Về ăn uống, Be Bive gợi ý du khách có thể thử các món đặc trưng của Nga như borscht, món súp củ dền thường ăn kèm kem chua; pelmeni, bánh bột nhân thịt; blini, bánh kếp; và shashlik, thịt xiên nướng. Ngoài ra, ẩm thực Nga còn có nhiều món chế biến từ cá, thịt và súp.

Dù vậy, với hành trình kéo dài khoảng 10–12 ngày, việc nhớ đồ ăn Việt Nam là điều khó tránh khỏi. Be Bive cho rằng du khách có thể chuẩn bị một ít ruốc, muối vừng, mì hoặc các loại thực phẩm khô quen thuộc để sử dụng khi cần.

Về chi phí, nữ du khách cho biết tổng số tiền cả nhóm chi cho chuyến đi là hơn 60 triệu đồng/người.

"Nếu chỉ có khoảng 5–6 ngày, du khách nên ưu tiên Moscow và Saint Petersburg. Trong trường hợp có khoảng 10–12 ngày, tài khoản này khuyến nghị bổ sung hành trình Golden Ring để khám phá những thị trấn nhỏ như Suzdal, Plyos và Rostov Veliky", nhân vật chia sẻ.