Yêu cầu tạo dấu ấn ngay từ năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam

Ảnh minh họa: ITN.

Theo Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đổi mới tư duy, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Phó Thủ tướng đánh giá, bên cạnh những địa phương chủ động chuẩn bị, công tác triển khai tại một số bộ, ngành còn chưa kỹ lưỡng; kế hoạch của một số địa phương đơn điệu, nặng tính hành chính, chưa xác định rõ sản phẩm và hình thức tổ chức phù hợp.

Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Việc kết nối hai ngày hội và tổ chức thành tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18 đến 24/11 được kỳ vọng tạo chuỗi hoạt động liên tục, rộng khắp, đưa văn hóa đến gần đời sống người dân.

Ảnh minh họa: ITN.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, người dân không chỉ là đối tượng thưởng thức mà phải trực tiếp tham gia sáng tạo, tổ chức và thụ hưởng các hoạt động văn hóa. Các chương trình cần gần gũi, thuận tiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cộng đồng.

Các địa phương được yêu cầu mở rộng không gian phục vụ công chúng tại bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh và các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch; khuyến khích kéo dài thời gian mở cửa, miễn hoặc giảm phí phù hợp, nhất là trong ngày 24/11.

Tuần lễ cũng sẽ được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội; tổ chức treo cờ Tổ quốc trong suốt thời gian từ ngày 18 đến 24/11.

Bộ VH,TT&DL được giao khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn khung hoạt động trước ngày 15/10, tổ chức họp báo trước ngày 22/10 và đưa vào vận hành Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, kết nối địa điểm, sự kiện, chương trình và sản phẩm văn hóa trên cả nước. Đồng thời, chủ trì tổ chức Tuần phim Việt Nam cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, giới thiệu di sản.

Tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra tối 24/11, với quy mô khoảng 60.000 người tham gia, bảo đảm an ninh, an toàn.