Đưa 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau 60 năm về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh

Sáng 14/10/2026, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Tham dự lễ viếng có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Ngoài ra, khoảng 1.000 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ và đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cùng tham dự, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đúng 8h, lễ viếng, truy điệu chính thức bắt đầu. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã đọc điều văn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 731 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa các liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng.

Từ ngày 23/6 đến 5/10/2026, Đội K74 cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Gần 60 năm sau ngày hy sinh, nhiều liệt sĩ vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán. Những di vật ít ỏi còn lại như bức ảnh, chiếc lược, chiếc nhẫn, đôi dép cao su hay bình tông càng khiến hành trình tìm kiếm, đưa các anh trở về với đất mẹ thêm xúc động.

Sau lễ viếng, truy điệu tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, 731 hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh để an táng. Đúng 8h45’, đoàn xe đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng trong niềm xúc động, tiếc thương của đông đảo người dân. Đoàn di chuyển trên quãng đường khoảng 26km, qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những giọt nước mắt đã rơi trong khoảnh khắc đoàn xe chở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ lăn bánh rời công viên Lê Thị Riêng. Những ánh mắt dõi theo đoàn xe, những bàn tay chắp lại và những cái cúi đầu tiễn biệt trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Đến 10h, lễ an táng các hài cốt liệt sĩ diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Các nghi thức được thực hiện trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lễ viếng, truy điệu và an táng là hoạt động tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đội danh dự đưa linh cữu liệt sĩ đến lễ đài trong lễ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, khi các hoạt động tưởng niệm, tri ân tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng được triển khai, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực công viên và dọc các tuyến đường dự kiến đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua.

Hàng người đứng lặng lẽ bên đường, người hướng mắt về phía tuyến đường đoàn xe sẽ di chuyển, tất cả cùng chờ đợi thời khắc được bày tỏ lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không khí trang nghiêm, xúc động hiện diện từ sớm. Với nhiều người dân, việc đến chờ đón đoàn xe là cách thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh, những người đã đánh đổi tuổi trẻ và xương máu để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đọc điếu văn tại buổi lễ.

Chiến sĩ đội danh dự chỉnh trang lá cờ Tổ quốc phủ trên phần mộ liệt sĩ trước khi hạ huyệt.

Nhiều người cầm trên tay những bông cúc trắng, mắt hướng về đoàn xe chở các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong dòng người đang ngóng đợi, những bông hoa trên tay không đơn thuần là vật phẩm tưởng niệm mà còn gửi gắm lòng biết ơn và niềm tự hào đối với những người đã ngã xuống vì đất nước.