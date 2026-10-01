Nhịp cầu nối những yêu thương

Nối niềm vui đôi bờ

Nếu chỉ nhìn vào con số và nghi thức thực hiện, nhiều người sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất: Đây không chỉ là một công trình giao thông, mà qua đó còn thể hiện trách nhiệm cộng đồng, vai trò của nghệ sĩ và doanh nghiệp trong xã hội, cũng như cách tình người được cụ thể hóa thành hành động thiết thực.

Giữa nhịp sống hối hả thường nhật, đôi khi người ta quên mất xung quanh mình vẫn còn đó những mảnh đời cần được sẻ chia, những vùng quê đang mong được quan tâm để trở nên khởi sắc hơn. Câu chuyện về cầu Hương Mỹ - Thành Thới đã trở thành minh chứng về tình người luôn tỏa sáng đúng lúc, giúp giải quyết nhu cầu hết sức cụ thể: việc đi lại, học tập và vận chuyển nông sản của người dân ở hai địa phương. Khi cầu chưa xây, bà con phải di chuyển qua những đoạn đường đất nắng bụi mưa lầy, không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế hộ gia đình do nông sản khó tiêu thụ, trong lúc trẻ em phải đối mặt với nguy cơ trễ giờ lên lớp hoặc phải bỏ học.

Càng đáng trân trọng hơn khi ý nghĩa của chiếc cầu vượt xa chức năng giao thông đơn thuần. Với người nông dân, "nhịp bờ vui" được nối đồng nghĩa việc nông sản có thể được vận chuyển nhanh hơn, bán được giá tốt hơn. Với những đứa trẻ, chiếc cầu là con đường ngắn nhất để tới trường, là niềm vui được đến lớp mà không phải lo lắng về những đoạn dài gập ghềnh khó đi; còn với người bệnh, đây chính là cơ hội được cấp cứu, điều trị kịp thời. Chiếc cầu vì thế không chỉ bắc qua một con sông hay tuyến đường, mà còn nối những khoảng cách bằng nghĩa cử nhân ái.

Điều làm nên sức sống của chuỗi hoạt động thiện nguyện này không chỉ nằm ở nghi thức khởi công, mà còn ở những khoảnh khắc bình dị diễn ra xung quanh. Đó là những trận "bóng đá mini" sôi nổi giữa nhà tài trợ và người dân địa phương, giữa các lực lượng và cộng đồng. Nhờ đó mà tiếng cười rộn vang và niềm vui lan tỏa, góp phần cho sự kiện khởi công xây cầu nông thôn thêm phần ý nghĩa.

Hội diễn văn nghệ và hoạt động đốt lửa trại cũng thắp lên bầu không khí ấm áp. Những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước vang lên giữa đêm yên bình như lời nhắc nhở về những giá trị thiêng liêng mà chúng ta đang cùng nhau gìn giữ. Lửa trại bùng lên soi sáng những gương mặt rạng ngời, và trong ánh lửa ấy người ta nhìn thấy nhau không phải qua vai vế của người trao, người nhận, mà bằng trái tim.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn xúc động nhận những phần quà thiết thực được trao tặng

Những khoảnh khắc này có ý nghĩa quan trọng hơn cả nghi thức. Thiện nguyện vì thế không chỉ là việc trao tiền và nhận thư cảm ơn, mà là quá trình gắn kết, sẻ chia, thấu hiểu. Khi người nổi tiếng, đại diện doanh nghiệp cùng tham gia các trò chơi với người dân địa phương và những bài ca vang lên giữa đêm yên bình, đó cũng chính là lúc tình người được thể hiện một cách chân thực nhất.

Trong khuôn khổ chương trình, 30 phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trị giá 50 triệu đồng.

Chiếc cầu nghĩa tình và yêu thương

Chiếc cầu mới nối hai xã Hương Mỹ và Thành Thới có chiều dài hơn 30 mét, rộng 3,5 mét sẽ thay thế chiếc cầu cũ vốn đã xuống cấp; đồng thời cho phép xe tải hạng nhẹ có thể đi qua, độ thông thuyền cao, giúp bà con vận chuyển nông sản dễ dàng và thuận tiện.

Ông Nguyễn Minh Thùy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND xã Hương Mỹ phát biểu trong buổi lễ khởi công: Trong đời sống của người dân nông thôn, giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng. Một cây cầu được xây dựng không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, giao thương, học tập, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ca sĩ Jack - J97 và nhà sáng lập thương hiệu Nesty trao bảng tượng trưng số tiền xây cầu nông thôn

Công trình cầu giao thông liên xã Hương Mỹ - Thành Thới được khởi công hôm nay sẽ kết nối khu vực ấp Ngãi Đăng, xã Hương Mỹ với ấp An Lợi, xã Thành Thới. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai xã đi lại, giao lưu, vận chuyển hàng hóa, nông sản; phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, học tập, khám chữa bệnh và sinh hoạt hằng ngày của bà con. Đồng thời mở rộng kết nối giao thương, khai thác hiệu quả tiềm năng sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đặc biệt, cây cầu sẽ tăng cường sự gắn kết, phối hợp và hợp tác giữa hai địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, văn minh và phát triển.

Ông Nguyễn Minh Thùy, Phó chủ tịch UBND xã Hương Mỹ phát biểu

Cây cầu không chỉ là một công trình giao thông phục vụ dân sinh mà còn là nhịp cầu của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào và tinh thần chung tay vì cộng đồng. Đây là sự kết nối giữa những tấm lòng nhân ái với nhu cầu thiết thực của người dân; giữa sự hỗ trợ của các nhà tài trợ với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Ông Dương Duy Khoa, Trưởng ban Công tác xã hội, Hội quần chúng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long: Khi chiếc cầu mới hoàn thành sẽ giúp hiện thực hóa ước mơ giao thông thuận lợi của người dân hai xã Hương Mỹ - Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long. Việc tài trợ để địa phương xây mới chiếc cầu nông thôn thể hiện trách nhiệm của thương hiệu Nesty và tình cảm của nghệ sĩ Jack - J79, người con của quê hương Vĩnh Long dành cho xã nhà. Chúng tôi trân trọng tri ân và cảm ơn tấm lòng vì người dân vùng sâu. Chính quyền cùng bà con hai xã sẽ bảo vệ, gìn giữ chiếc cầu thật tốt để sử dụng lâu dài. Chiếc cầu mới đi vào hoạt động sẽ bảo đảm an toàn, nâng bước các em học sinh tới trường, giúp người dân không còn cảnh lụy đò, mang lại sự lưu thông thuận lợi cho hai xã Hương Mỹ - Thành Thới.