Nhiều hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng của tuổi trẻ Đà Nẵng

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cụ Huỳnh Thúc Kháng” do Thành Đoàn Đà Nẵng đăng cai tổ chức trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”. Diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 1 đến 28/9/2026, cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến với 20 câu hỏi mỗi tuần, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên chủ động tìm hiểu những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động yêu nước, cách mạng của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức cuộc thi sáng tác video tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng, dành cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên thành phố. Các tác phẩm tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của cụ Huỳnh đối với phong trào yêu nước, báo chí, giáo dục, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và sự nghiệp cách mạng Việt Nam; đồng thời lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với quê hương và con người cụ Huỳnh. Các sản phẩm video không chỉ cung cấp thông tin mà còn khai thác ngôn ngữ hình ảnh, âm thanh và cách kể chuyện phù hợp với môi trường số.

Thông qua những hoạt động đa dạng từ thi trực tuyến, sáng tạo video đến tuyên truyền trên các nền tảng số, hình ảnh cụ Huỳnh Thúc Kháng đang được tuổi trẻ Đà Nẵng kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ hôm nay. Đây cũng là cách để những giá trị về lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần trách nhiệm, ý chí phụng sự Tổ quốc và nhân dân tiếp tục được lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên.