Mỗi khi tôi nấu món ăn này là cả nhà đua nhau chan nước dùng sánh ngon để trộn cùng cơm, ăn hết veo

Thành thật mà nói, khi còn ở tuổi 18 đôi mươi, tôi cũng giống nhiều người, thích ăn thịt hơn các món rau củ. Sườn, chân giò, thịt ba chỉ kho - là những món chúng ta ăn không bao giờ biết chán. Nhưng bạn có nhận ra rằng, theo thời gian, khẩu vị của của chúng ta ngày càng trở nên "tinh khiết" hơn - không phải vì chúng ta không đủ tiền mua những món ngon hơn, mà vì chúng ta cảm thấy một nồi canh thịt và rau củ nóng hổi, thơm phức, mang lại cảm giác dễ chịu hơn bất kỳ bữa tiệc toàn thịt.

Và nếu bạn quan sát, hầu hết những người lớn tuổi trong gia đình chúng ta, trong mỗi lần ăn cơm, việc đầu tiên họ làm là húp một ít nước canh. Đa số họ sẽ nói, "Đây vẫn là món tốt nhất cho dạ dày của tôi".

Món canh cải thảo nấu thịt ba chỉ cùng nấm và váng đậu này đã trở thành món ăn quen thuộc trong bếp nhà tôi từ mùa thu năm ngoái. Bạn đừng chỉ nghe tên những nguyên liệu quen thuộc mà đánh giá thấp món ăn này. Một khi bạn thử nấu và thưởng thức, bạn sẽ tự thấy lý do vì sao tôi khẳng định chắc nịch như vậy.

Chúng ta hãy bắt đầu với khâu chuẩn bị nguyên liệu. Hãy rửa sạch rồi thấm khô khoảng 250g thịt ba chỉ rồi thái lát mỏng vừa ăn. Ngâm khoảng 100g váng đậu khô và một nắm nấm hương khô trong nước ấm khoảng một tiếng đồng hồ, cho đến khi váng đậu mềm, có thể nắm nước ra dễ dàng, và nấm hương nở phồng lên như những chiếc bánh bao nhỏ. Chắt bỏ nước ngâm và giữ lại - người xưa thường nói "nước dùng giúp tiêu hóa thức ăn", và trong món ăn này, đó là một báu vật giúp tăng hương vị. Chần mộc nhĩ tươi để khử vị đắng; tách cuống và lá cải thảo để riêng rồi rửa sạch và cắt khúc vừa ăn; luộc trứng cút và rửa sạch với nước lạnh để dễ bóc vỏ. Nước tương, dầu hào, muối và bột bắp - đó là tất cả các gia vị bạn cần để thêm vào món ăn, đơn giản và dễ chế biến.

Bây giờ chúng ta hãy nói về cách nấu. Làm nóng chảo mà không cần cho dầu. Trải đều các lát thịt và chiên trên lửa nhỏ, lắng nghe tiếng dầu xèo xèo. Chiên cho đến khi cả hai mặt vàng nâu và hơi cháy cạnh - mỡ đã chảy ra nên thịt sẽ không bị ngấy. Đầu tiên, xào cuống cải thảo trên lửa lớn cho đến khi hơi mềm, đảo đều để chúng ngấm hương vị của thịt. Sau đó, cho nấm hương, mộc nhĩ, váng đậu khô và trứng cút vào cùng một lúc. Sáu nguyên liệu được xếp chung trong chảo trông rất hấp dẫn. Nêm gia vị, thêm nước, bao gồm cả nước ngâm nấm, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 8 phút. Cuối cùng, cho lá cải thảo vào, nấu sôi trở lại rồi làm đặc nước dùng bằng bột bắp pha loãng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, đủ để bám vào thìa, các nguyên liệu đều óng ánh trong nước sốt.

Nước dùng nóng hổi được chuyển vào nồi đất và đặt lên bàn, hơi nước bốc lên trực tiếp vào tỏa ra hương thơm. Lớp váng đậu mềm dai, thịt thái lát giòn thơm, nấm hương mọng nước, trứng dai ngon, mộc nhĩ giòn rụm và cải thảo mềm mại - 6 hương vị lần lượt xuất hiện trong miệng bạn, như một điệu múa sống động, mỗi hương vị bổ sung hoàn hảo cho nhau mà không lấn át hương vị nào.