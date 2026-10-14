Tuyên Quang sẵn sàng cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII

Các xã biên giới Tuyên Quang sẵn sàng đón khách mùa hoa Tam giác mạch.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 với chủ đề “Âm vang miền đá” dự kiến khai mạc tối 25/10 tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, cùng chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và xúc tiến thương mại kéo dài đến hết tháng 12.

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, chương trình khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 25/10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn. Chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại, tôn vinh cảnh quan thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt - Trung vào ngày 23/10; không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng diễn ra từ ngày 21 - 25/10 tại phố cổ Đồng Văn; Show Rock “Tinh thần đá” lần thứ hai dự kiến diễn ra ngày 31/10.

Bên cạnh đó, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 5 - 11/11 tại Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang, phường Hà Giang 1, với quy mô khoảng 300 gian hàng. Các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa và Festival ẩm thực “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” cũng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Điểm nhấn của mùa lễ hội là diện tích hoa Tam giác mạch dự kiến khoảng 400ha tại các xã thuộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Hoa được gieo trồng thành ba đợt nhằm kéo dài thời gian nở từ tháng 10 đến hết tháng 12, tập trung khoe sắc vào tuần khai mạc.

Các điểm hoa được bố trí dọc tuyến đường 4C và tại những địa danh du lịch nổi tiếng như dốc Thẩm Mã, làng văn hóa Lũng Cẩm, dinh thự họ Vương, làng văn hóa Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú và làng văn hóa Pả Vi.

Du khách còn có cơ hội trải nghiệm du lịch cộng đồng, giao lưu văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian, tìm hiểu nghề dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, đan lát và thưởng thức ẩm thực truyền thống của đồng bào vùng cao.

Tuyên Quang kỳ vọng tiếp tục quảng bá giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Thúc đẩy liên kết du lịch, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế địa phương gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ cảnh quan, môi trường và nâng cao đời sống người dân.