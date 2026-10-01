Quảng bá các giá trị di sản nổi bật tại Ninh Bình tới bạn bè quốc tế

Đoàn đại biểu UNESCO tham quan Quần thể danh thắng Tràng An. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Bên lề Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực, ngày 1/10, Đoàn đại biểu Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã tham quan thực địa tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Tham gia đoàn có ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đại diện các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đại diện một số bộ, ngành, lãnh đạo, chuyên gia Trung tâm Di sản thế giới, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội...

Tại Quần thể danh thắng Tràng An, đoàn đã xem video giới thiệu về Quần thể danh thắng Tràng An, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với đảm bảo sinh kế của người dân, định hướng xây dựng hồ sơ đề cử “Cảnh quan Văn hóa-Sinh thái Voọc mông trắng Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc” và ngồi thuyền vãn cảnh Tràng An.

Trước đó, chiều 30/9, đoàn đã tham quan thực địa tại Quần thể danh thắng Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình.

Đây là dịp để tỉnh Ninh Bình giới thiệu, quảng bá những giá trị nổi bật về cảnh quan, thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người, các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An-Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình là điểm đến du lịch di sản, văn hóa và thiên nhiên có tầm khu vực, quốc tế; đồng thời giới thiệu kinh nghiệm của địa phương trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với cộng đồng, sinh kế của người dân và phát triển du lịch bền vững.

Các đại biểu xem video giới thiệu về Quần thể danh thắng Tràng An, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với đảm bảo sinh kế của người dân và định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử “Cảnh quan Văn hóa - Sinh thái Voọc mông trắng Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc”. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Sự kiện cũng là dịp để đoàn khách quốc tế tìm hiểu, khảo sát và trao đổi về những giá trị nổi bật của khu vực Tam Chúc, đặc biệt trong mối liên hệ giữa di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; góp phần lan tỏa những giá trị của Tam Chúc đến cộng đồng trong nước và quốc tế. Đồng thời, sự kiện góp phần tăng cường quan hệ phối hợp giữa tỉnh Ninh Bình với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các cơ quan tư vấn, chuyên gia và các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực di sản./.