Viết tiếp bản hùng ca Hoàng Liên Sơn

Ngày 1/10/1991 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển, khi tỉnh Hoàng Liên Sơn chính thức được chia tách, tái lập thành hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Từ đây, mỗi địa phương bước vào một hành trình phát triển mới, phát huy những tiềm năng, lợi thế riêng, đồng thời không ngừng vun đắp mối quan hệ gắn bó, đồng hành trong tiến trình đổi mới và phát triển.

Ngày 1/7/2025, bản hùng ca Hoàng Liên Sơn một lần nữa lại được vang lên khi hai tỉnh cùng về chung một mái nhà với tên gọi Lào Cai, cùng chung ý chí và khát vọng dựng xây, phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Phường Lào Cai sở hữu hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ, trung tâm xuất - nhập khẩu, giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế. Ảnh: Phạm Bằng

Trong suốt dặm dài lịch sử, mỗi vùng đất, mỗi thế hệ sẽ đều có những bước đi, những lựa chọn mang tính cốt tử nhằm thích ứng với điều kiện, bối cảnh cụ thể, phục vụ cho lợi ích quốc gia, dân tộc và mục tiêu phát triển của riêng mình.

Hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái trước hợp nhất cũng vậy. Đó là 2 vùng đất không chỉ liền kề về địa lý, mà đã gắn bó cùng nhau như một sự lựa chọn tất yếu của lịch sử. Hai địa phương đã từng cùng nhau trong một mái nhà Hoàng Liên Sơn. Dù chỉ 16 năm ngắn ngủi, nhưng là khúc tráng ca trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trong khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Bối cảnh lịch sử đã tạo ra một Hoàng Liên Sơn trung dũng, kiên cường, và cũng chính bối cảnh lịch sử đã đưa đến quyết định của Quốc hội khóa VIII về việc chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

Ngày 1/10/1991 trở thành dấu ấn không thể nào quên của những người con dưới mái nhà Hoàng Liên Sơn. Cuộc chia tay lịch sử ấy có cả nước mắt lẫn nụ cười, bởi ân tình sâu nặng, “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”.

Ngày chia tách, Lào Cai, Yên Bái là 2 trong số 6 tỉnh nghèo nhất của cả nước. Cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội hạn chế, an ninh lương thực không đảm bảo, mọi thước đo phát triển đều thấp kém. Vậy nhưng, cả hệ thống chính trị và Nhân dân hai tỉnh đã có những đường hướng, hoạch định đột phá để thoát khỏi nghèo khó và lạc hậu.

Thành quả sau 34 năm tái lập, Lào Cai, Yên Bái đều đã tạo dựng được cho riêng mình một vị thế xứng đáng, một tương lai tươi đẹp ở khu vực Tây Bắc của Tổ quốc.

Yên Bái kiên định mục tiêu phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, còn Lào Cai được Trung ương xác định là một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam, Trung Quốc. Và trong suốt cuộc hành trình, dù lúc sáp nhập hay khi chia tách, thì vùng đất và con người 2 tỉnh vẫn luôn yêu thương, trọng nghĩa, vẹn tình, cùng nhau bước qua mọi khó khăn, thử thách, để nuôi dưỡng, kiến tạo và chạm tay đến ước mơ.

"Rừng trong phố" tạo nên không gian xanh, sạch, đẹp tại phường Yên Bái, trung tâm hành chính tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ngọc Bằng

Ngày 1/7/2025, lịch sử lại mở ra một dấu mốc mới: Lào Cai và Yên Bái hợp nhất tạo ra một không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

35 năm kể từ ngày chia tách (1/10/1991), Lào Cai hôm nay trong một chỉnh thế mới, vị thế mới, mạnh mẽ và năng động để kiến tạo và phát triển.

Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, tỉnh Lào Cai mới đang hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế.